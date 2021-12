L'oroscopo di lunedì 20 dicembre 2021 arriva a proposito, soprattutto per coloro in ansia a causa di situazioni o problemi aperti in campo sentimentale, come anche nelle attività quotidiane. Pronti a dare un senso, positivo o negativo che sia, al prossimo lunedì d'inizio settimana? Vediamo subito di "dare a Cesare quel che è di Cesare" svelando qualcosa in merito ai sei segni della seconda sestina. Quest'oggi salta all'occhio la presenza della Luna nel comparto del Cancro, ben disposta a favorire una giornata a cinque stelle per i nativi del Sagittario e Pesci.

In merito alla parte negativa della giornata, il periodo risulterà decisamente poco positivo per coloro della Bilancia, in questo frangente considerati in giornata da due stelle.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 20 dicembre su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di lunedì 20 dicembre

Bilancia: ★★. Questo inizio settimana partirà all'insegna del malessere interiore. Le stelle hanno messo in conto un periodo segnato da problemi sentimentali difficili da mettere in riga, purtroppo. In qualche caso avvertite la voglia e la necessità di rivoluzionare la vostra vita. Potete farlo, volendo, anche senza troppi colpi di testa.

In amore, la tentazione di un rapporto fuori dalle regole si farà sentire. Prima di decidere pensateci bene, perché poi sarà difficile tornare indietro. Single, non rimpiangete il passato. Se quella storia e quella persona non ci sono più, significa che non hanno più ragion d’essere nella vostra vita. Nel comparto lavoro, se vi sentite incompresi, a pensarci bene forse dovrete ammettere che la responsabilità è anche vostra.

Siate più diretti, più schietti.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di lunedì indicano l'arrivo di un periodo senza eccessive positività, buono nella prima parte ma decisamente meno nell'ultima. Se vi sentirete ansiosi, meglio fare una bella passeggiata all'aria aperta per alleviare la tensione. Per i sentimenti, un incontro vi farà battere forte il cuore e scatenerà la vostra fantasia.

Bene se non siete già impegnati, di sicuro meno bene se siete in coppia. Date spazio alla vostra fantasia e alla voglia di giocare: il partner apprezzerà. Single, anche se avete moltissimo da fare, trovate del tempo da dedicare alla frequentazione di chi avete appena conosciuto. Nel lavoro, sfruttando diverse occasioni riporterete un buon successo, anche se avrete a che fare con tante cose da sbrigare e qualche contrattempo.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 20 dicembre al Sagittario preannuncia un giorno sereno quanto basta. Un sentore di novità nel periodo darà corso a sogni, belle illusioni e romanticismo. In amore, è giusto sentirvi liberi, ma non trascurate il partner. Arrendetevi al bisogno di tenerezza che avvertite prevalere su tutte le altre esigenze.

Tutto filerà al meglio, sensualità e amore andranno a braccetto e voi ne sarete felici. Accoglierete ciò che il destino vi manda con un bel sorriso. Per i single, mettete da parte dubbi, insicurezze e chiarite le incomprensioni che si sono create con la persona che vi ama. Districate bene la matassa. La parte riguardante il lavoro, abbiate più fiducia e utilizzate anche l’intuito per far fronte alle problematiche che vi si affollano davanti. Prima o poi ce la farete.

Oroscopo e stelle del giorno 20 dicembre

Capricorno: ★★★★. In arrivo un giorno nient'affatto male, abbastanza incline con la più normale delle positività. Buona la parte iniziale della settimana con il fisico in discreta forma. Comunque, non proprio tutto andrà secondo i piani, soprattutto in serata.

In merito agli affetti, se siete in coppia e avete finora lasciato qualcosa in sospeso è arrivato il momento di chiarire e raddrizzare eventuali ambiguità. Prima di fare scelte di cui potreste pentirvi contate fino a dieci. Avete bisogno di appoggiarvi a chi vi ama e sa darvi certezze. Single, forse vi state innamorando e non avete il coraggio di ammetterlo nemmeno con voi stessi. Oramai però ci siete dentro ed è impossibile fuggire. Nel lavoro, l'atteggiamento di un collega non vi convince? Prendete le distanze prima che con qualche scelta opinabile, vi trascini in qualche guaio.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali del giorno mettono in conto la possibilità che possa andare un po' al rallentatore questo vostro lunedì d'inizio settimana, poi però tenderà a riallinearsi alla media positività nel corso del primo pomeriggio e poi alla sera.

In campo sentimentale, una passione nascosta vi coinvolge intensamente e vi farà trovare in situazioni anomale che, per certi versi, vi spiazzeranno. Siate prudenti... Single, un’uscita potrebbe essere l’occasione per un incontro che vi coinvolgerà molto. Senza crearvi troppe aspettative, coltivate questa bella simpatia. Nel lavoro, a mente fredda cercate di esaminare certi progetti e i risultati ottenuti. Provate anche a metterne a fuoco tutti i pro e i contro.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 20 dicembre vede davvero senza problemi il vostro primo giorno della settimana. Fate tesoro di ciò che avete e apprezzatelo: se proprio non siete contenti, datevi da fare per cambiare quello che non vi soddisfa, ne avete possibilità.

In amore tutto procederà bene. Vi accorgerete che la realtà è più bella del sogno e che in più non dovete avere il timore di risvegliarvi. Intuirete addirittura cosa c’è dentro il silenzio esistente tra le parole. Il vostro partner non saprà se esserne contento o preoccuparsi. Per coloro ancora single per risolvere un’incomprensione accettate il parere di un amico che vede le cose con obiettività, non essendo coinvolto emotivamente. Il lavoro andrà bene, dimostrate buonsenso non incaponendovi in posizioni rigide e poco disponibili, se non volete entrare in rotta di collisione con tutti.

Classifica oroscopo del 20 dicembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 20 dicembre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno.

Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? Il primo giorno della settimana che sta per entrare vede ben posizionato in classifica il segno dell'Ariete, meritatamente considerato al "top del giorno". Tra gli altri segni in odore di positività in questo inizio settimana, Cancro e Sagittario, assegnatari della seconda posizione insieme a Vergine e Pesci: ansiosi di svelare l'intera scala di valori? Il responso nel prospetto a seguire.

Le stelline di lunedì 20 dicembre: