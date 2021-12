L'Oroscopo di lunedì 6 dicembre è pronto a mettere in chiaro come sarà la prima giornata della corrente settimana. In evidenza nel contesto sono le previsioni astrologiche relative a tutti i 12 segni dello zodiaco, valutati come sempre dal punto di vista dell'amore e del lavoro. Ansiosi di mettere a nudo "la verità" espressa dalle stelle del periodo? In questa ripartenza settimanale a tenere banco è certamente la presenza della Luna in Capricorno, in ottima congiunzione a Venere. Prezioso il trigono Marte-Nettuno come anche il sestile Sole-Saturno.

Dal punto di vista delle influenze astrali negative intanto, da segnalare la pessima quadratura già in atto tra Saturno e Urano e quella altrettanto poco promettente in corso tra Marte e Giove.

Per meglio valutare l'amore, il lavoro e la salute è consigliabile conoscere il quadro astrologico quotidiano, in modo da comprendere nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali incideranno sul periodo. A destare interesse, i principali aspetti planetari del momento:

Sole e Mercurio in Sagittario;

Luna, Plutone e Venere in Capricorno;

Nettuno in Pesci;

Saturno e Giove in Acquario;

Urano in Toro;

Marte in Scorpione.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 6 dicembre.

Previsioni zodiacali del giorno 6 dicembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Con la Luna nel segno del Capricorno, dovrete sforzarvi di rimanere concentrati, senza concedere nulla al caso. Nessun problema: l’impegno non vi spaventa. Quando è in gioco il prestigio professionale o la stabilità affettiva sapete tirar fuori le unghie.

Nel lavoro, procedete senza fretta. Il terreno è insidioso: basta un niente per cadere nella trappola del successo facile ma quanto mai ingannevole. In amore, è vero che avete molto da fare, ma è un secolo che non uscite a divertirvi. Non pensate che il malcontento del partner sia giustificato? Imparate a temporeggiare, a essere elastici, a non pretendere tutto e subito; vedrete che i risultati saranno decisamente migliori.

Toro - L’oroscopo del 6 dicembre al segno del Toro invoglia a non smentire la fama di persone dotate di senso pratico, poiché in tanti sapete distinguere le buone opportunità da quelle meno vantaggiose. Con saggezza, valuterete il pro e il contro prima di accettare un nuovo impegno professionale nel lavoro. Frenando l’impazienza, aspetterete che siano gli altri a scommettere sulle vostre capacità proponendovi un avanzamento di carriera. In amore, anche in ambito sentimentale, avete chiaro in mente il percorso da seguire. Inutile bruciare le tappe, il tempo è dalla vostra parte. Un po’ d’attività fisica sarà benefica per la forma e per l’umore. Non continuate a rimandare un controllo dal dentista.

Gemelli - Questioni importanti riguardanti la casa necessitano di una soluzione. Il consiglio di un esperto vi consentirà di agire al meglio e di sistemare molte cose. Un amico in difficoltà ha bisogno della vostra comprensione: saprete fargli tornare il sorriso. Nel lavoro, esigenti come siete in fatto di collaborazioni, state valutando l’eventualità di inserire nel vostro staff personale più qualificato. In amore, non siete stati particolarmente attenti alle esigenze del partner: chiedete perdono e cominciate sin da adesso a essere più presenti. Vi piace cucinare e siete dei grandi buongustai, ma dovete sforzarvi di modificare le vostre abitudini alimentari, evitando gli eccessi.

Cancro - La Luna in Capricorno continua a sostenervi solo per la mattina, ma dalla vostra avete sempre la bella Venere, che vi vuole creativi, fantasiosi ed apprezzati in società.

Brillanti conversatori, se frenerete l’impulso polemico avrete facile presa su qualunque interlocutore. Nel lavoro, potrebbero capitarvi occasioni interessanti, tuttavia siate prudenti e girate alla larga da tutto ciò che non è sicuro e garantito. In amore, piano piano Venere vi induce in tentazione, presentandovi una persona davvero affascinante ma che potrebbe “complicarvi” la vita. Il desiderio di meditare diventa tangibile, inteso non nel senso di una fuga dalla realtà, ma come mezzo di evoluzione personale.

Oroscopo e consigli delle stelle del 6 dicembre dal Leone allo Scorpione

Leone - Grazie alla vostra sensibilità, che vi rende più intuitivi di altri, saprete muovervi bene in situazioni che richiedono tatto e diplomazia.

In amore, cercate di mettervi nei panni dell’amato, che non sa come interpretare i vostri silenzi. Nel lavoro, se il vostro obiettivo è quello di crescere e di ottenere un avanzamento di carriera, dovrete sforzarvi di contrastare la timidezza. In coppia, invece di tenerli tutti per voi, aprite il cuore e raccontate a chi vi è accanto i vostri desideri, i vostri sogni, le vostre aspirazioni. Approfittate della stagione invernale per trascorrere del tempo sulla neve; sarà un vero toccasana per ritemprare il corpo e la mente.

