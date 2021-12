L'oroscopo di venerdì 17 dicembre 2021 porta in primo piano le previsioni zodiacali e la classifica stelline riguardanti il quinto giorno della settimana. Dunque, buone nuove si prospettano per tre segni, senz'altro favoriti dall'ingresso dalla presenza di astri molto di parte. Pronti a scoprire come saranno le stelle nei riguardi del vostro segno? Bene, iniziamo pure a mettere in primo piano i segni migliori e peggiori relativi alla prima sestina dello zodiaco. Ossia, sotto analisi da parte dell'Astrologia, i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Tra questi a risultare favoriti saranno certamente i nativi del Toro, dei Gemelli e del Cancro. Invece un po' sotto pressione si potrebbero sentire i nati sotto il segno del Leone o della Vergine, a questo giro considerati rispettivamente in penultima e ultima posizione in classifica.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 17 dicembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Toro, Gemelli, Cancro;

2° posto - ★★★★: Ariete;

3° posto - ★★★: Leone;

4° posto - ★★: Vergine.

Previsioni zodiacali del 17 dicembre, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 17 dicembre al segno dell'Ariete annuncia una giornata discretamente buona, valutata quindi come lineare e tranquilla su molti fronti.

In amore, amate molto viaggiare e comunicare, e quando come oggi il cielo si trova in aspetto armonico, il vostro desiderio di conoscere ed esplorare nuove realtà si farà sempre più intenso. Cercate di organizzare un bel viaggio con il partner, per le feste, vedrete che sarà fantastico, grazie alla presenza di Venere, che da qualche giorno sta rendendo più gioiosa ed appagante la vostra vita sentimentale.

Con la persona amata infatti non condividete solo una grande passione ma anche sogni, progetti e desideri da realizzare insieme. Single, la giornata si prospetta molto avventurosa e divertente. Sarete creativi, gioiosi e desiderosi di condividere con chiunque il vostro entusiasmo. Sul lavoro avete delle fantastiche idee e finalmente avete trovato il modo di trasformarle in realtà.

Così una lieta notizia vi darà una carica pazzesca, sarete più energici e propositivi del normale e riceverete un sacco di complimenti, per quanto state facendo.

Toro: ★★★★★. In arrivo un giorno fantastico, prettamente in linea con quanto estrapolato dalle effemeridi. Ovviamente tutto il periodo è stato valutato in modo positivo, certamente in grado di dare a questa parte finale della settimana toni vincenti. In campo sentimentale, le coppie dovranno impegnarsi a ricordarsi reciprocamente che quello che hanno è unico e speciale e che non tutto può sempre andare come si vorrebbe. Talvolta è bello anche litigare e fare pace, per poi aprirsi e di parlarsi sinceramente. Finalmente, tornerete a costruire qualcosa insieme, dopo un periodo di stanchezza.

Single, sarà una giornata eccellente sotto tutti i punti di vista: siete lungimiranti e sapete vedere lontano, immaginare correttamente la piega che prenderanno gli eventi. Questo vi metterà in posizione di netto vantaggio su tutti. Nel lavoro, saranno favoriti i viaggi e i contatti con persone lontane ma anche i colloqui di lavoro e gli avanzamenti di carriera per chi è alla ricerca di una sistemazione più adeguata.

Gemelli: ★★★★★. Giornata valutata dall'attuale Astrologia come più che positiva. Ottimo periodo pertanto, riservato nelle predizioni di venerdì con le favolose cinque stelline della fortuna. In amore, la comunicazione con il partner sarà oggi più semplice e fluida dei giorni scorsi: sia che stiate vivendo una relazione consolidata o che siate agli albori di una storia, quella in corso sarà una giornata particolarmente idilliaca, in cui tutto sarà perfetto, perché gli astri porteranno un'atmosfera positiva e felice.

