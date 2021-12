Per l’anno 2022, l’Oroscopo per il segno dell’Ariete si presenta all’insegna della fortuna, che incrementerà sempre di più nel corso dell’estate e potrebbe accompagnare i nati sotto questo segno nelle sfide che si presenteranno lungo la strada. L’amore sarà stabile per le coppie, più imprevedibile per i single. Non mancheranno le energie, ma anche molte responsabilità da sostenere.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per il segno dell’Ariete.

L’oroscopo dell’Ariete: amore e affetti

Sarà possibile parlare d’amore a partire dal periodo estivo, quando Giove vi sarà favorevole e Marte nella costellazione del Sagittario vi regalerà dei momenti di passionalità, combinati alla voglia di fare passi avanti condivisi nella vostra relazione.

L’anno partirà con poche novità, ma al tempo stesso ci sarà una stabilità molto efficace per superare qualche ostacolo che al momento potrebbe portarvi un po’ di malumore.

Dal mese di agosto in poi, secondo l’oroscopo, ci sarà l’occasione di fare incontri per i single, sia che vogliate una storia d’amore stabile, sia per quel che riguarda qualche avventura. Avrete comunque una maturazione che crescerà con l’incedere della fine dell’anno, quando ci potrebbe essere una svolta molto allettante.

Lavoro e affari

Avrete fatto moltissimo nel corso dell’anno 2021, dunque secondo l’oroscopo nel periodo iniziale dell’anno 2022 riuscirete a “raccogliere” ciò che avete seminato, sia dal punto di vista professionale che finanziario.

Avrete qualche responsabilità in più a causa di Saturno nella costellazione dell’Acquario, ma l’aspetto positivo sarà più forte nel contesto affaristico. Nell’ambito lavorativo l’oroscopo sarà favorevole nei mesi estivi. Difatti, la fortuna che regalerà Giove nel mese di luglio in particolare potrebbe procurarvi occasioni più uniche che rare, che daranno quel "giro di vite" che probabilmente nel corso degli anni avete atteso.

Fortuna e salute

Giove sarà alle spalle, nella costellazione dei Pesci, dunque il periodo che vi sarà favorevole si aggirerà intorno alla fine della primavera e nell’autunno del 2022. Quest’ultimo sarà un lasso di tempo fatto di cambiamenti positivi e di slanci dal punto di vista affaristico, di risoluzioni legati alla burocrazia e a qualche progetto in sospeso.

Ci potrebbero essere dei sacrifici da fare, però le energie saranno a disposizione praticamente per gran parte dell’anno, dunque anche la carica necessaria per superare problemi e affrontare responsabilità.