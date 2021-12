L'oroscopo di sabato 1 gennaio 2022 vedrà il pianeta Giove cambiare segno zodiacale dopo aver sostato per un anno. Il pianeta della fortuna si sposterà dal segno dell'Acquario a quello dei Pesci, che potrà contare su una buona dose di fortuna in più. Ottimo inizio anno per il Sagittario, che avrà dalla sua la Luna nel segno, mentre Leone si sentirà più libero e affiatato. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo di Capodanno, di sabato 1 gennaio 2022, e buon anno a tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni oroscopo Capodanno, sabato 1 gennaio 2022 segno per segno

Ariete: inizio anno con la Luna nel segno per voi secondo l'oroscopo.

In amore potrebbe essere il momento adatto per avere nuovi obiettivi da raggiungere, anche se prima dovrete allontanarvi dalla morsa di Venere. In ogni caso, single oppure no, sarete molto fiduciosi per quanto riguarda le questioni di cuore. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale dominata da un'ottima Venere in trigono secondo l'oroscopo della giornata di Capodanno. Aprirete molto bene questo nuovo anno, tanto da riuscire a regalare dolcissimi momenti al partner. Se siete single potreste scoprire che il vostro cuore batte per qualcuno. Voto - 9️⃣

Gemelli: vita di coppia piuttosto movimentata in questo primo giorno dell'anno. La Luna sarà opposta, ma non vi sentirete così influenzati negativamente.

Cercate dunque di godervi questa giornata così come verrà, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Cancro: primo giorno dell'anno che potrebbe farvi vedere le cose da un altro punto di vista secondo l'oroscopo. Tentare nuovi approcci per convincere la vostra anima gemella potrebbe essere una buona mossa. Se siete single potreste anche decidere di aprire il vostro cuore per qualcuno.

Voto - 8️⃣

Leone: con Giove che si allontana da una posizione così scomoda, e la Luna in trigono dal segno amico del Sagittario, il 2022 si apre al meglio per voi, con ottime possibilità di riuscire a ottenere grandi soddisfazioni non solo in amore, ma anche in altri ambiti. Vi sentirete più liberi, con tanta voglia di amare il partner o la vostra fiamma.

Datevi da fare allora, perché sta per presentarsi una bella occasione. Voto -9️⃣

Vergine: configurazione astrale che potrebbe influire sul vostro umore, ma in questa giornata di festa cercherete di mettere ogni dubbio o problema da parte, cercando di regalare bei momenti alla vostra anima gemella. Se siete single siate un po’ più spensierati, almeno per questa giornata. Voto - 8️⃣

Bilancia: una discreta Luna in Sagittario vi permetterà di iniziare discretamente bene il 2022. Secondo l'oroscopo della giornata di sabato 1° gennaio, sarete un po’ più ottimisti e spensierati, cercando di godervi la giornata e dare qualche piccola soddisfazione alla vostra anima gemella. Se siete single la voglia di stare con i vostri amici non vi mancherà.

Voto - 8️⃣

Scorpione: un quadro astrale più che valido per vivere belle emozioni secondo l'oroscopo. Non mancheranno momenti di felicità insieme al partner, che renderanno più unito il vostro legame. Se siete single, con Giove ora in trigono dal segno dei Pesci, potreste essere un po’ più fortunati con i sentimenti. Voto - 9️⃣

Sagittario: inizierete l'anno molto bene grazie a questa Luna nel segno. Dal punto di vista sentimentale i rapporti con il partner intensi e affiatati, da rendervi molto felici insieme alla vostra anima gemella. Se siete single il vostro istinto di amare non vi lascerà in questa giornata, e potreste fare piacevoli conoscenze. Voto - 9️⃣

Capricorno: Venere in congiunzione e Giove in sestile apriranno questo nuovo anno per voi nativi del segno.

Dal punto di vista sentimentale vi sentirete fortunati e amati dal partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Anche voi cuori solitari vi sentirete più liberi, con la voglia di fare qualcosa di diverso dal solito. Voto - 9️⃣

Acquario: Giove lascerà il vostro cielo secondo l'oroscopo, ciò nonostante il 2022 inizierà comunque in modo molto promettente. In amore vi lascerete andare alle emozioni, e sarete abbastanza maturi e sentimentali. Se siete single avrete buone possibilità di dare inizio a nuova conoscenza o una nuova storia d'amore. Voto - 9️⃣

Pesci: potrete contare su una buona dose di fortuna in più a partire da questo nuovo anno, grazie a Giove che entra nel vostro segno. In amore godrete di una discreta intesa di coppia, che con un po’ di fortuna vi regalerà qualche emozione in più. Se siete single non mancheranno momenti di spensieratezza. Voto - 9️⃣