Single, sarà un giorno propizio per darsi da fare, migliorerà forma fisica e l'umore: perché quanto il modo di pensare si trasforma, cambiano anche le situazioni! Potrete così realizzare ottime cose e sentirvi soddisfatti dell'impegno, delle iniziative, di ciò che farete e deciderete in questa giornata, e trascorrere una serata simpatica con gli amici di sempre. Nel lavoro, venerdì vivacissimo per chi svolge un'attività autonoma. Dovrete decisamente rimboccarvi le maniche e darvi da fare il più possibile, perché un'occasione sarà irripetibile.

Oroscopo e stelle di venerdì 17 dicembre

Cancro: ★★★★★. Il prossimo venerdì 17 dicembre sarà ottimo per voi del segno. Dunque, giornata finale della settimana lavorativa da considerare "godereccia" in tutti i sensi.

Per i sentimenti, sarà una giornata estremamente positiva grazie al dialogo più aperto e privo di reticenze con la persona amata. Le stelle movimenteranno il settore dei sentimenti, così per tutte le coppie si preannunciano assestamenti affettivi e maggiore vivacità. Siete innamorati della vita e oggi non ci sarà nulla che potrebbe convincervi del contrario, grazie soprattutto ad una vita sentimentale positiva e una famiglia che vi vuole bene! Single, grazie a un cielo particolarmente dinamico la giornata si prospetta frizzante come una coppa di champagne. Favoriti saranno gli incontri d'amore, i viaggi e certi contatti che potrete coltivare con grande interesse e creatività. Potrebbe arrivare anche un invito o una dichiarazione d'amore in piena regola, accettatela se siete interessati e divertitevi.

Nel lavoro, le stelle remeranno a favore della giornata, magnifica per la maggior parte di voi. È il momento di prendere slancio, di volare alto, di osare senza lasciarsi intimorire da nessuno.

Leone: ★★★. Giornata decisamente "no"? Ebbene, proprio questo è quanto lasciato trasparire dalle effemeridi quotidiane. Diciamo che il frangente sotto esame è stato valutato con le due stelle della negatività. In amore, non è facile mantenere la calma. In famiglia e qualcuno potrebbe addirittura farvi alzare la voce. Evitate di innervosirvi e cercate, per quanto possibile, di essere chiari nei vostri intenti, perché se non dite quello che vi fa star male, gli altri non possono inventarselo. Per fortuna, in amore avete un partner che vi capisce con lo sguardo e vi supporta sempre.

Single, non sempre è possibile mettere d'accordo tutti: la vostra condotta è più che lodevole e non dovete rimproverarvi se non siete riusciti a dare più tempo e considerazione a chi ne aveva bisogno. Chi vi apprezza veramente lo capisce e conosce perfettamente i grandi sacrifici che fate per le persone che vi stanno a cuore, talvolta anche a vostro discapito. Nel lavoro, sarete molto presi dalla vostra attività che questa assorbirà una bella fetta del vostro tempo; i sacrifici fatti per la vostra professione verranno comunque ripagati ma non ora, più avanti.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, venerdì 17 dicembre, predice una giornata brutta, con risvolti anche abbastanza impegnativi. Ebbene, probabilmente questo è quanto fatto intendere dalle vostre effemeridi quotidiane.

Per qualcuno una certa faccenda, probabilmente di stampo lavorativo, si troverà in contrasto con una questione riguardante il partner o altri familiari: calma! In campo sentimentale, le stelle vi inviano influssi contraddittori e dissonanti. C'è una sorta di barriera spessa tra voi e la felicità in questo momento. A guardar bene però, si tratta di un ostacolo mentale e psicologico più che concreto, che però rovina la serenità nella coppia. Single, il cielo vi renderà suscettibili, non date eccessiva importanza a ogni sciocchezza: non interpretate le parole o le azioni degli altri a senso unico e sempre in negativo. Così facendo vedrete che starete meglio anche voi. Nel lavoro, sarete un po' nervosi e ansiosi, e i colleghi attorno a voi potrebbero lamentarsi per il vostro comportamento.

