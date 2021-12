Una nuova giornata è in arrivo e con essa anche le nuove previsioni astrologiche per tutti e 12 i segni zodiacali. Leggiamo l'Oroscopo del 29 dicembre 2021 dall'Ariete ai Pesci con le novità che arriveranno in amore e nel lavoro.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore avrete la possibilità di ottenere nuove risposte. Se c'è la necessità di parlare con una persona meglio agire subito. Nel lavoro attenzione ai pensieri di troppo, nel complesso però non manca qualche novità.

Toro: per i sentimenti la Luna è in opposizione, per questo motivo non tutte le vostre idee sono chiare.

Nel lavoro meglio evitare di stancarsi troppo, momento di maggiore nervosismo.

Gemelli: a livello sentimentale in questo momento è meglio mettere in chiaro come la pensate con una persona. Attenzione soltanto agli impegni di troppo. Nel lavoro, dopo un periodo faticoso, ora sentite un calo, questo vi porterà anche ad un cambiamento nel modo di agire.

Cancro: in amore è meglio evitare gli sforzi inutili in questa giornata. Se dovete parlare con una persona sarà meglio rimandare tutto alle prossime ore. A livello lavorativo, se state cercando qualcosa di nuovo il periodo aiuta ma meglio comunque aspettare il prossimo anno.

Leone: a livello amoroso se qualcosa non va come vorreste è meglio evitare polemiche.

Vi sentirete particolarmente agitati. Nel lavoro tenete da parte le discussioni, anche se non sarà semplice.

Vergine: in amore è un momento interessante, anche se sentite la necessità di vivere le storie in modo più semplice. Nel lavoro, da qui ai prossimi giorni, vivrete qualche momento migliore.

Previsioni e l'oroscopo del 29 dicembre 2021: la giornata della seconda sestina

Bilancia: in amore i prossimi giorni saranno interessanti e non mancheranno diverse novità. Se ci sono stati dei momenti di crisi da ora potrete recuperare. A livello lavorativo vi sentirete più forti in questa giornata.

Scorpione: per i sentimenti è un momento interessante con diversi pianeti favorevoli, la giornata sarà interessante.

Nel lavoro sarà possibile vivere una fase di recupero.

Sagittario: in amore è un momento interessante, anche grazie alla Luna nel segno l'ultimo giorno dell'anno, per questo motivo organizzate qualcosa di interessante. Nel lavoro non manca un recupero dopo una fase di lieve calo.

Capricorno: in amore la Luna non è più in opposizione, per questo motivo vi è la possibilità di vivere nuove amicizie. Nel lavoro i nuovi contatti sono favoriti, potrebbe arrivare qualche buona notizia.

Acquario: per i sentimenti, con la Luna in opposizione, potreste andare incontro ad alcune difficoltà, per questo motivo attenzione alle polemiche. Nel lavoro mattinata non esaltante ma recupererete nel pomeriggio.

Pesci: in amore vivrete maggiori emozioni in queste giornate, guardate al futuro con interesse. Nel lavoro momento di stanchezza, per questo motivo meglio evitare di fare troppo.