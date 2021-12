L'oroscopo di lunedì 20 dicembre 2021 è arrivato, ben disposto a dare assistenza sul prossimo giorno in arrivo. A tenere banco, come al solito, l'andamento riservato dalle stelle ai comparti della vita coincidenti con i sentimenti e le attività lavorative. In evidenza, la classifica stelline incorniciata nelle nuove previsioni zodiacali di lunedì, quest'oggi impostate sulla prima sestina dello zodiaco. Curiosi di scoprire quali saranno i segni fortunati ad inizio settimana? Come di consueto, anche in quest'occasione a fare da metro di misura sono le effemeridi quotidiane, applicate alle esigenze della normale vita quotidiana.

Tra i simboli astrali in analisi, ad avere il massimo appoggio dall'Astrologia saranno gli amici dell'Ariete, valutati nel frangente al "top del giorno". Ottimo periodo anche per Cancro e Vergine, entrambi sottoscritti dalle cinque stelle della buona fortuna.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelline del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 20 dicembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Ariete

2° posto - ★★★★★: Cancro, Vergine;

3° posto - ★★★★: Leone;

4° posto - ★★★: Gemelli;

5° posto - ★★: Toro.

Previsioni zodiacali del 20 dicembre, amore e lavoro

Ariete: 'top del giorno'. L'oroscopo del 20 dicembre al segno dell'Ariete preannuncia un periodo davvero importante e, in qualche frangente, anche abbastanza entusiasmante.

In amore, il cielo di lunedì è pronto a regalare quello spirito positivo che sta alla base della felicità ed infondere l'intraprendenza necessaria per realizzare ogni vostro desiderio. Vi sentirete felici ed appagati della vostra vita di coppia, infatti, la giornata si prospetta all'insegna di una buona intesa che riuscirete a mantenere a lungo, insieme e in serenità con chi amate.

Single, dopo aver attraversato diverse tempeste, sarete finalmente contenti di potervi rilassare e di dedicarvi al benessere fisico e mentale. Questo è proprio ciò che accadrà in questo inizio settimana grazie alla presenza benefica e armonica delle stelle. Così, se cercate incontri nuovi, questa sembra proprio la giornata adatta, perché il cielo stimolerà intraprendenza e audacia nel farvi notare.

Nel lavoro, periodo molto promettente sotto molti punti di vista. La giornata vi consentirà passi in avanti su molti fronti, stimolando l'ambizione, il desiderio di riuscire nell'attività professionale e di ottenere risultati di prestigio.

Toro: ★★. La giornata è stata valutata con le due stelle del "ko". Pertanto, il periodo è previsto nella carta astrale come negativo: la probabilità di non centrare l'obiettivo sarà molto alta. In campo sentimentale, non sarà tutto rose e fiori questo giorno. Anzi, vi troverete probabilmente con più di un ostacolo da affrontare. Così, per evitare tensioni con il partner, cercate di essere comprensivi, di mettervi nei suoi panni in modo obiettivo e di rilassarvi il più possibile.

Single, sarà meglio non tirare troppo la corda: le situazioni, se forzate, potrebbero avere una conclusione diversa da quella desiderata. Non trascurate la salute: se avvertite stanchezza o malumore non peccate d'ingenuità. Nelle faccende personali calmatevi e ricaricatevi, magari facendo qualcosa che vi piace e chi vi permetta di non pensare a nulla. Nel lavoro, degli imprevisti potrebbero mandare a monte parecchi impegni che avevate preso per la giornata, sconvolgendo notevolmente la vostra agenda. Non fatevi prendere dal panico e rilassatevi.

Gemelli: ★★★. In arrivo un lunedì "sottotono". Questo è quanto preventivato dall'Astrologia applicata al vostro segno. La giornata non sarà troppo male, a patto di stare attenti a prendere posizione nei confronti di persone in grado di influenzare aspetti importanti della vostra vita.

