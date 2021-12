L'oroscopo del weekend 1 e 2 gennaio 2022 è pronto ad accogliere i primi due giorni dell'anno nuovo. Curiosi di sapere se l’anno nuovo parte con il piede giusto? Che cosa accadrà nelle prossime 48 ore a livello amoroso, lavorativo e salutare? Secondo le stelle, i nati in Ariete potrebbero sentirsi sotto pressione, invece, il segno dell’Acquario dovrà affrontare una serie di sfide. Per maggiori dettagli, ecco le previsioni degli astri per le giornate di sabato 1 e domenica 2 gennaio e le pagelle segno per segno, con voto da uno a dieci.

Il weekend 1 e 2 gennaio secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Potreste essere sotto pressione, ma non vi mancherà il coraggio di superare qualunque cosa vi stia sfidando. Una volta che avete la situazione sotto controllo, dovete mantenerla così, non lasciarvela sfuggire di nuovo. Voto: 6,5

Toro – Nessuno ha diritto di costringervi a fare cose che non volete fare. In campo lavorativo, potreste scontrarvi con qualcuno in una posizione di autorità, ma non c’è niente che possa nuocere alla vostra carriera, quindi state calmi. Voto: 7

Gemelli – Potrebbero esserci stati momenti di ritardo in cui vi siete chiesti se valesse la pena fare uno sforzo per aiutare altre persone, ma ciò che accadrà nella prossima settimana renderà molto chiaro che valeva la pena.

Le persone saranno grate per il vostro aiuto e vi renderanno il favore. Voto: 8

Cancro – A volte siete possessivi e se tenete molto a una relazione troppo stretta, in questo weekend potreste correre il rischio di perderla. Quando si tratta di affari di cuore, un tocco più leggero di solito è la scelta più saggia, quindi rilassatevi e godetevi i vostri momenti insieme.

Voto: 8

Previsioni astrologiche di sabato 1 e domenica 2 gennaio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Se in questo weekend vi esercitate oltre i vostri limiti, fisicamente o mentalmente, potreste scoprire che la vostra energia evapora prima di aver avuto la possibilità di completare un progetto a cui state lavorando. Potreste essere un leone, ma dovete comunque mantenere il ritmo.

Voto: 6

Vergine – Questo potrebbe essere uno di quei giorni in cui il modo migliore per essere teneri è essere duri, specialmente quando si ha a che fare con persone che sembrano non imparare mai dai propri errori. Sia a casa che al lavoro potete e dovete dettare legge. Voto: 8

Bilancia – Chiunque pensa che voi siate scarsi e deboli quando si tratta di negoziati e accordi presto si renderà conto di quanto siano stati fuorvianti. L'oroscopo consiglia di far sapere agli altri qual è la vostra posizione, quindi mantenetela rigidamente indipendentemente dalle minacce o dalle tangenti che usano per farvi cambiare idea. Voto 7,5

Scorpione – Va bene commettere errori, quindi se fate qualcosa di sbagliato aggiungetelo all’elenco delle esperienze di apprendimento e decidete di non commettere più lo stesso tipo di errore.

Perché criticarvi quando gli altri sono fin troppo felici di farlo per voi? Voto: 7

L'oroscopo di sabato 1 e domenica 2 gennaio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Gli astri vi proteggono dai danni in questo weekend, soprattutto se siete in movimento, ma questo non è un invito a correre rischi schiocchi. Mostrate al mondo che sapete come comportarvi in maniera ragionevole, anche quando sentite che non è necessario. Voto: 7,5

Capricorno – In questo weekend potreste sentire un’ondata di energia ed entusiasmo. È fantastico, ma dovete essere consapevoli che questa è solo una fase passeggera. Non impegnarvi in progetti che potrebbero richiedere mesi per essere completati. Voto: 7,5

Acquario – Potrebbe essere un momento difficile e delicato per voi, ma il fatto è che ne avete passate di peggiori e siete usciti prima della partita, quindi perché preoccuparsi?

Portate amici e parenti a combattere al vostro fianco e insieme renderete le sfide più leggere. Voto: 7

Pesci – Le sfide arriveranno fitte e veloci nei prossimi giorni, ma se le combattete a testa alta potreste farvi un nome. I cambiamenti sul fronte del lavoro potrebbero essere inquietanti per alcuni, ma per voi saranno un’opportunità, quindi perché allarmarsi? Voto: 8