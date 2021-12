L'oroscopo di lunedì 27 dicembre 2021 mette a disposizione le previsioni zodiacali del giorno. Sotto indagine in questo contesto, come da prassi, l'Astrologia applicata ai primi sei segni, messi in relazione ai comparti della quotidianità legati all'amore e al lavoro. Ansiosi di conoscere quali saranno i simboli astrali favoriti ad inizio settimana? Ebbene, il prossimo lunedì andrà sicuramente a fagiolo per coloro nativi in uno dei tre segni d'Acqua. In questo caso, tra i sei segni della prima sestina a gongolare saranno coloro nativi del Cancro, segno valutato al "top del giorno".

Molto positivo l'avvio della nuova settimana anche per i nativi dei Gemelli, indicati in periodo da cinque stelle. Invece si prospetta una giornata "flop" per quelli del Toro, nel frangente pronosticati con le due stelle relative ai momenti da "ko".

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 27 dicembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Cancro

2° posto - ★★★★★: Gemelli;

3° posto - ★★★★: Ariete, Leone, Vergine;

4° posto - ★★★: NESSUNO

5° posto - ★★: Toro.

Previsioni zodiacali del 27 dicembre, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 27 dicembre al segno dell'Ariete indica che il prossimo lunedì non sarà male, anche se altalenante e poco affidabile per alcune situazioni.

Ansiosi di sapere cosa riserveranno le stelle su amore e lavoro? In amore, vi sarà facile approfondire i problemi dei giorni indietro con il vostro partner, perché avrete modo per trovare una soluzione utile per entrambi: dite "grazie" alla vostra pazienza. Questo potrebbe essere anche un giorno pieno di energia, con mille cose da fare insieme che vi aspettano.

Single, sarà un buon lunedì, in cui potrete affrontare le sfide quotidiane. Con la protezione delle stelle, che da ora vi porteranno a vivere la vita in modo sano, nutrirete splendidamente corpo e mente. Un buon fiuto psicologico lavora in questo momento a vostro favore: perfetto se volete scovare chi trama alle vostre spalle o individuare nuovi amori.

Nel lavoro, Marte a favore vi toglierà qualche castagna dal fuoco: così programmi e impegni promettono bene e il settore economico sarà utile per sistemare parte delle finanze.

Toro: ★★. In arrivo un lunedì 27 dicembre classificato con le due stelle relative ai periodi segnalati con il "ko". Pertanto, la giornata di inizio settimana partirà decisamente in salita per tanti di voi. In campo sentimentale, piuttosto che lamentarvi sul fatto che avete poco tempo per il partner e che il tempo libero scarseggia a causa dei troppi impegni, rivisitate la vostra agenda e il modo con cui vi organizzate le giornate. Così, con qualche piccolo accorgimento, riuscirete a ritagliarvi i momenti di relax a cui tanto ambite e trascorrere una serena giornata insieme a chi amate.

Single, l'umore potrebbe essere un po' altalenante. Stabilite chiaramente gli obiettivi che volete perseguire, altrimenti vi scoprirete molto confusi e disorientati e non saprete che direzione prendere. Se si tratta di lavoro, potrebbe essere necessario fermarsi per analizzare bene la situazione. Così, il giorno un po' delicato potrà essere superato esercitando flessibilità e duttilità.

Gemelli: ★★★★★. Questo lunedì di inizio settimana si prevede splendido oltre ogni più rosea attesa. I vostri astri sono pronti già da adesso a dare un ottimo sostegno appoggiati dalla splendida Luna in Bilancia. In campo sentimentale, sarà un giorno felice, l'amore vi stuzzicherà, creando un'atmosfera di complicità con il partner e di profonda intesa.