Vergine - Dopo lunghe controversie, un po’ di pace. Fautrice di belle sorprese in casa e di rapporti più distesi è la Luna, approdata già da questa domenica nelle acque del Capricorno.

Ricambiate la cortesia di un amico con un invito a cena: ai fornelli oggi supererete voi stessi. Nel lavoro, è assodato che buonumore e disponibilità rendono tutto più facile: anche filare d’amore e d’accordo con i collaboratori. In amore, la voglia di coccole ha la meglio sulla diffidenza, e la premura del partner sgombra il campo dai sospetti che dovessero cogliervi a tradimento. I disegni celesti promettono energia, morale, alto, ottime difese, nonché la possibilità di risolvere vecchi e fastidiosi malanni.

Bilancia - Questo lunedì dovete essere più razionali cercando di saper sfruttare le occasioni che vi verranno offerte. A poco serve avere uno strumento efficiente, se poi non lo si sa far funzionare.

Non è importante quante cose possedete già, ma quanta motivazione avete per conquistarne delle altre. Nel lavoro non rimproverate chi ha comunque sempre cercato di dare il meglio di sé. Del resto, sapete bene che un errore può capitare a chiunque. In amore, quando alzate la voce con il partner non fate che una violenza a voi stessi. La razionalità vi aiuterà ad abbassare decisamente il tono. Non è sbagliato intanto fare un controllo periodico sulla salute, tanto per sicurezza. Serve a mettervi al riparo da brutte sorprese e a dormire tranquilli.

Scorpione - Avete conti in sospeso, problemi relativi a eredità o lasciti, crediti da incassare? Potrebbe essere la giornata giusta per sistemare a dovere ogni questione.

Dal Sagittario, Mercurio impone discrezione nei rapporti con i colleghi. Riflettete prima di agire in ambito lavorativo. Elasticità, flessibilità e apertura alle novità sono la condizione sine qua non per avanzare e raggiungere i traguardi sperati. In amore è sempre meglio dire la verità, in tutte le circostanze, specie in coppia: le bugie, è risaputo, hanno le gambe cortissime. Nel seguire nuove terapie tenete conto che l’efficacia dipende anche dalla “mente”. Se iniziate sfiduciati, partite con il piede sbagliato.

Astrologia di lunedì 6 dicembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Dal momento che per voi non è mai facile far quadrare i conti, accoglierete con piacere una buona notizia in merito ai vostri investimenti.

Come ogni giorno, tante le piccole questioni pratiche da sistemare. Ma stranamente, oggi lavorare è un piacere. Nel lavoro, dal punto di vista delle cose da fare, potrebbe arrivarvi una buona notizia riguardo al rinnovo di un contratto a tempo determinato. Finalmente! In amore, vi intendete a meraviglia nell’attuazione di un progetto comune che dà consistenza al vostro rapporto e getta le basi per il vostro futuro. Dormite molto, mangiate sano, evitate di stressarvi oltre il ragionevole e non trascuratevi. Regalatevi qualcosa che vi piace.

Capricorno - Un momento di riflessione e di analisi sarà utile per mettere un po’ in ordine le emozioni e centrare con chiarezza le questioni da affrontare.

Per restare soli, basta un pizzico di diplomazia. Rifiutate inviti e consigli senza offendere nessuno. Nel lavoro, se vi sentite defraudati di ciò che onestamente vi spetta, a livello economico o di considerazione personale, provate a farlo presente. In amore, nell’assenza, il sentimento si idealizza e la persona lontana si riveste di nuova luce. A ogni modo, non vedete l’ora che ritorni. Se non è più che strettamente necessario, non assumete spray nasali o quant'altro: il raffreddore meglio lasciarlo sfogare, se rimane sotto certi valori.

Acquario - La Luna in Capricorno e Marte suo alleato forniscono la ricetta astrale perfetta per una giornata molto piacevole, produttiva e soddisfacente. Organizzate una serata coi fiocchi e invitate gli amici: per qualche ora avrete soltanto sorrisi.

Nel lavoro mantenete la calma e ponete sotto stretto controllo la vena polemica: con le parole potreste spingervi un po’ troppo oltre il limite. In amore, se avete qualcosa da farvi perdonare, scrivete una lettera o meglio un messaggio con le scuse: se possibile però, meglio carta e penna: sarà più emozionante. Lievi massaggi al petto e alla testa favoriranno il relax, facilitando il riflusso delle energie negative accumulate nel tempo.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 6 dicembre mette in chiaro il fatto che non dovreste avere problemi, ma non contate troppo sulla prontezza di riflessi e sulla capacità di giudizio: meglio navigare a vista. Il vostro intuito è al momento intorpidito. È consigliabile verificare le intuizioni, prima di dar loro credito. Nel lavoro, un progetto a cui tenete è in fase di decollo, quindi non siate impazienti e cercate di non rovinare tutto proprio sul più bello. In amore, molto dipende da quanto è importante il rapporto: se ci tenete, non siate polemici e non rimarcate ogni piccola mancanza. Smalto e grinta al massimo, ma attenzione ai colpi di freddo. Il torcicollo è in agguato e non aspetta altro che un’occasione per sorprendervi.