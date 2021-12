Nel 2022 troviamo sul piano astrologico quattro passaggi astrali degni di nota: Saturno continuerà la sosta in Acquario, così come Urano proseguirà il transito in Toro. Marte, invece, formerà un anello di sosta in Gemelli da agosto in poi, nel frattempo Giove si avvicenderà tra il domicilio dei Pesci e i gradi dell'Ariete.

Di seguito troverete l'oroscopo del 2022, riguardante amore e lavoro, per il segno del Sagittario.

Amore

Le questioni affettive di casa Sagittario nel prossimo anno avanzeranno, c'è da scommetterci, sotto l'ala delle incomprensioni e relativi chiarimenti, figli di una comunicazione non troppo fluida e di una latente voglia di virare su altri lidi amorosi.

Nel bel mezzo di questo trambusto emotivo, utile per comprendere appieno la valenza della persona che si ha accanto, ci sarà una parentesi estiva mozzafiato, ovvero quella relativa al mese del compleanno del Leone. Tra il 23 luglio e il 23 agosto, difatti, il segno Mobile potrà contare sul duetto Mercurio-Sole in trigono al pianeta dell'espansione e, grazie a tale tripudio astrale, sarà facile fare delle nuove e intriganti conoscenze affettive, incontri che però avranno il sapore del mordi e fuggi. Leggermente meno pressante la condizione astrale amorosa per la terza decade del segno di Fuoco, la quale presumibilmente eviterà scaltramente battibecchi e ruggini col partner fiondandosi a capofitto nel lavoro oppure chiudendo la storia già a inizio anno.

Splendida la prima settimana di agosto per i single in cerca di un nuovo amore, sebbene le persone che incontreranno potrebbero farli penare più del previsto, ma insistere darà i suoi frutti alla lunga.

Lavoro

Le faccende lavorative del segno Mobile nel 2022 proseguiranno sui binari del ridimensionamento, coi nativi che saranno, volenti o nolenti, costretti ad accantonare le loro smanie di grandeur.

Da dicembre 2020 e sino agli sgoccioli del 2021, l'ambiente professionale è stato costellato da rapporti relazionali poco leali, promesse non mantenute dai capi e rientri economici al di sotto delle aspettative. Immersi in un periodo così pregno di sfide, sono stati molti i nativi che si sono guardati attorno e una buona fetta di loro ha scelto la strada del libero professionismo.

I nodi, però, verranno al pettine nel prossimo anno, in materia di pendenze burocratiche e scadenze economiche poco sostenibili coi fornitori, spingendo i nati Sagittario a prediligere il ridimensionamento piuttosto che l'espansione. Dal 21 agosto, come se non bastasse, inizierà l'anello di sosta marziale nel dirimpettaio Gemelli e, non ricevendo più il supporto del Nodo Lunare Sud sui loro gradi, renderà probabilmente la seconda parte dell'anno più battagliera e insofferente, in particolar modo per i nati dal 23 novembre al 14 dicembre. L'ultima settimana di luglio, infine, sarà l'unico periodo favorevole agli inoccupati per sperare che la loro candidatura finisca sulla scrivania giusta.