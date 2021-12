Per la giornata di domani, giovedì 16 dicembre 2021, l’Oroscopo prevede un rialzo al primo posto della classifica per i nati sotto il segno del Sagittario. Ci potrebbero essere delle novità per il segno del Toro e un rialzo stabile per il segno della Vergine.

Le vicissitudini movimentate e lavorative interesseranno i nati sotto il segno dei Pesci, a cui si aggiungeranno delle spese da sostenere.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni di domani.

L’oroscopo di domani: Sagittario intraprendente

1° Sagittario: avrete una grande voglia di mettervi in gioco in amore, di osare a rafforzare l’intesa di coppia con una bella idea o con una sorpresa che possa non solo rallegrarvi ma anche stabilizzare la vostra relazione di stampo amoroso.

2° Capricorno: vi affiderete completamente al partner e al romanticismo che in queste giornate vi sta gravitando attorno, perché ora come ora vorreste semplicemente che la vostra relazione andasse avanti e sostanzialmente per il verso giusto.

3° Leone: le amicizie saranno presenti per farvi divertire e per staccare la spina dalle faccende quotidiane, soprattutto da quelle che ultimamente vi hanno procurato molto stress. Secondo l’oroscopo si aprirà anche la strada per un progetto atteso a lungo.

4° Toro: si prospetta una giornata molto soddisfacente sia sul lavoro che negli affetti. Secondo l’oroscopo potrete avere una squadra vincente in grado di affrontare qualsiasi difficoltà vi si pari davanti.

Continuate così.

Pausa per Acquario

5° Acquario: ci sarà una pausa che probabilmente da parte vostra sarà poco gradita, ma che potrebbe fare la differenza per le vostre energie. Dunque evitare sforzi inutili o che potrebbero essere troppo gravosi per il fisico sarà senza dubbio una scelta ideale.

6° Scorpione: avrete una stabilità piuttosto traballante, però l’oroscopo vi assicurerà qualche occasione che sul lavoro vi darà non solo qualche guadagno in più, ma anche delle opportunità di trovare un lavoro che farà esattamente al caso vostro.

7° Vergine: questo rialzo nella classifica dell’oroscopo è da ricercare nella vostra spiccata volontà di andare un po’ controcorrente, di osare e di farvi notare, sia che si tratti di lavoro che di svago. Rinnovare il vostro look vi farà aumentare l’autostima.

8° Gemelli: la pazienza di questa giornata evidentemente potrebbe anche finire in fretta, dal momento che lo stress potrebbe aggiungere ulteriore nervosismo ad una situazione complessiva che non vi risulterà per niente soddisfacente.

Pesci in ribasso

9° Ariete: secondo l’oroscopo una discussione all’interno della coppia potrebbe mettervi molta ansia, probabilmente perché potreste “ingigantire” qualche vicissitudine o problematica che probabilmente potrebbe essere risolta abbastanza in fretta.

10° Pesci: probabilmente ci sarà qualche progetto che potrebbe non andare in porto, mentre con le finanze potrebbero presentarsi delle spese in più che purtroppo saranno molto urgenti o comunque doverose per la famiglia o per la vostra persona.

11° Cancro: dovrete prestare più attenzione al lavoro nel corso di questa giornata, perché l’oroscopo prevede molti ostacoli ma soprattutto una fase pomeridiana non del tutto “tranquilla” sul lavoro e nel mondo degli affari.

Sarà necessaria molta pazienza e comprensione.

12° Bilancia: fate attenzione alle delusioni, perché ce ne saranno troppe nel corso di queste giornate. Sul piano sentimentale probabilmente potrebbe essere quella più difficile da digerire, ma probabilmente anche nelle amicizie potrebbe nascondersi qualche insidia.