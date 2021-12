L'oroscopo di giovedì 16 dicembre 2021 è pronto a mettere in chiaro il pensiero delle stelle in relazione ai segni della prima sestina. Sul piatto della bilancia le previsioni zodiacali del giorno: come sempre, tanta positività e notizie speciali ma anche consigli utili e raccomandazioni dedicate, ovviamente per tutti voi lettori che ci seguite con costanza e assiduità. In evidenza nel frangente in analisi, un nuovo transito astrale: l'ingresso della Luna in Gemelli, passaggio in programma per le ore 21:42 della sera. L'Astro d'Argento dunque resta ancora una giornata entro i confini del Toro, regalando ottime chance in amore a molti nativi.

Parlando di pronostici medio bassi, l'Astrologia di giovedì porta all'attenzione dei diretti interessati il fatto che sia la Vergine quanto l'Ariete avranno ben pochi appigli ai quali aggrapparsi per superare indenni la giornata. Infatti, il segno di Terra della Vergine è stato valutato "sottotono" mentre al simbolo astrale di Fuoco, ossia l'Ariete, è andata peggio: solo due stelle e relativo "ko".

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 16 dicembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Gemelli (Luna nel segno);

2° posto - ★★★★★: Toro, Cancro;

3° posto - ★★★★: Leone;

4° posto - ★★★: Vergine;

5° posto - ★★: Ariete.

Previsioni zodiacali del 16 dicembre, amore e lavoro

Ariete: ★★.

L'oroscopo del 16 dicembre al segno dell'Ariete preannuncia un giornata decisamente poco positiva. Diciamo di più: comportarsi in modo non consono alla propria natura, di certo, potrebbe costare molto caro: in effetti, per stare relativamente tranquilli alcune prese di posizione sarebbe senz'altro meglio evitarle. In amore, oggi e domani qualche piccola contrarietà, dovuta ad astri dispettosi, sarà da mettere in conto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel periodo di certo non mancheranno incomprensioni, soprattutto nella vita di coppia; dipenderà da voi quindi, evitare crisi e litigi, tenendo un atteggiamento conciliante e controllato. Lo stress potrebbe aumentare nel corso della giornata: studiate opportune strategie per defilarvi e lasciar passare la tempesta astrale. Single, una sbandata ogni tanto ci può stare: cercate comunque di non perdere il lume della ragione.

Intorno a voi avete molte persone che vi vogliono bene, ma ultimamente fanno fatica a capire che cosa vi passa per la testa: parlate con loro e rilassatevi. Nel lavoro, la verità fa male ma è pur sempre meglio che vivere di menzogne. Dite quindi apertamente ai colleghi ed a tutti quelli che intralciano il vostro operato, che questa cosa non vi sta bene: arriverete sicuramente a un punto di accordo.

Toro: ★★★★★. Partirà benissimo questo vostro giovedì di centro settimana. Infatti, il periodo è stato valutato nelle nostre predizioni con le cinque stelle della buona sorte, e questo non per caso. In campo sentimentale, la giornata sarà piena di impegni. Calma, le stelle vi regaleranno un'energia mai vista, il che vi permetterà di dedicare del tempo anche al partner.

Oggi finalmente vi sentirete in grado di affrontare la vita di coppia con molta più energia ed entusiasmo, perché le stelle favoriranno il dialogo. Avrete così una giornata movimentata positivamente, sarete carichi di energia e con ottimi propositi per il futuro. Single, affrontate le questioni che non siete riusciti a sistemare nei giorni scorsi, perché il cielo sarà perfetto per scovare soluzioni. Più che rivangare il passato, però, questo è il momento di provocare il presente e farlo girare a vostro favore, godendovi in santa pace i momenti di libertà. La serata ha in serbo per voi forti emozioni che avranno a che fare con nuovi e inattesi incontri. Nel lavoro, Mercurio in aspetto armonico a Urano vi aiuterà a coordinare al meglio i vostri impegni.

Sarete così molto organizzati ed efficienti al punto da stimolare i vostri colleghi a prendervi ad esempio.

Gemelli: 'top del giorno'. Si prevede una giornata meravigliosa per voi dei Gemelli, sì o no? Certo che sì: soprattutto in campo sentimentale, una superba quanto generosa Luna è già pronta a divenire portatrice di passione: senz'altro, darà una spinta all'intesa di coppia. In amore, la Luna da qualche giorno sta rendendo più gioiosa ed appagante la vostra vita sentimentale. Con la persona amata infatti non condividerete solo una grande passione ma anche sogni, progetti e desideri da realizzare insieme, vivendo così, una giornata entusiasmante e allegra, all'insegna del divertimento. I vostri punti forti nel periodo: simpatia, maliziosità e ironia.

