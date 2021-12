Inizia la terza settimana del mese di dicembre, prima delle festività natalizie. Scopriamo come andrà la giornata di lunedì 13 dicembre 2021. Ecco l'Oroscopo e le stelle dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: la settimana inizia con la Luna nel segno, è il momento giusto per stare accanto alle persone amate e provare a risolvere delle problematiche, se ci sono. Nel lavoro non mancano delle buone idee per progetti che vi daranno soddisfazioni.

Toro: in questa giornata vi sentirete più forti rispetto al periodo precedente, ma nel lavoro alcune questioni vanno riviste.

Per quel che riguarda l'amore i single del segno potrebbero fare degli incontri.

Gemelli: per il terzo segno zodiacale la giornata di lunedì 13 dicembre sarà caratterizzata da maggior forza in particolare in amore. Se una coppia ha vissuto dei momenti di incertezza, ora potrà recuperare. Nel lavoro possibili problematiche a causa di collaboratori.

Cancro: bella giornata per i sentimenti, sarà comunque meglio rimandare le decisioni importanti ai prossimi giorni. Per quel che riguarda il lavoro, possibili collaborazioni potrebbero essere prese in considerazione.

Leone: con la Luna favorevole sarà possibile ritrovare una nuova serenità in queste giornate. In amore potrete vivere belle emozioni, per quel che riguarda l'ambito lavorativo momento di nervosismo.

Vergine: in campo sentimentale potrebbero esserci dei malintesi in questa giornata, cercate di non alimentare tensioni. Nel lavoro potrete fare nuovi progetti.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: momento di ripresa in ambito professionale, potreste iniziare delle trattative interessanti per il nuovo anno. In ambito sentimentale per quanto vi sentiate stanchi, potrete riflettere su situazioni importanti che riguardano la vostra coppia.

Scorpione: in amore cercate di affrontare le situazioni che si presenteranno con maggior calma, per evitare stati di nervosismo. Nel lavoro siate prudenti nel dosare le parole.

Sagittario: in ambito sentimentale in questa giornata sarà possibile ritrovare tranquillità, che negli ultimi tempi è mancata. Nel lavoro momento di agitazione.

Capricorno: in ambito sentimentale potrebbero esserci dei dubbi non semplici da gestire. Momento di stanchezza per il segno, se ci sono delle questioni lavorative importanti sarà meglio rimandare le prossimi giorni.

Acquario: potrete vivere delle belle emozioni in questo periodo di metà dicembre. Per quel che riguarda il lavoro dovete prendere delle decisioni.

Pesci: per l'ultimo segno zodiacale la giornata sarà caratterizzata da possibili passi avanti professionali, mentre in campo amoroso presto arriveranno stelle migliori.