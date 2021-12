L'oroscopo di giovedì 2 dicembre sarà sorprendente sotto diversi punti di vista. I segni zodiacali verranno guidati dall'influsso dei pianeti nella loro vita sentimentale, lavorativa e sociale.

In particolare, il Leone, la Vergine e il Capricorno saranno molto ambiziosi, mentre la Bilancia e l'Acquario preferiranno vivere una giornata tranquilla. L'Ariete, lo Scorpione e i Pesci investiranno molto nella relazione con il partner, al contrario del Cancro e del Sagittario che saranno più orientati a stare con gli amici.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo di domani 2 dicembre.

Previsioni zodiacali di giovedì 2 dicembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: non accetterete di vivere una relazione amorosa superficiale. Vi fiderete del partner e sarete certi di poter creare qualcosa di importante. La vostra storia vi aiuterà a osservare il futuro da un altro punto di vista. Vi sentirete molto più sereni e collaborativi.

Toro: sarà una giornata piuttosto fortunata. Finalmente, dopo tanto tempo, potrete raccogliere i frutti del vostro impegno. Non sarete del tutto soddisfatti, ma non vi arrenderete perché saprete di poter migliorare ancora. Potrebbero esserci delle piccole novità in amore.

Gemelli: tenderete a mettere in discussione alcune scelti appartenenti al passato. Proverete una fitta di nostalgia al ricordo della vostra adolescenza, ma questo non vi aiuterà a superare la giornata di domani.

L'oroscopo consiglia di affidarvi agli amici più cari.

Cancro: sarete piuttosto socievoli e non vedrete l'ora di uscire con i vostri amici. Avrete voglia di divertirvi in loro compagnia e di ascoltare tutte le ultime confidenze. Le chiacchiere e le risate vi faranno trascorrere una giornata all'insegna dell'allegria e della spensieratezza.

Oroscopo di domani 2 dicembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: non vedrete l'ora di confrontarvi con le capacità degli altri. Cercherete la sfida e non vi tirerete indietro davanti a uno scontro diretto. Questo comportamento vi sarà da stimolo sul lavoro, ma potrebbe causarvi alcuni problemi nelle relazioni interpersonali.

Vergine: finalmente, troverete il modo per far emergere le vostre capacità.

Non avrete paura di relazionarvi con i vostri colleghi e di instaurare un rapporto competitivo. Sarete molto fieri di voi stessi e non ne farete mistero. Il partner potrebbe non condividere le vostre idee.

Bilancia: non avrete voglia di stressarvi a causa delle questioni lavorative. Preferirete rilassarvi e dedicarvi ai vostri hobby. Tutto ciò che avrà a che fare con il processo creativo vi farà sentire subito meglio. Inoltre, il legame con gli amici diventerà sempre più forte.

Scorpione: proverete a lasciarvi alle spalle le discussioni avute con il partner. Non avrete alcuna intenzione di rovinare la giornata di domani con incomprensioni e litigi. Con un piccolo sforzo da parte di entrambi, non sarà difficile ritrovare l'equilibrio di coppia.

Astrologia del 2 dicembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: proverete un grande affetto nei confronti del vostro gruppo di amici. Cercherete di essere di aiuto e di rendere l'atmosfera serena. Non parteciperete ad eventuali discussioni, perché preferirete mantenere le distanze da ciò che vi fa stare male.

Capricorno: il lavoro andrà a gonfie vele. Sarete in grado di gestire tutto nel migliore dei modi e non avrete paura di prendere in mano la situazione. Sarete caratterizzati da una grande ambizione, ma questo non vi impedirà di stare accanto al partner e agli amici.

Acquario: il frenetico ritmo quotidiano vi metterà a disagio. Avrete bisogno di una giornata di pausa per ritrovare voi stessi e per riflettere su alcune situazioni.

Il partner, nonostante non sarà in grado di comprendervi fino in fondo, non si opporrà e proverà ad aiutarvi.

Pesci: sarete molto dolci nei confronti della persona amata. Tenderete a sacrificare anche cose che per voi sono importanti pur di renderla felice. I turni lavorativi di domani vi consentiranno di starle accanto e di organizzare qualcosa di romantico da fare insieme.