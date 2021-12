L'oroscopo di domenica 19 dicembre preannuncerà una giornata ricca di sorprese. Alcuni segni zodiacali si concentreranno sulla relazione con il partner, mentre altri punteranno tutto sull'amicizia. I pianeti, grazie ai loro transiti planetari, influenzeranno gli aspetti più importanti della nostra vita sentimentale e sociale.

In particolare, il Leone e lo Scorpione saranno felici di conoscere nuove persone, mentre i Gemelli e i Pesci si sentiranno a disagio in luoghi troppo affollati. Il Cancro, la Vergine e Bilancia non vedranno l'ora di esprimere la loro creatività e il Sagittario si preparerà per una rivelazione importante.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo di domani 19 dicembre.

Previsioni zodiacali di domenica 19 dicembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: sarete felici di poter stare insieme al vostro partner. Userete la domenica per passeggiare tra le vetrine e per lasciarvi alle spalle lo stress della settimana. Il feeling di coppia sarà incredibile, ma attenzione a non dare spazio ai piccoli battibecchi quotidiani.

Toro: la vita in famiglia sarà scossa da alcune incomprensioni. Vi renderete conto di avere idee totalmente diverse su determinate questioni. Ognuno proverà a far prevalere il proprio pensiero, ma questo non farà altro che peggiore le cose. L'oroscopo di domani vi consiglia di lavorare sull'accettazione.

Gemelli: non avrete voglia di partecipare alle riunioni familiari. Preferirete trascorrere il tempo con voi stessi, dando importanza alle cose che vi rendono felici. Sarà una giornata caratterizzata da una profonda riflessione. Vi guarderete dentro e analizzerete le corde più profonde del vostro cuore.

Cancro: non vedrete l'ora di mettere alla prova la vostra immaginazione con le creazioni natalizie.

Userete ogni momento disponibile per abbellire la vostra casa e per dare vita a uno stupendo clima di festa. Amici e parenti non potranno fare a meno di complimentarsi con voi.

Oroscopo di domani 19 dicembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: vi farete travolgere dallo spirito natalizio. Deciderete di aprire il vostro cuore a persone sconosciute e di provare a interagire con loro.

Potrebbe essere il momento giusto per stringere nuove amicizie e per incontrare la vostra anima gemella. Attenzione, però, a non abbassare troppo la guardia.

Vergine: le persone care avranno un ruolo fondamentale nella giornata di domani. Proverete a coinvolgerle nel vostro processo creativo, anche se non tutte accetteranno. L'obiettivo sarà quello di sfruttare le vostre doti artistiche per trascorrere del tempo insieme.

Bilancia: avrete bisogno di prendere le distanze dalla realtà quotidiana. Un pizzico di immaginazione vi aiuterà a immergervi in un mondo totalmente diverso. Adorerete trascorrere il tempo davanti a film divertenti e immergervi nei vostri romanzi preferiti. Attenzione, però, a non isolarvi.

Scorpione: sarete molto socievoli. Adorerete trascorrere del tempo con i vostri amici e organizzare qualche attività divertente da fare insieme. Cercherete di allontanare ogni momento di solitudine dalla vostra giornata e di concentrarvi solo su pensieri positivi. Potreste aver bisogno del consiglio di un amico.

Astrologia del 19 dicembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: il partner dovrà dirvi qualcosa di molto importante. Vi sentirete a disagio perché avrete paura che non vi piacerà ascoltare le sue parole. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di non agitarvi eccessivamente: potreste rimanere molto sorpresi.

Capricorno: tenderete a essere vendicativi nei confronti di alcune persone.

Non vorrete ascoltare ciò che avranno da dire e vi chiuderete nel vostro guscio. Questo non vi consentirà di analizzare la situazione con consapevolezza. L'oroscopo vi consiglia di provare ad aprire il vostro cuore.

Acquario: sarete molto fieri della vostra famiglia. Condividerete con loro un clima di gioia e di spensieratezza. Inoltre, vi unirete ai vostri amici per trascorrere degli indimenticabili momenti insieme. Non vi farete travolgere dai pensieri negativi perché vi concentrerete solo sulle cose belle.

Pesci: adorerete la vostra solitudine. Anche se gli amici e la famiglia vi sproneranno a trascorrere il tempo in loro compagnia, preferirete isolarvi e concentrarvi sulle attività da svolgere. Non sentirete la mancanza di un rapporto romantico perché, almeno per ora, metterete al primo posto la vostra libertà.