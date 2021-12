Per la giornata di domani, venerdì 17 dicembre 2021, l’Oroscopo prevede al primo posto nella classifica il segno del Toro e il segno del Capricorno. Ancora in ribasso il segno della Bilancia, ma si verificherà qualche situazione positiva per il segno del Cancro. I Gemelli si presenteranno irritati, mentre ci saranno novità a livello emozionale per il segno del Sagittario.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni di domani.

L’oroscopo di domani: amicizie per Sagittario

1° Toro: qualche bella notizia si affaccerà alla vostra porta e vi darà anche occasione di esplorare nuovi orizzonti di stampo lavorativo.

Se avrete a che fare con una porta che si chiude, sicuramente se ne aprirà una nuova e decisamente più interessante della precedente.

2° Capricorno: finalmente avrete un romanticismo stabile e che vi darà molto per cui fare progetti in due, insieme al partner. L’affiatamento in amore sicuramente si riverserà nell’ambito di stampo professionale, con la vostra squadra di lavoro.

3° Sagittario: per i single potrebbero aprirsi le porte per una amicizia che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più, anche se non necessariamente in una relazione. Finalmente potrete concedervi qualche hobby o fare dello shopping in compagnia.

4° Acquario: in famiglia sicuramente ci sarà una bellissima atmosfera di tranquillità e di collaborazione.

Se sul lavoro ci saranno degli affari che andranno ben oltre le aspettative, non sarà del tutto strano che arriveranno anche maggiori guadagni come conseguenza.

Guadagni per Pesci

5° Ariete: l’armonia in famiglia si sta facendo largo grazie alla comunicazione e alla voglia di trascorrere del tempo insieme, nonostante ci siano le piccole divergenze che comunque non sono state ancora risolte nel migliore dei modi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

6° Pesci: i guadagni potrebbero rendervi le cose più semplici, nonostante dovreste comunque fare attenzione alle spese che in questo momento vi stanno occupando. Secondo l’oroscopo avrete comunque a disposizione un po’ di risorse per concedervi qualche sfizio personale.

7° Cancro: questo piccolo rialzo nella classifica dell’oroscopo vi darà modo di essere molto più dinamici nell’ambiente lavorativo, più perspicaci e intuitivi.

Con i sentimenti ci sarà qualche lieve miglioramento a livello comunicativo.

8° Vergine: dovrete essere molto cauti con le amicizie, specialmente quelle che recentemente vi hanno dato qualche delusione, anche molto piccola. In amore invece avrete voglia di ristabilire un po’ di romanticismo, nonostante alcune divergenze.

Leone impulsivo

9° Leone: avrete qualche momento di impulsività che probabilmente potrebbe procurarvi qualche piccolo problema, ma non del tutto insormontabile. Secondo l’oroscopo, potreste avere qualche attimo di tensione all’interno del contesto lavorativo.

10° Scorpione: ci saranno delle decisioni da prendere e che vi metteranno alla prova. L’ambito sentimentale si presenterà molto più difficile da momento che qualche atteggiamento potrebbe non essere molto positivo o comunque affiatato come voi vorreste.

11° Bilancia: dovreste fare attenzione al vostro umore, perché ora come ora la sorte che non giocherà a vostro favore potrebbe influire sulle finanze. Cercate di non demoralizzarvi per qualche situazione che potrebbe risolversi in fretta.

12° Gemelli: avrete qualche punta di irritazione che vi impedirà di pensare con raziocinio, soprattutto sul posto di lavoro. Secondo l’oroscopo ci saranno dei contrattempi che vi costringeranno a rimandare qualche appuntamento che per voi significava molto.