Single, ad accendervi di entusiasmo e di passione, oggi tocca alla Luna passare nel vostro segno. Avrete maggiori occasioni di fare vita sociale, questo fatto certamente vi permetterà di aumentare le possibilità di incontri fortunati. Mettete a punto con astuzia un progetto personale oppure un programma da condividere con gli amici del cuore. Nel lavoro, vi attende un ottimo periodo per i rilanci. Le previsioni di riuscita sono superiori se saprete affrontare gli impegni con la giusta carica d'energia.

Oroscopo e stelle di giovedì 16 dicembre

Cancro: ★★★★★. La giornata sarà senza problemi o particolari affanni a conferma che, con spalle coperte da astri benevoli, tutto è più facile e viene gestito al meglio.

Il vostro cielo astrologico in questa parte centrale della settimana può contare ancora sull'ottima Venere presente in "casa 8" nel comparto del Capricorno. Per i sentimenti, possedete i numeri per vincere qualsiasi partita con la vostra metà. Marte, Nettuno e Plutone in aspetto favorevole saranno un'iniezione di fiducia nelle vostre capacità; così in coppia, ci sarà passione, dolcezza e romanticismo che arriveranno alle stelle. Deliziosi i programmi per la serata. Single, il cielo, vi caricherà di entusiasmo e di ottimismo, tanto da sentire di poter osare qualsiasi cosa. Giorno ideale anche per spostarsi, viaggiare, fare visita a persone care che non vedete da tempo, così ogni vostro pensiero sarà accolto con entusiasmo, e ogni vostro desiderio verrà esaudito.

Nel lavoro, avrete la possibilità di veder decollare un progetto. Mostratevi brillanti e ottimisti nelle mansioni che vi saranno affidate.

Leone: ★★★★. Giovedì giornata all'insegna della fortuna, dunque preparatevi ad esultare. Il vostro coraggio porterà tanta energia in più a sostegno del vostro rapporto. Prendete ispirazione dalle parole di qualcuno che vi vuole bene. In amore, sarà un giovedì all'insegna della felicità, se gli impegni familiari e lavorativi lo permetteranno. Cogliete l'occasione di questa manna celeste per trascorrere momenti indimenticabili con la persona amata. Siete su di giri e avete una gran voglia di stare con chi amate e, magari, anche trovare stimoli nuovi o interessi improvvisati ma in grado di regalarvi un brivido d'insolito piacere.

Se state vivendo un rapporto di coppia, intervenite con decisione e sensibilità nei confronti del partner, specie là dove ci fosse qualcosa che non va o che non vi soddisfa. Single, organizzate come meglio potete questa giornata e riuscirete a fare, in maniera egregia, tutto quello che avete programmato. Lanciatevi nelle iniziative che vi interessano senza tergiversare: il ferro va battuto finché è caldo, soprattutto nelle questioni di cuore. Tutto bene sul lavoro: il cielo vi spianerà la strada per realizzarvi e per inserirvi con successo in nuove attività e a fare carriera: approfittane dell'occasione.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 16 dicembre, predice una giornata leggermente "sottotono" a causa di un Urano un po' troppo guastafeste.

Il pianeta in questione sarà posizionato rispetto al segno decisamente in modo speculare negativo al 70%. Quindi, in questa parte della settimana potreste avere a che fare con gli stessi problemi di routine, ormai diventati quasi cronici. In campo sentimentale, fate attenzione agli sbalzi d'umore che potrebbero causarvi incomprensioni con le persone che vi vogliono bene. Non siate permalosi, mantenete il buonumore che ci vuole per avere una vita di coppia serena. Perché il senso della baruffa è ritrovarsi poi a fare pace e sotterrare l'ascia di guerra. Single, gli amici si stanno lamentando del vostro comportamento e questo non è un caso: avete ristretto eccessivamente il vostro giro dei contatti, escludendo senza motivo persone che fino a poco tempo fa vi erano carissime.

Le stelle consigliano di recuperare i contatti, anche se avrete un po' di stanchezza, dovuta allo stress accumulato nel corso della settimana. Nel lavoro, a livello economico si stanno affacciando delle piccole difficoltà che, se prontamente tamponate, si potranno arginare e risolvere. Rivalutate le vostre spese, eliminate il superfluo ed i conti riprenderanno il loro equilibrio facendovi abbandonare il vostro costante senso di ansia.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di giovedì 16 dicembre.