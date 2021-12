Nel 2022 troviamo sul piano astrale quattro passaggi planetari degni di nota: Urano proseguirà il transito in Toro, così come Saturno permarrà nel segno dell'Acquario. Giove, invece, farà la spola tra il segno dei Pesci (dove risiede Nettuno) e quello dell'Ariete, nel frattempo Marte formerà un anello di sosta in Gemelli dal mese di agosto in poi.

Di seguito troverete l'Oroscopo del 2022, riguardante lavoro e amore per il segno della Bilancia.

Amore

Le vicende amorose di casa Bilancia per l'anno venturo sembreranno dividersi in due tronconi ben distinti: da una parte il periodo dall'11 maggio al 28 ottobre con Giove opposto aizzato prima da Venere e poi da Marte, mentre dall'altra parte ci sarà il periodo dal 2 novembre al 21 dicembre col Grande Benefico neutrale e la spinta propulsiva marziale a dar loro manforte.

Durante i mesi sfidanti sarà perlopiù la prima decade nativa a risentire maggiormente delle ostilità, in quanto potrebbe trovarsi alle prese con delle bugie o verità celate che verranno alla luce in coppia. Tali omissioni o menzogne dell'amato bene avranno, però, il potere di risvegliare nel segno d'Aria la voglia di prendere di petto le questioni e, almeno per una volta, non vestire i panni del paciere della loro stessa vita, acquietando ogni questione sentimentale laddove servirebbe uno scossone. Nel periodo più conciliante, invece, dovrebbe entrare in gioco la seconda decade, la quale risulterà estremamente seducente agli occhi del coniuge e oltremodo intenzionata a convincere lo stesso a prodigarsi in alcune attività domestiche troppo spesso procrastinate.

I single del segno, invece, avranno maggiori chance di ammaliare qualche 'preda' affettiva nel mese del compleanno ma anche nelle prime tre settimane dicembrine.

Lavoro

Le questioni professionali del segno Cardinale per il 2022 saranno, c'è da scommetterci, all'insegna dell'ambizione e dello stacanovismo. Eccezion fatta per il nervoso periodo tra il 20 giugno e il 22 luglio, le faccende lavorative dovrebbero avanzare a vele spiegate per i nativi, in particolar modo per seconda e terza decade.

Vogliosi di avanzare la scala gerarchica mettendo in campo tenacia e stacanovismo, i nati sotto il segno della Bilancia risulteranno dei lavoratori d.o.c. nel prossimo anno e ciò non passerà inosservato ai vertici aziendali. Facile che a fine 2022 un capo decida di premiare la loro dedizione e professionalità con un incarico di maggiore responsabilità, sebbene lo stesso potrebbe mostrare sin da subito le sue falle e indurre i nativi ad agire tempestivamente per far rientrare l'annosa situazione. Ottime le effemeridi per gli inoccupati del segno d'Aria, i quali avranno buone possibilità di inviare il proprio curriculum vitae all'azienda giusta durante i mesi di gennaio, febbraio e novembre.