Ancora pochi giorni e il mese di dicembre 2021 lascerà spazio al nuovo anno. Vediamo come ci si avvicina dal punto di vista astrologico al capodanno leggendo l'Oroscopo per tutti i segni del 30 dicembre 2021.

Previsioni e l'oroscopo del 30 dicembre 2021: la giornata

Ariete: in amore se qualcosa in un rapporto non sta andando come vorreste, e sentite la necessità di parlare con il partner, agite adesso. Nel lavoro meglio rimandare eventuali decisioni all'inizio del nuovo anno.

Toro: per i sentimenti meglio fare attenzione alle relazioni in questa giornata, anche se il futuro è della vostra parte.

Nel lavoro non manca qualche nuova opportunità, ma meglio risolvere alcune questioni di tipo economico.

Gemelli: a livello amoroso le relazioni che nascono in questa parte del mese sono importanti, si avvicina un capodanno interessante. Nel lavoro c'è la necessità di recuperare dopo un momento di calo, per questo motivo attenzione alle scelte.

Cancro: in amore potrebbe non mancare qualche agitazione durante le ultime ore dell'anno. State attenti alle parole. A livello lavorativo presto le cose cambieranno, ma al momento dovete portare pazienza.

Leone: a livello sentimentale giornata non esaltante, caratterizzata da momenti di nervosismo. Se c'è un problema meglio affrontarlo. Nel lavoro le novità che arriveranno nei prossimi giorni saranno importanti anche in vista del prossimo anno.

Vergine: a livello amoroso evitate situazioni complicate, c'è maggiore agitazione in questo momento. Nel lavoro avrete la possibilità di portare avanti nuove idee e progetti.

Bilancia: per i sentimenti situazione sempre migliore, se ci sono stati dei problemi avrete la possibilità di recuperare. Organizzate qualcosa di importante.

Nel lavoro cercate di non strafare.

Scorpione: a livello amoroso, con la Luna nel segno, arriveranno scelte importanti in vista del futuro. Attenzione soltanto a qualche impegno in più. Nel lavoro sarà possibile vivere in modo sereno senza ripercussioni.

Sagittario: in amore possibile vivere qualcosa di nuovo, ma meglio fare le cose con calma.

Nel lavoro sviluppate al meglio le attività da qui ai prossimi giorni.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore l'anno si conclude in modo interessante e ci saranno delle buone novità a partire dal 2022. Nel lavoro non mancherà qualche soddisfazione.

Acquario: per i sentimenti con la Luna in opposizione attenzione a qualche polemica che potrebbe nascere, ma nulla di irrisolvibile. A livello lavorativo giornata che non porterà molto, ma comunque riuscirete a ottenere quanto vorrete.

Pesci: in amore avrete la possibilità di vivere emozioni speciali in queste ore, state di più a contatto con la persona amata. Nel lavoro c'è da organizzare qualcosa di nuovo in vista dell'inizio del nuovo anno.