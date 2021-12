Nel 2022 troveremo sul piano astrologico quattro passaggi planetari rilevanti: Saturno continuerà la sosta in Acquario, così come Urano permarrà nel segno del Toro. Marte, infine, formerà un anello di sosta in Gemelli dal mese di agosto a fine anno, nel frattempo Giove si alternerà tra il domicilio nell'Ariete e quello nei Pesci (dove transita Nettuno).

Di seguito troverete l'Oroscopo del 2022, riguardante amore e lavoro, per il segno dei Pesci.

Amore

Le faccende sentimentali di casa Pesci per il 2022 andranno presumibilmente a gonfie vele, in particolar modo sino alla prima settimana di maggio quando la congiunzione Nettuno-Giove nel segno guarderà amorevolmente Venere sui gradi del Capricorno.

Le emozioni, soprattutto per la prima decade del segno Mobile, saranno le indiscusse protagoniste di tale periodo e sarà semplice per i nativi lasciare un'ottima impressione durante i nuovi incontri sentimentali. Affascinanti e intriganti, i nati sotto il segno dei Pesci parranno divertirsi a ingaggiare diversi giochi di seduzione con le "prede" affettive adocchiate, per poi lasciarsi trasportare, da metà maggio a metà agosto, da ritrovati slanci di passionalità. Il Grande Benefico tornerà nella loro orbita, dopo una capatina in Ariete, il 29 ottobre ma troverà ad aspettarlo delle frequenze planetarie meno concilianti rispetto a inizio anno. Tali ostilità astrali, capitanate prima da Marte in Gemelli e poi dal terzetto Mercurio-Sole-Venere in Sagittario, li spingeranno probabilmente a rallentare i giri del motore, limitando l'ardore sotto le lenzuola a favore di una maggiore fluidità comunicativa col partner.

I single in cerca dell'anima gemella, inoltre, avranno buone possibilità di fare il suo incontro nel mese di marzo.

Lavoro

Le questioni professionali del dodicesimo segno zodiacale per il prossimo anno avanzeranno all'insegna del compromesso, sia in termini relazionali sia economici. Il leitmotiv del lavoro nativo nel 2022 sarà, quindi, "Chi troppo vuole nulla stringe", in quanto il pianeta dell'espansione, in particolar modo tra febbraio e marzo, spingerà il segno mobile a osare parecchio e ciò potrebbe comportare perdite economiche o feedback negativi da parte dei nuovi clienti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Essendo il passaparola una degli astri portanti di qualunque professione, i nati Pesci avranno buone chance di trovarsi costretti ad accettare qualche compromesso, come creare una promozione ad hoc, per accattivarsi nuovamente la fiducia dei clienti storici. Grazie alla tipica diplomazia che li contraddistingue e a un pizzico di sfacciataggine, fortunatamente, riusciranno a salvare capra e cavoli prima che Giove torni in Ariete a fine dicembre. I mesi di gennaio e la seconda parte di ottobre, infine, saranno presumibilmente più indicati per gli inoccupati che volessero inoltrare la loro candidatura professionale.