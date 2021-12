L'oroscopo di venerdì 3 dicembre 2021 è disponibile per essere consultato. L'Astrologia, applicata all'amore e al lavoro sul periodo cadente proprio nella parte conclusiva della settimana, è pronta a spianare la strada a coloro considerati in giornata positiva. Pronti a mettere le mani su consigli e dritte per la giornata di di venerdì? Certo che si, pertanto inizieremo di buon grado ad anticipare qualcosa in merito ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. A portare una sensazione di positività sarà senz'altro la Luna in Sagittario, senz'altro dispensatrice di ottime opportunità ai nativi del Cancro o del Leone, ovviamente da sfruttare nelle situazioni più difficili.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 3 dicembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Cancro, Leone;

2° posto - ★★★★: Gemelli, Vergine;

3° posto - ★★★: Ariete;

4° posto - ★★: Toro.

Previsioni zodiacali del 3 dicembre, amore e lavoro

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 3 dicembre al segno dell'Ariete intravvede un venerdì valutato 'sottotono'. Sarà davvero così oppure no? Diciamo che la giornata appartenente a questa parte della settimana che sta per concludersi potrebbe essere abbastanza pensierosa. In amore, su alcune questioni piuttosto importanti avete già deciso tutto ma, come si suole dire, avete fatto i conti senza l'oste.

E l'oste in questione è il partner, che sicuramente non apprezza una scelta che avete fatto. Non coinvolgete altre persone nei vostri progetti senza averlo prima consultato, altrimenti saranno guai seri. Single, vi sentirete un po' vulnerabili, ma non abbiate paura perché nessuna conseguenza negativa vi aspetta. Svolgete le vostre azioni abitudinarie come di consueto, cercando solamente più coccole dai vostri familiari: con un abbraccio vi sentirete immediatamente più protetti e felici.

Nel lavoro, sarete giù di morale ma tranquilli, perché è proprio nei momenti difficili che la mente trova una nuove soluzioni. Scatta quel clic che avvia la ruota della fantasia e mette in moto processi creativi che rendono migliori il vostro operato.

Toro: ★★. Si presume possa essere un giorno da due stelle per molti di voi con qualche difficoltà con cui scontrarsi.

I risultati agognati quasi certamente si faranno aspettare, anzi, alcuni potrebbero risultare persino come 'non pervenuti'. In campo sentimentale, il cielo vi volterà completamente le spalle: così prima di prendere una qualsiasi decisione, fate chiarezza in voi stessi e il partner, poi focalizzate con calma i veri obiettivi. Una leggera tensione animerà il rapporto di coppia senza, in ogni modo, compromettere l'equilibrio. Single, portate a termine gli impegni di cui vi siete fatti carico, prima che vi si accavallino troppo. Organizzatevi le idee e mettete giù una programmazione: vi aiuterà enormemente in questa giornata che vi vedrà meno concentrati del solito e più distratti, forse per problemi di cuore.

Nel lavoro, non affidatevi troppo agli altri: meglio contare sulle proprie forze. I vostri colleghi non vi saranno di aiuto, anzi chiederanno a voi più di quanto possiate dare e sinceramente non ne vale la pena.

Gemelli: ★★★★. Il prossimo venerdì sarà di certo sufficientemente buono per voi del segno. In generale, una sensazione di appagamento o di calore che senz'altro riuscirete a dare o che magari riceverete dagli altri, concorrerà quasi certamente ad accrescere la vostra sicurezza. In amore, abbiate la massima fiducia nella persona amata, perché il rapporto sentimentale è l'oasi felice in cui rifugiarvi quando avete la sensazione di non essere compresi dal resto del mondo. Sarete molto sensibili e dimostrerete tutta la vostra partecipazione emotiva al rapporto di coppia.

Presto un gesto inaspettato dal vostro partner vi rasserenerà e distenderà i sensi: scoprirete tanto amore che nemmeno immaginavate. Single, i lati migliore del vostro carattere verranno risvegliati: vi sentirete in pace con voi stessi e avrete tanta voglia di far del bene agli altri. Cogliete questo impeto di altruismo e aiutate un conoscente che sapete in difficoltà. Offrendo un po' di compagnia e di chiacchiere, vedrete che renderete sicuramente felice qualcuno. Al lavoro, impegnatevi a fondo senza perdere tempo, perché con il minimo sforzo e grande abilità riuscirete a portare a termine un affare gratificante, per voi e per le vostre tasche.

Oroscopo e stelle di venerdì 3 dicembre

Cancro: ★★★★★.

La giornata si presume possa essere super-fortunata sotto tutti i punti di vista. Senz'altro il periodo partirà alla grande, visto anche che è stato sottoscritto con le cinque stelline della buona sorte. Per i sentimenti, vorrete sentirvi al centro dell'attenzione del partner, al primo posto tra i vostri pensieri e oggetto delle vostre coccole. In serata cercherete di stimolarlo, ma per farlo dovrete prima stuzzicarlo, magari con una cena e un dopocena molto particolari. Vedrete, trascorrerete delle ore in perfetta sintonia con la persona del cuore. Single, saranno soprattutto i rapporti sociali ad appassionarvi e a coinvolgervi, dando un senso compiuto e profondo a questa vostra giornata. Il cielo positivo vi aiuterà a dare una direzione più precisa alle vostre azioni.

Vi renderete conto che, con un po' di organizzazione, la vostra ispirazione troverà una cornice solida in cui inserirsi e produrre i frutti tanto desiderati. Nel lavoro, tirerà aria di nuovi accordi o di nuovi contratti di lavoro. Le decisioni professionali importanti avranno il beneplacito delle stelle, quindi preparatevi alle novità.

Leone: ★★★★★. Una giornata perfetta in tutto? Diciamo pure che potrebbe essere davvero così, visto il buon quadro astrale riservato per voi dalle stelle. Parte dei vostri obiettivi insieme al vostro aspetto comunicativo verranno messi senz'altro in risalto. In amore, sarà una giornata niente male per gli innamorati di questo segno, anche se potrebbe fare capolino una leggera vena di gelosia: state tranquilli, perché renderà il vostro rapporto ancora più interessante, magari regalandovi una giornata serena e felice insieme a chi sapete...

Single, le stelle vi invitano ad uscire fuori di casa e a curiosare un po' tra la gente, perché le possibilità di fare un incontro interessante saranno molto elevate. Ovviamente, come sempre, starà a voi e al vostro intuito scegliere la persona giusta da frequentare. Nel lavoro, non siate superficiali o approssimativi e vedrete che potrete raccogliere non pochi frutti dal vostro operato, anche sotto il profilo economico.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 3 dicembre, preannuncia una giornata legata alla scontata routine per molti di voi nativi. Parlando in generale in merito al periodo esaminato, quest'ultimo non presenterà particolari sorprese e le cose procederanno tranquillamente in una atmosfera di sufficiente armonia.

In campo sentimentale, sfruttate al meglio le vostre capacità di persuasione e vedrete che queste saranno apprezzate da tutta la famiglia, ma soprattutto dal partner. Una novità potrebbe far capolino a fine pomeriggio. Single, le stelle vi renderanno grintosi, determinati e belli come non mai. Per voi in questo momento è importante la sincerità e saprete offrirla a chiunque. Sappiate comunque che non è detto che questa vostra premura sia ricambiata, ma almeno saprete di essere sempre nel giusto. Nel lavoro, con naturalezza vi adatterete alle più svariate situazioni, dalle quali saprete trarre nuovi stimoli per il vostro lavoro e i vostri mille interessi personali.

