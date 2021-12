Nel 2022 troveremo sul piano astrologico quattro cambiamenti planetari rilevanti: Marte formerà un anello di sosta in Gemelli da agosto in poi, mentre Giove si alternerà tra il domicilio in Ariete e quello in Pesci. Saturno, infine, rimarrà stabile sui gradi dell'Acquario, così come Urano proseguirà il moto in Toro.

Di seguito troverete l'Oroscopo del 2022, riguardante amore e lavoro, per il segno della Vergine.

Amore

Le vicende sentimentali dei nati sotto il segno della Vergine nel 2022 dovranno fare i conti con l'ostica triade Giove-Marte-Venere che si avvicenderà col trascorrere dei mesi, ma potranno anche beneficiare di una breve ma intensa parentesi passionale tra il 13 luglio e il 20 agosto.

A risentire maggiormente dei raggi sfidanti in onda il prossimo anno saranno presumibilmente le prime due decadi, le quali si troveranno a dover far fronte con la scomoda sensazione di essere trascurati dal coniuge. In realtà, però, la loro sarà esclusivamente una percezione errata, figlia della confusionaria congiunzione Nettuno-Giove nei mesi di febbraio, marzo e dicembre. Sentendosi trascurati, i nati Vergine assumeranno, spesso inconsciamente, un mood sfuggente con la dolce metà scatenando un circolo vizioso di freddezza reciproca e mugugni. La terza decade, invece, risentirà dei raggi poco rassicuranti del Grande Benefico alla fine dell'anno, quando gli stessi saranno meno imponenti perché mitigati da Venere e Plutone nell'amico Capricorno.

I nati tra il 17 e il 23 settembre, quindi, avranno tutto il tempo per osservare scrupolosamente la relazione sentimentale in essere e operare le scelte più opportune al loro benessere. Poco rassicuranti, infine, le effemeridi per i single del segno, i quali potrebbero avere a che fare con persone dal carattere mutevole e poco intenzionate a legarsi sentimentalmente.

Lavoro

Le questioni professionali del secondo segno di Terra per il prossimo anno si prospetteranno colme di sfide relazionali e non troppo entusiasmanti sul fronte monetario, in particolar modo per le prime due decadi. Semaforo acceso sul rosso nei rapporti con capi e colleghi nei mesi di aprile, novembre e nelle prime due settimane di dicembre.

In questi periodi, difatti, sarà probabile che si arrivi ad un punto di rottura con alcune figure lavorative nel luogo professionale, coi nati Vergine che verso le stesse non tenteranno nemmeno lontanamente una riappacificazione in quanto sentiranno ferito il loro orgoglio. Facile intuire come recarsi al lavoro dovendo fare i conti con un clima poco armonioso non sarà affatto semplice, anche per un segno pragmatico e non troppo incline ai sentimentalismi come la Vergine. A quel punto, la prima e parte della seconda decade si troveranno a dover fare di necessità virtù, a causa di Giove e Marte ostici, e accettare qualche compromesso pur di mantenere le posizioni gerarchiche acquisite con fatiche negli anni.

Diversa, infine, sarà la posizione della terza decade che, potendo contare su Giove in Ariete e il Messaggero degli Dei in Capricorno, potrebbe decidere di cambiare azienda e intraprendere una nuova carriera professionale.