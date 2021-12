L'oroscopo del giorno 25 dicembre è pronto a chiarire come sarà la giornata di Natale. In primo piano quest'oggi le previsioni zodiacali relative ai primi sei segni. Dunque, sotto analisi i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. A questo punto la domanda sorge spontanea: cosa riserveranno le stelle di questo sabato ad ogni segno? Certamente ad avere il massimo supporto da parte dell'Astrologia quotidiana saranno in pochi, gli altri si dovranno accontentare delle briciole in attesa di tempi migliori. Bene, diciamo subito che a gongolare nel frangente saranno gli amici Gemelli, segno da considerare sopra tutti gli altri, per questo messo meritatamente alla testa della classifica.

Non male il periodo nemmeno per Leone e Vergine, valutati entrambi con le cinque stelle della buona fortuna.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno di Natale per poi passare all'Oroscopo di domani 25 dicembre segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Gemelli;

2° posto - ★★★★★: Leone, Vergine;

3° posto - ★★★★: Toro, Cancro;

4° posto - ★★★: NESSUNO

5° posto - ★★: Ariete.

Previsioni zodiacali del 25 dicembre, amore e lavoro

Ariete: ★★. L'oroscopo del 25 dicembre al segno dell'Ariete profila un leggero senso d'ansia nell'aria. Per cui sarà un Natale da dedicare principalmente all'ozio o al "riposo in branda", viste le attuali premesse, tutte rivolte verso un probabile sabato altamente impegnativo.

Il vostro maggiore handicap sarà rappresentato dalla posizione poco felice di Urano insieme a Saturno, direttamente contrapposti tra loro (quadratura). In amore, il semaforo per voi sarà fermo sul rosso, così mettete in conto tensioni, imprevisti, in casa e fuori. Il partner sarà indisponente: vi beccherete su critiche e lamentele di ogni genere.

Scavando a fondo scoprirete che chi avete accanto non ha tutti i torti: siete infatti abituati a fare quello che vi pare, ad agire senza consultarvi con gli altri, a cominciare dal vostro partner. Single, avrete un'inizio di giornata abbastanza pesante: attrezzatevi psicologicamente per affrontare la giornata di Natale e forse anche quella di dopodomani, perché saranno sicuramente un concentrato di problemi domestici, difficoltà da superare, discussioni di cui non riuscirete a vedere la fine.

Toro: ★★★★. Questo Natale per voi del segno si preannuncia come una giornata buona in parte, mentre per la restante sarà da valutare man mano che la si inizierà a vivere. In campo sentimentale, ci sarà del buonumore, scambi stimolanti con la famiglia, intenso coinvolgimento con la persona amata. Ispirati forse dal clima festoso o magari dalla fantasia, accenderete il desiderio anche nei partner sentimentali solitamente più tiepidi. A cambiare in meglio potrebbero essere coloro che, specie ultimamente, sono apparsi sbrigativi, distratti o nervosi. Single, giornata decisamente interessante per l'amore; in particolare i cuori solitari di lunga data. Alcuni di voi intanto dovranno prestare attenzione agli incontri nati per caso, specie in questo periodo.

In generale comunque vivrete una giornata buona: sarete circondati dai sorrisi e dall'affetto delle persone care, ed è questo lo spirito giusto che dovreste avere sempre, insieme a tanta allegria. Nel lavoro - per chi lavora ovvio - godrete di appoggi da non sottovalutare, se intendete mettere in moto un nuovo progetto e sistemare alcune faccende professionali.

Gemelli: 'top del giorno'. Questo Natale, cadente proprio alla fine del percorso settimanale, per molti si prevede possa essere molto positivo. Secondo l'oroscopo del giorno, riguardo l'amore, in tantissimi potreste sentirvi "ubriachi d'affetto", sforzandovi di portare ad ogni costo il vostro rapporto ad un livello superiore. Cercate di crescere insieme alle persone del cuore, non giudicando ma nemmeno sorvolando eccessivamente.

