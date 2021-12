L'ultimo giorno della seconda settimana del mese di dicembre sta per prendere il via. Mentre il mese si appresta a concludere il suo corso naturale, vediamo qual è l'Oroscopo di domenica 19 dicembre 2021.

Ariete: in amore giornata non esaltante per le storie che vanno avanti da tempo, ci saranno diversi alti e bassi. Nel lavoro, meglio stare alla larga da alcune provocazioni.

Toro: le stelle vi permettono di vivere nuove emozioni amorose, ma dovete comunque rimanere vigili. Nel lavoro non manca qualche opportunità.

Gemelli: a livello sentimentale, con la Luna che non è più in opposizione, avrete la possibilità di recuperare.

Le relazioni andranno meglio. Nel lavoro avrete l'occasione di superare alcune difficoltà.

Cancro: in amore non mancherà qualche momento di agitazione, la situazione tenderà a migliorare nei giorni successivi. A livello lavorativo, potranno cominciare ad arrivare dei risultati importanti.

Leone: se siete single il periodo è dalla vostra parte, vi sentite più forti al momento. Sul lavoro non mancherà qualche novità da qui al prossimo anno.

Vergine: recupero in amore dopo una giornata non esaltante, anche se non mancherà qualche momento di nervosismo. Nel lavoro state riprendendo quota dopo alcuni problemi che vi avevano ostacolato.

Previsioni e oroscopo del 19 dicembre 2021: la giornata

Bilancia: tensioni in arrivo in amore, dunque meglio essere sempre attenti e lucidi.

Nel lavoro, possibili problemi dal punto di vista economico.

Scorpione: a livello amoroso, con la Luna favorevole avrete la possibilità di vivere dei momenti esaltanti. Le relazioni sono favorite. Nel lavoro non mancheranno delle buone opportunità da sfruttare.

Sagittario: avrete tempo e modo per ricucire uno strappo con il partner.

Nel lavoro, tenetevi a debita distanza da impegni che potrebbero crearvi dei problemi.

Capricorno: a livello amoroso meglio evitare complicazioni poiché la Luna è in opposizione. Nel lavoro fate attenzione, se qualcosa non vi convince, evitate di andare avanti.

Acquario: le stelle vi permetteranno una ripresa in amore. Nel lavoro ci sono delle questioni economiche da dover rivedere, soprattutto in merito alle spese.

Pesci: momento importante in amore grazie al supporto della Luna. Le coppie potranno ritrovare una buona stabilità. Nel lavoro, se qualcosa non va come vorreste, potreste anche decidere di chiudere.