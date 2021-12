Nel 2022 troveremo sul piano astrologico quattro cambiamenti planetari rilevanti: Marte formerà un anello di sosta in Gemelli da agosto in poi, mentre Giove farà la spola tra il segno dell'Ariete e i Pesci. Saturno, in ultimo, rimarrà stabile sui gradi dell'Acquario, così come Urano permarrà nel segno del Toro.

Di seguito, troverete l'oroscopo del 2022, riguardante amore e lavoro, per il segno del Capricorno.

Amore

Le questioni sentimentali dei nati sotto il segno del Capricorno nel 2022 andranno a gonfie vele, in particolar modo nei mesi di gennaio, febbraio e marzo.

Nel primo trimestre del prossimo anno, difatti, Giove e Nettuno in Pesci strizzeranno l'occhio al binomio Venere-Plutone nella loro orbita e ciò potrebbe favorire la conoscenza di nuove persone che lasceranno a bocca aperta i nativi. A beneficiare maggiormente degli sfavillanti influssi dei primi tre mesi sarà, con ogni probabilità, la prima decade, la quale avrà a che fare con veri e propri incontri karmici, quelli che il destino ha infiocchettato col miglior nastro per loro. A prescindere se single o impegnati sentimentalmente, il segno Cardinale avrà buone chance di perdere completamente la testa per questa nuova 'preda' affettiva e farsi avanti senza pensarci troppo, così come il parterre planetario gli suggerirà.

In questo caso sarà produttivo bruciare le tappe perché di fronte si troveranno probabilmente una persona che sarà sulla loro stessa lunghezza d'onda.

Lavoro

Le vicende lavorative del terzo segno di Terra nel prossimo anno proseguiranno sull'onda della repentina risalita economica, in particolar modo nei mesi di ottobre, novembre e nella prima settimana dicembrina.

Sebbene bisognerà attendere la fine del 2022 per scorgere i frutti finanziari più copiosi, i primi nove mesi dell'anno, eccezion fatta per il controverso agosto, avranno buone chance di trascorrere all'insegna dei risultati pratici e dell'espansione clientelare. I mesi più proficui per investire un piccolo gruzzoletto nella propria attività saranno, c'è da scommetterci, da gennaio sino a metà maggio, soprattutto per le prime due decadi di casa Capricorno.

Il passo più lungo della gamba, invece, sarà probabile per la terza decade nativa, la quale nei mesi estivi deciderà di dare il benservito ad alcune figure professionali meritevoli a causa di qualche incomprensione. Liberarsi di collaboratori validi non solo li metterà in cattiva luce col team lavorativo ma farà sì che gli manchino gli esperti in alcuni settori aziendali. Febbraio e ottobre, infine, saranno probabilmente i periodi migliori per sostenere un colloquio di lavoro per gli inoccupati del segno del Capricorno.