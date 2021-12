Nel 2022 troveremo sul piano astrale quattro passaggi planetari rilevanti: Marte formerà un anello di sosta in Gemelli da agosto in poi, mentre Giove viaggerà alternativamente dal segno dell'Ariete a quello dei Pesci. Saturno, infine, continuerà la sosta in Acquario, così come Urano permarrà il domicilio in Toro.

Di seguito troverete l'Oroscopo del 2022, riguardante amore e lavoro, per il segno dello Scorpione.

Amore

Le vicende sentimentali per il segno dello Scorpione nel prossimo anno procederanno, con tutta probabilità, a vele spiegate all'insegna dell'attrazione fisica per chi vive una storia stabile e della fervida immaginazione per chi, invece, è in piena fase di conoscenza con la 'preda' affettiva.

Il supporto di Nettuno in Pesci e Plutone in Capricorno, spesso in sestile durante il 2022, ma anche del Grande Benefico nel loro Elemento sino a maggio e ancora da ottobre a fine dicembre, potrebbero essere degli sponsor astrali eccezionali per il terzo segno fisso. Il pianeta nano, navigando nell'orbita del ferreo Capricorno, riuscirà a smorzare l'indole dei nativi di scavare a fondo nelle faccende amorose e l'astro dei venti aggiungerà quel pizzico di spensieratezza mixata a voli pindarici che acquieteranno anche gli Scorpioni più ansiosi in coppia. I single in cerca di divertimento avranno presumibilmente pane per i loro denti da metà giugno a fine luglio.

Lavoro

Le faccende professionali di casa Scorpione nel 2022 avanzeranno, c'è da scommetterci, sui binari della ricostruzione perché, specialmente la prima decade, avvertirà lo spasmodico desiderio di rivitalizzare alcuni talenti dormienti.

C'è da dire che il 2022 per il segno d'Acqua è una sorta di occhio del ciclone, in quanto si troverà a cavallo tra un periodo complicato (biennio 2020-21) e un anno ricco di sfide (il 2023). Niente paura, però, perché il parterre planetario fornirà ai nativi una metaforica uscita di sicurezza, la quale avrà le fattezze del duetto Giove-Nettuno in congiunzione in diversi mesi.

Grazie a questo splendido binomio astrale, difatti, i nati sotto il segno dello Scorpione avranno la possibilità, da gennaio a marzo e ancora da ottobre a fine anno, di ricostruire la propria immagine professionale tentando di renderla quanto più conforme possibile alle loro peculiarità. Se per le prime due decadi tale rinnovamento risentirà di pochi e blandi imprevisti, non sarà probabilmente così per i nati dal 16 al 22 novembre che avranno a che fare con qualche intoppo burocratico che ne rallenterà inevitabilmente la ristrutturazione lavorativa. Gli inoccupati, infine, avranno ottime chance di essere chiamati a sostenere un colloquio professionale nel mese di gennaio e nelle prime due settimane di marzo.