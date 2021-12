L'oroscopo di sabato 1° gennaio 2022 annuncia che per questo primo giorno dell'anno la "top del giorno" spetta di diritto ai nati sotto al segno dell'Ariete. Riflettendo su quanto appena detto, a chi offrire l'onore del più fortunato nella giornata numero uno del nuovo anno, se non al primo segno dello zodiaco? Che bella coincidenza! Intanto, parlando in merito ai sei segni rappresentanti la prima sestina zodiacale, si preannuncia un sabato in grande stile anche per il Toro, valutato con le cinque stelline della fortuna. Curiosi di scoprire chi avrà una giornata positiva e chi invece dovrà rassegnarsi e pazientare?

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all' Oroscopo di domani 1°gennaio su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline (parziale) per i primi sei segni:

1° posto - top del giorno: Ariete;

2° posto - ★★★★★: Toro;

3° posto - ★★★★: Gemelli, Vergine;

4° posto - ★★★: Leone;

5° posto - ★★: Cancro.

Previsioni zodiacali del 1° gennaio, amore e lavoro

Ariete : 'top del giorno' . L'oroscopo del 1° gennaio al segno dell'Ariete predice un inizio anno ottimo. In amore, le vostre aspirazioni creeranno un ambiente ideale affinché il vostro partner soddisfi i vostri desideri, senza bisogno di forzature. Sarete accattivanti e molto affascinanti, per questo il vostro lui o la vostra lei, non saprà assolutamente resistere alla sensuale forza della seduzione.

Single, sarà ancora una volta l'influsso lunare a mettere in primo piano i sentimenti, le amicizie e la realizzazione dei vostri sogni. Le stelle incrementeranno l'audacia, la forza fisica e la creatività. Saprete affascinare molte persone con i vostri gesti e le vostre argomentazioni. Il vostro temperamento, geniale e generoso, saprà adattarsi con naturalezza alle più svariate situazioni.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel lavoro, sarà gratificante il quadro astrale per il vostro segno.

Toro: ★★★★★. In campo sentimentale soprattutto, sarà un ottimo inizio 2022. Senz'altro un giorno perfetto per fare ciò che volete, con il vostro partner, con gli amici o con chi più vi aggrada. Tantissime cose intorno a voi assorbiranno la vostra l'energia, ma voi riuscite a trovare il tempo per voi, ascoltando col cuore ciò che avrà darvi la persona amata in ogni attimo della giornata.

Trascorrerete una serata piacevole e serena. Single, in amore potete fare grandi passi avanti, dimenticando l'insicurezza e la timidezza. Prendete quella decisione che state rimandando ormai da troppo tempo. La tenacia sarà vostra alleata, basterà perseverare un po' per raggiungere l'obiettivo. Il vostro fascino sarà indiscutibile e questo favorirà contatti o nuove conoscenze con molti pretendenti. Valutate bene ogni persona, tra queste ci sarà sicuramente quella capace di far girare la testa. Nel lavoro, avrete le idee molto chiare sul da farsi e ottime intuizioni. Pronti a cogliere al volo interessanti opportunità lavorative?

Gemelli: ★★★★. In questo inizio anno migliorerà di molto il livello di comunicazione con la persona amata.

Con questa troverete nuove intese da vivere. Un momento di tranquillità non vi farà certo male: cogliete il momento giusto per gustare qualcosa di insolito insieme a chi amate. Così facendo renderete la vita di coppia più dolce ed entusiasmante. In tanti questo sabato saranno pieni di energie e di ottimismo con i quali riuscirete a smuovere perfino le montagne. Single, sarà un giorno davvero promettente. Conterete sulla vostra forza per dedicarvi a tutto ciò che vorreste fare; non farete caso al tempo che passa. Non mancheranno le occasioni per divertirsi o per conoscere nuove persone. Se state cercando di conquistare qualcuno, riuscirete finalmente ad attirare la sua attenzione con una serata interessante a chiudere il cerchio.

Nel lavoro, gli astri vi offriranno possibilità di realizzazioni professionali importanti e soprattutto durature. Basterà solo accettare qualche cambiamento.

Oroscopo e stelle di sabato 1° gennaio

Cancro: ★★. Giornata "flop" e in linea generale poco positiva. Sarà un sabato abbastanza impegnativo quindi, sia per il partner che per voi: orgoglio e puntiglio appesantiranno un'unione che ha le carte in regola per funzionare. Però nessuno di voi intenderà fare il primo passo e quindi sarrete furiosi e arrabbiati uno verso l'altro. Single, le stelle vi chiederanno di essere più attenti alle esigenze delle persone che vi stanno vicino, soprattutto in famiglia. Qualcuno potrebbe accusarvi di essere troppo superficiali e di non prendere mai in considerazione i problemi delle persone a voi care.

Effettivamente, sarete molto concentrati sulla vostra vita, che ultimamente è molto complicata, dimenticandovi ti tutto che vi circonda. Nel lavoro, la giornata si preannuncia movimentata da uscite del tutto impreviste.

Leone: ★★★. Per quanto riguarda la parte sentimentale del periodo, le relazioni amorose hanno una piccola crisi per colpa della gelosia. Tornate sui vostri passi e dimostrate al partner i vostri veri sentimenti. Le stelle in aspetto dissonante non porteranno nulla di buono per quello che riguarda la vostra vita di coppia: perché siete troppo orgogliosi per i problemi che ci sono recentemente stati col partner. Eppure, basterebbe rinunciare ad un po' di astio affinché tutto si possa sistemare.

Single, se qualcuno tenterà di farvi desistere dai vostri propositi sentimentali, non ascoltatelo, proseguite diritti lungo il percorso intrapreso. Se poi siete attratti da una persona in particolare, questo non potrebbe essere il momento per rivelare le mire romantiche. Anche perché gli astri non vi permettono di comunicare con chiarezza, e potreste sicuramente rovinare tutto. Nel lavoro, momento non positivo per le finanze. Fate attenzione ai colleghi di lavoro, perché l'invidia potrebbe giocare brutti scherzi.

Vergine : ★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 1° gennaio, mette in risalto la parte sentimentale del periodo. Una splendida Luna vi promette un giorno positivo, sia che decidete di trascorrere questo 1° gennaio con il vostro partner, oppure in compagnia dei vostri familiari.

In entrambi i casi respirerete un'aria di particolare allegria. Mercurio, dio del gioco, dello scherzo, della capacità di non prendersi mai sul serio, vi guarderà benefico, e vi godrete questa giornata in armonia. Con l'aiuto di Venere e con stelle a favore, vi farete valere nelle situazioni importanti della vostra vita di coppia. Solo così la persona amata vorrà e saprà essere all'altezza del vostro amore. Single, gli astri quest'oggi suggeriscono di affrontare la realtà quotidiana con spirito leggero e di godere dei suoi lati positivi; mentre spensieratezza e leggerezza nell'animo, vi farà stare meglio. Nel lavoro, potrete contare su un sicuro successo, a patto di rispettare punto per punto una programmazione attenta e precisa della vostra attività.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di sabato 1°gennaio.