L'ultima giornata della prima settimana del mese dicembre sta per prendere il via. Leggiamo quindi l'Oroscopo di domenica 5 dicembre 2021 per tutti i segni con le previsioni astrali relative all'amore e al lavoro.

La prima sestina

Ariete: in amore la giornata sarà migliore al mattino rispetto al pomeriggio, per questo motivo se ci sono delle dispute è meglio affrontarle in questa fase della giornata. Nel lavoro alcune difficoltà di tipo economico vanno riviste.

Toro: nei sentimenti la Luna nel pomeriggio migliorerà la situazione, quindi è meglio affrontare alcuni problemi adesso.

Sarete più forti. Nel lavoro qualcosa non va come vorreste, ma non siate troppo restii al cambiamento.

Gemelli: a livello sentimentale vi sentirete più forti in questa giornata, è un maggior recupero arriverà anche alla sera. Nel lavoro stato di tensione, questo perché alcune persone sono contro di voi.

Cancro: in amore giornata non esaltante, attenzione per questo motivo alle polemiche. A livello lavorativo ci sono delle agitazioni di tipo economico.

Leone: per i sentimenti giornata a metà, con le mattina migliore del pomeriggio. Attenzione per questo motivo ad alcuni cali in una storia nata da poco. Nel lavoro, se avete un'attività in proprio, cercate in questa fase di rivedere qualcosa.

Vergine: è sempre meglio pensare prima di agire, visto che vivrete una fase più nervosa.

Nel lavoro arrivano delle buone idee delle buone intuizioni.

Previsioni e oroscopo del 5 dicembre 2021: la giornata della seconda sestina

Bilancia: in amore è un momento di ripresa e di confronto, specialmente nelle storie, alcune incertezze saranno definitivamente superate. Nel lavoro valutate bene le proposte che arrivano: diversi pianeti sono nel vostro segno.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Scorpione: in amore la giornata porterà alcune riflessioni, anche se Venere favorevole aiuta. Le storie nate da poco potranno diventare qualcosa in più. Nel lavoro, se ci sono degli investimenti da portare avanti agite adesso.

Sagittario: per i sentimenti gli incontri in questa giornata saranno interessanti, dovete soltanto fare attenzione ad alcune questioni rimaste in sospeso.

Nel lavoro è un momento di ripresa.

Capricorno: a livello sentimentale - con la Luna nel segno - ci sarà qualche novità in più. Momento importante per risolvere alcuni problemi. Nel lavoro, se qualcosa non sta andando come vorreste non prendetevela.

Acquario: a livello amoroso ci sarà qualche piccolo momento di tensione, le storie nate da poco saranno importanti. Nel lavoro periodo migliore per fare una scelta.

Pesci: in amore ci vorrà ancora un po' di pazienza, qualcuno potrebbe essere contro di voi e farvi innervosire. Nel lavoro si va verso un periodo importante.