L'oroscopo di martedì 14 dicembre 2021 riprende in questa sede valutando i segni della seconda sestina. Ansiosi di sapere quali sono i favoriti del giorno? Diamo ovviamente per scontata la risposta affermativa iniziando immediatamente a dare un'anteprima sull'attuale situazione astrale. Le previsioni zodiacali di martedì mettono in risalto l'ottimo momento assegnato dall'Astrologia al Sagittario, valutando la giornata con le cinque stelline della buona sorte. Positivo il periodo anche per Scorpione, Capricorno e Acquario, tutti considerati in giornata stabile, quindi sottoscritta con quattro stelle.

Meno buono il giorno in arrivo invece per Bilancia e Pesci, rispettivamente considerati con le tre stelle del "sottotono" e le due stelline del "ko".

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 14 dicembre su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di martedì 14 dicembre

Bilancia: ★★★. Il prossimo martedì, secondo le nostre previsioni quotidiane, per molti di voi del segno avrà i contorni dei periodi "sottotono". Ansiosi di sapere come evolverà la giornata in questa parte della della settimana iniziata da poco? In amore, non sempre riuscite a comunicare con gli altri con la dovuta chiarezza. Questo potrebbe essere fonte di piccole incomprensioni.

Guardate verso l’orizzonte con più fiducia. La persona che avete al vostro fianco, fedele alleata, non vi mollerà neppure per un attimo. Single, è l’ora di mettersi alla ricerca di una storia vera e non di brevi scappatelle. Costruire è faticoso, ma ne vale la pena. Nel comparto lavoro, questo prossimo martedì forse si respirerà un clima di tensione.

Ci penserete voi a sciogliere il ghiaccio con una battuta divertente?

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di martedì preannunciano una giornata serena, invogliata da tanta pace ed altrettanta buona voglia di fare. Tutto sembrerà filare liscio, anche se il periodo a volte presenterà poche o nessuna novità. Per i sentimenti, finché ci mettete tutta l’energia che avete, tutto fila liscio.

L’importante è non stancarsi, anche se in alcuni rapporti può accadere. L’altro si aspetta da voi che prendiate in mano la situazione, non che gli lasciate fare tutto da solo. Attivatevi al più presto. Single, la fantasia serve sempre nei rapporti amorosi, specie in quelli più intricati e la Luna in trigono a Mercurio ve ne donerà a bizzeffe. Nel lavoro, non sempre tutti la pensano come voi, perché avete un modo di vedere le cose spesso diverso, non accontentandovi della superficie.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 14 dicembre al Sagittario predice senz'altro una giornata davvero molto invitante, fortunata in quasi ogni comparto della vita. Vi sentirete circondati da persone speciali che vi vogliono bene, pronte a dare conforto, aiuto.

In amore, con Venere in sestile a Marte, da lunedì presente nel vostro segno, non potete negare ad una persona speciale la vostra presenza. Vivrete una giornata tra romanticismo e sensualità. Per i single, non avete abbastanza grinta per tentare un approccio, magari del tutto diverso da quello non riuscito proprio alla grande (che sapete). Eppure dovreste provare... La parte riguardante il lavoro fa presente che solo andando dritti al sodo nelle questioni, eviterete perdite di tempo e vi guadagnerete la stima positiva dei colleghi e degli amici.

Oroscopo e stelle del giorno 14 martedì

Capricorno: ★★★★. In arrivo una giornata, se non proprio fantastica, sicuramente non negativa e buona da vivere.

Calma, portate avanti i vostri progetti e non temete i cambiamenti, anzi cercateli! In merito agli affetti, la giornata risulta in graduale ripresa, soprattutto nelle situazioni con problematiche di difficile soluzione. Una serata in pizzeria sarà l’ideale per rafforzare i legami familiari e stare un po’ di tempo insieme a chi si ama. C’è assoluto bisogno di questo. Single, spesso il vostro umore è altalenante, ma se chi sapete supporta le vostre idee, tornerete al top dell’entusiasmo in un solo secondo. Nel lavoro, questo martedì non sarà del tutto monotono, ma contemporaneamente non dovete aspettarvi nemmeno troppe novità.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali del giorno sottolineano la possibilità che arrivi una giornata legata alla scontata routine.

Nulla di nuovo, quindi, all'orizzonte per molti di voi Acquario. In qualche caso comunque avrete sensibili opportunità di assaporare nuove gioie dalla vita, ma non è certo. In campo sentimentale, occuparsi delle faccende domestiche ogni tanto è anche un modo per prendersi cura del partner. Non aspettate che sia sempre l'altra metà a fare le cose di casa. Il più delle volte non sarete voi a lamentarvi di un rapporto monotono. Il sestile da Sole e Mercurio vi darà la fantasia per vivacizzarlo al meglio. Nel lavoro, il peso di alcune importanti responsabilità potrebbe essere difficile da sopportare. Non accettate prima di aver valutato bene pro e contro.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno 14 dicembre valuta il periodo con le due pessime stelle relative ai periodi segnati dal "ko".

Dunque un martedì abbastanza, instabile soprattutto nelle situazioni legate alla quotidianità in generale. In amore periodo poco positivo: piuttosto che arrendersi banalmente già al primo diniego, vi sentite quanto mai pronti per tentare con un nuovo piano strategico. Dovrete andare oltre le semplici parole e comprendere che, a volte, potrebbero essere state pronunciate in un momento di rabbia. Per coloro ancora single: se siete al top della forma fisica, forse riceverete occhiate promettenti da più direzioni. La scelta però, alla fine sarà soltanto vostra. Il lavoro andrà come sempre, abbastanza bene. Per ottenere un congruo stipendio però, dovrete attendere.

Classifica oroscopo del 14 dicembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 14 dicembre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? Questo martedì a gongolare nella positività generale assegnata dagli astri alla giornata, quattro segno. In primo piano risulta essere meritatamente il Toro, segno considerato al "top del giorno". Periodo fortunato anche per Leone, Vergine e Sagittario, terzetto valutato con le cinque stelle indicanti i periodi ottimi. Andiamo pure a scoprire il resto analizzando uno ad uno tutti i segni dello zodiaco.

Le stelline di martedì 14 dicembre: