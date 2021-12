Arriva l'anno 2022 ed è quindi interessante cosa dicono le previsioni astrologiche per tutti i 12 segni zodiacali, dall'Ariete fino ai Pesci.

In particolare sono all'orizzonte delle rivincite per Ariete, Toro e Gemelli, mentre Giove favorevole al segno dei Pesci. Di seguito approfondiamo tutte le predizioni astrali dell'anno 2022.

Rivincita per Ariete, Toro e Gemelli

Ariete dopo questi ultimi mesi passati tra alti e bassi, arriverà finalmente un momento di rivincita. I primi mesi saranno di prova. Lavoro e amore saranno in crescita, servirà però prendere una decisione drastica per migliorare ciò che non va nella vita.

Per alcuni subentrerà un nuovo amore.

Toro: arriverà il momento della rivincita rispetto al precedente anno. Nei primi mesi si ripartirà da ciò che non è andato bene, nella seconda metà del 2022 invece si consoliderà ciò che si è costruito per il futuro. Per quanto riguarda l'amore le persone nate sotto questo segno potrebbero fare un tradimento e mettere così in discussione qualche rapporto.

Gemelli: arriva finalmente la stabilità, si stabilizzeranno infatti un po' tutti gli aspetti della vita. In amore ci potrebbe essere un avanzamento per chi ha già il partner, ma anche una possibilità di crescita per tutti gli altri.

Cancro: questo segno avrà bisogno di espansione e cambiamenti. I primi sei mesi saranno di approfondimento, in vista di quelli successivi.

Questo sarà l'anno giusto per osare. Per quanto riguarda l'amore si potrebbe mettere a dura prova il rapporto col proprio partner, ma alla fine ci sarà la possibilità di trovare un sentimento profondo.

L'oroscopo del 2022: da Leone a Scorpione

Leone: il segno avrà in posizione contraria Saturno che lo porterà a vedere le cose come stanno e a tagliare i rami secchi.

Si chiuderà una porta ma per qualcuno può raggiungere ciò a cui aspira da tempo. Alcuni rapporti potrebbero essere messi in crisi dalla voglia di evasione.

Vergine: qualcuno fra i nativi del segno riordinerà tutta la sua esistenza, cercando di capire cosa non funziona. Nel lavoro qualcuno sarà messo sotto pressione. Attenti ai colpi di testa in amore.

Bilancia: avrete il palcoscenico tutto per voi. Non dovrete appoggiarvi a nessuno e imparare a risolvere tutto da soli. In amore si dovrà parlare poco e tutelare le storie già ben avviate.

Scorpione: i nativi del segno sono alla ricerca di maggiori sicurezze. Nel primo periodo dell'anno ci saranno soluzioni positive. Nei sentimenti bisognerà amare senza remore.

Oroscopo annuale, dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: in questo 2022 si realizzeranno cose bellissime e inaspettate. Nel lavoro ci sarà la possibilità di acquistare consensi, stima e di essere apprezzati per la creatività e la generosità. In amore qualcuno deciderà di mettere in discussione il rapporto per una nuova conoscenza che lo renderà felice e allegro.

Capricorno: questo segno dovrà avere la forza di mettere in discussione tutto il passato e riuscirà nell'impresa. In amore qualcuno volterà pagina per affrontare con coraggio un nuovo amore.

Acquario: questo segno zodiacale affronterà molti ostacoli. In amore si avrà bisogno di unioni concrete, cercando di vivere i rapporti senza riserve.

Pesci: il 2022 sarà ricco di cambiamenti positivi grazie all'arrivo di Giove favorevole, il quale riuscirà a far avverare dei sogni. In amore se qualcuno pensa a un tradimento, forse farebbe meglio a lasciare direttamente il partner.