La vostra sfera emotiva si tingerà di felicità e sarete naturalmente inclini a mostrare la vostra considerazione nei confronti di famigliari, amici e persone stimate, ascoltando sempre pienamente e con interesse. Sarà così un motivo in più, sicuramente ideale, per esprimere i vostri sentimenti e vivere serenamente l'andazzo quotidiano. Single, ci sarà tanta dolcezza in amore da dare e da chiedere, anche perché avete bisogno di calore, affetto, calde presenze. Questo cielo positivo riesce sempre a provocare incontri simpatici e allegri: grazie a dei segnali incoraggianti inizierete presto una nuova relazione. La vita familiare sarà serena e gli amori appena sbocciati vi regaleranno tanta felicità.

Nel lavoro, mostratevi vigili, e se ricoprite una posizione di spicco, verificate il corretto operato dei vostri sottoposti.

Oroscopo e stelle di lunedì 27 dicembre

Cancro: 'top del giorno'. La prima giornata della nuova settimana si prevede con toni sicuramente felici, almeno questo è quanto lasciato presagire dalla vostra carta astrale. Per i sentimenti, in questo giorno della settimana per voi favorevole, sarete pronti a risolvere con spavalderia anche i frangenti più complessi, perché verrete considerati molto svegli. Per di più, le persone che vi stanno a cuore a cominciare dal partner vi troveranno molto affascinanti: merito senz'altro del vostro sorriso, capace di mettere tutti a proprio agio.

Single, le stelle vi faranno sentire in pace col mondo intero. Questo lunedì avrete la sensazione di essere in grado di trasformare in opportunità felici, anche qualche momento di difficoltà. Marte vi donerà grinta, temerarietà e determinazione: sarà così la giornata giusta per conquistare una persona che ha catturato il vostro interesse da tempo. Nel lavoro, chiuderete una questione che vi ha dato del filo da torcere e ne uscirete vittoriosi e a testa alta. Fate tesoro di quello che avete imparato in questa situazione e congratulatevi con voi stessi per non esservi mai persi d'animo ed aver mantenuto sempre la calma.

Leone: ★★★★. Partirà e chiuderà in modo abbastanza normale questo avvio di settimana.

Tranquilli, c'è chi sta peggio! In amore, sarete abbastanza intuitivi, il che vi fornirà una maggiore comprensione di ciò che il vostro partner vuole. Starà così a voi avviare un dialogo e dare le vostre opinioni liberamente e pienamente. Pensate a migliorare la vostra vita, a semplificare la vostra quotidianità e troverete più tempo da passare con il vostro compagno/a, perché sarà davvero il momento di portarlo nella direzione desiderata. Avete tutte le carte e gli argomenti per riuscire a sedurlo, convincerlo e rafforzare il vostro legame. Single, concentratevi, perché l'ambizione e la forza di volontà non vi mancano, ma avete anche bisogno di guardare sempre davanti a voi per arrivare a destinazione senza sbagliare strada.

Siate sicuri di quello che volete e non pensate al resto, ma aprite il cuore a nuove opportunità. Nel lavoro, questo sarà un buon giorno per la maggior parte di voi, stimolante e incoraggiante. Non date comunque mai nulla per scontato e approntate le vostre strategie vincenti.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 27 dicembre, preannuncia un periodo non male, ma da prendere con la solita calma. Innanzitutto cercate di non farvi trasportare da situazioni con incognite difficili da sciogliere. In campo sentimentale, sarà una giornata positiva: amerete la realtà che vi circonda senza avere la tentazione di rivoluzionare tutto e di cercare la felicità altrove. Avrete una gran voglia di esprimervi e di manifestare al partner tutta la gioia di vivere che vi pervade, rendendovi sereni e tranquilli.

Single, aspettatevi qualcosa di insolito, perché grazie alle attuali congiunzioni orbitali, per voi arriveranno nuovi stimoli. Riceverete infatti un caro pensiero da una persona amica a cui volete molto bene. In più sarete corteggiati da quella persona che tanto vi piace, con la possibilità di fare un viaggio per i più fortunati di voi. Nel lavoro, la vostra energia sarà alle stelle e anche fisicamente vi sentirete in gran forma. Questo vi aiuterà a risolvere eventuali problemi con diplomazia e bravura.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di lunedì 27 dicembre.