In amore, gli astri consigliano di tenere a freno la gelosia: siete troppo irascibili e non è detto che la persona che avete al vostro fianco vi possa comprendere. Mantenete quindi la calma in tutte le situazioni e cercate anzi di aprire il dialogo, cosa che verrà ben apprezzata e ripagata con qualche gesto carino. Single, quando arrivano giornate come questa, vale la pena prendersela molto comoda. Lasciate che le ore scorrano pigramente, ed eventualmente utilizzare il proprio tempo per rimettere a posto le cose lasciate in sospeso. Sarebbe inutile scalpitare, premere sull'acceleratore, cercare di uscire o fare il muso duro ad amici o familiari. Nel lavoro, vi sentirete più vulnerabili di quanto immaginate.

Forse, dovrete sottostare al volere di chi, per un motivo o per l'altro, in questo periodo è più forte di voi.

Oroscopo e stelle di lunedì 20 dicembre

Cancro: ★★★★★. Il prossimo lunedì sarà perfetto, valutato dall'Astrologia quotidiana con le cinque stelline della buona sorte. Avrete indubbiamente una grinta di tutto rispetto, il che vi permetterà di salvare situazioni pericolanti o di rimediare all’ultimo minuto a errori di varia natura. Per i sentimenti, sarete sicuramente i protagonisti di questo giorno: vi sentirete in forma, allegri, socievoli, pronti a vivere nuove esperienze con il partner. Usate pure tutto il vostro fascino e la vostra indiscussa abilità per portare a termine idee e progetti che in questo periodo sfornerete in quantità industriale.

Ringraziate il partner, che sa sempre rassicurarvi, accettarvi e capirvi, per come siete fatti. Single, le paure e le incertezze si allontaneranno, lasciando il tempo a incontri interessanti e novità positive. Abbandonatevi alle esperienze che la vita vi porterà a vivere, senza lasciare che i pensieri tolgano spazio alle vostre emozioni. Nel lavoro, è una fase costruttiva per quanto riguarda la vostra posizione finanziaria: quindi studiate un modo per valorizzare ciò che possedete. È il momento di essere sicuri di sé, ma soprattutto è il momento di sentirsi sereni!

Leone: ★★★★. Giornata discreta su molti fronti, anche se alla lunga potrebbero verificarsi attimi di smarrimento. In generale, la vostra creatività sarà decisamente in aumento: approfittatene per ottenere il meglio dalla quotidianità oppure per scuotere il vostro solito modo di fare.

In amore, soprattutto in coppia, vi divertirete a stuzzicare il partner per rendere il vostro rapporto unico nella sua straordinarietà. Saprete essere dolci e comprensivi, e tutta la vostra vita a due acquisterà uno spessore e un'intensità molto gratificante. Single, gli inviti ad uscire non vi mancano: allora, non declinateli tutti, concedetevi delle uscite in più e incrementate la vostra vita sociale. Vedrete che tale atteggiamento non nuocerà, anzi, potrebbero scaturire degli incontri davvero interessanti. Nel lavoro, riuscirete ad appianare delle grosse difficoltà, forse anche incassare quattrini o magari risolvere problemi qualunque sia la loro portata, con grande fermezza.

Vergine: ★★★★★.

L'oroscopo di domani, lunedì 20 dicembre, indica che partirà quasi con "il botto" questo inizio settimana, per tanti di voi. In campo sentimentale, le stelle vi faranno sentire in pace e in armonia con voi stessi e con la persona compagna della vostra vita. Non avrete così nessun problema ad esprimere le vostre emozioni verso colui (o colei) al quale cui volete bene. In questi giorni state vivendo una relazione felice, con un partner che vi sta dimostrando di essere veramente legato a voi: siatene felici e andatene fieri! Single, il cielo vi esorterà a godere di tutti i piaceri della vita, dal buon cibo al buona compagnia, mentre Venere vi immergerà in un'atmosfera dolce e romantica da cui non vorreste mai uscire.

Qualcuno riuscirà probabilmente a conquistarvi con le sue parole gentili e galanti, aprendo così il vostro cuore ad una vita serena e felice. Nel lavoro, scoprirete in voi stessi la voglia di successo e il desiderio di arrivare lontano. Infatti, per molti di voi è giunto il momento di riscuotere davvero vecchie promesse e di ottenere riconoscimenti concreti al proprio operato.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di lunedì 20 dicembre.