Se andrete nella stessa direzione dell'altra persona, allora sarete già a buon punto e potrete trascorrere il giorno di Natale, molto speciale, insieme a tutti i vostri cari. Single, avrete intuito, forza, fascino e fortuna. Approfittate di questo regalo delle stelle per fare passi che richiedono fermezza e coraggio. Non ci sarà infatti momento migliore di questo per esprimere i propri sentimenti. Verranno comunque apprezzati da tutti e ci potrebbero essere interessanti novità. La semplicità nell'esporvi sarà il punto a vostro favore. Nel lavoro, il giorno inizierà nel modo giusto, grazie al cielo positivo, che tiferà per voi; sfruttatele con prontezza tutte le vostre idee: perché concretizzandole, potrete ottenere più di un successo.

Oroscopo e stelle di sabato 25 dicembre

Cancro: ★★★★. La giornata del 25 dicembre è prevista in gran parte semplice e ordinaria. Con il Sole speculare positivo al 55% avrete poche difficoltà nell'esprimere tutto il vostro potenziale in diversi settori. In buona evidenza intanto l’intesa con le persone del vostro giro. Per i sentimenti, il cielo stimolerà fantasia e ambizione, vi consentirà di attingere a risorse psicologiche impensabili per ottenere quello che desiderate. Le energie saranno buone e dovranno essere usate per portare avanti i vostri progetti. Tutto andrà per il meglio nella vostra vita di coppia e festeggerete il Natale sereni e felici con tutti i vostri familiari. Single, potrebbe essere un momento magico sotto molti aspetti!

Tutto va per il meglio nella vostra vita affettiva, anzi sarà proprio l'amore a placare ansie e tormenti. Nel lavoro, per coloro che lavorano anche oggi, sarà una giornata positiva. Svolgere tutti i vostri compiti con precisione e prenderete delle decisioni molto più razionali in questo periodo che in tutto il resto dell'anno. Il clima rilassato, potrebbe spingervi a valutare meglio alcune proposte.

Leone: ★★★★★. Sarà per molti del segno un Natale davvero coi fiocchi, in particolare nei rapporti sentimentali: troverete finalmente quella serenità da tempo invocata. Passerete perciò una festa allegra, conviviale e tutta all'insegna della pace interiore. Le previsioni astrali intanto, annunciano tantissima tranquillità soprattutto riguardo la coppia.

In amore, le stelle vi daranno tutto il loro aiuto facilitando il dialogo con il partner oppure facendovi trovare sempre qualcuno bendisposto ad ascoltarvi. Finalmente potrete essere sicuri di avere al vostro fianco un partner gentile, tenero e premuroso, che vi ama. La fedeltà e il rispetto regneranno sovrani: liberate la fantasia una volta per tutte e vivrete attimi irripetibili che difficilmente potrete dimenticare. Single, l'alba di un nuovo amore potrebbe essere alle porte e voi sarete pronti per viverlo con grande trasporto e sincerità. Fate tesoro delle esperienze passate e cercate di essere sempre voi stessi. L'elemento imprescindibile per vivere serenamente questa nuova giornata sarà quello di essere sempre sinceri e sempre se stessi.

Sul lavoro state diventando dei perfezionisti: vi adoperate moltissimo, il vostro impegno è veramente grande e questo vi porterà a vedere più soluzioni che problemi.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 25 dicembre, profila un Natale davvero molto positivo. In tanti riceverete molte attenzioni da tutti quelli che vi circondano, verrete ascoltati e capiti e questo vi renderà felici: scusate se è poco! In campo sentimentale, le coppie proveranno senz'altro nuove emozioni, il che permetterà a molti di unirsi ancora di più nel rapporto, diventando così più complici e nel contempo riuscendo anche a creare qualcosa di unico. Siate più spontanei nell’esprimere i vostri bisogni o desideri. Tenete però a bada la gelosia però, se non volete andare incontro ai guai seri.

Single, apprezzerete molto questo particolare momento, anche perché qualcosa si sta già muovendo. Potreste, molto presto, tornare a provare sensazioni incredibili. Se continuerete a sperare in qualcosa di buono, prima o poi la gioia arriverà anche per voi. Fino a questo momento avete seminato ami qua e là e ora state raccoglierete frutti intriganti. Approfittatene, senza tentennamenti o dubbi. Nel lavoro, dovrete fare le vostre proposte e il vostro gioco sarà vincente. Se negli ultimi tempi avete vissuto difficoltà, da adesso ci sarà sicuramente una ripresa.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica del giorno di Natale, sabato 25 dicembre.