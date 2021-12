L'oroscopo di martedì 21 dicembre 2021 è pronto a togliere il velo alla nuova classifica stelline completa e alle previsioni zodiacali del giorno per i segni della seconda sestina. Ansiosi di sapere cosa riserveranno gli astri in amore e nel lavoro a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 21 dicembre su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di martedì 21 dicembre

Bilancia: ★★★. Questa parte della settimana partirà sotto la dura egida dettata dai periodi "sottotono".

Pertanto, secondo l'oroscopo del giorno, specialmente in merito alla parte sentimentale del periodo, non sarete molto disponibili a dialogare. In amore, non state lì a rimuginare su ogni azione o parola del partner. Siate meno possessivi, meno gelosi, meno insistenti, meno invadenti. Forse ci sarà una tentazione in vista: pensateci bene prima di tradire la fiducia di chi vi ama; potreste pentirvene nel giro di poco tempo. Single, stregherete una persona che vi desidererà appassionatamente, ma voi vi barricherete dietro mille ma, mille come e mille perché. Nel comparto lavoro, se volete libertà d’azione, comunicate le vostre idee e motivazioni ad un capo, poi procedete con coraggio sulla strada scelta.

Osate!

Scorpione: ★★★. Le previsioni zodiacali di martedì mettono in evidenza la possibilità di trovare un periodo "sottotono". In effetti è proprio questa la verità: la giornata sarà di basso livello soprattutto in campo sentimentale. Per i sentimenti, dialogare col partner sarà un’esigenza che sarà difficile soddisfare. Non forzate la persona che amate a fare qualcosa contro la sua volontà.

Ultimamente siete spesso inavvicinabili e musoni. Quindi, se la persona amata vi sembra un po’ sulle sue, non accusatela, ma fate autocritica. Single, con Venere amica procede il periodo splendido per chi è innamorato o è in attesa dell’incontro decisivo per la sua vita affettiva. Nel lavoro, se un collega esperto sottolinea un vostro errore, non ve la prendete e cercate di rimediare accettando il suo aiuto.

Accantonate l’orgoglio.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 21 dicembre al Sagittario indica che partirà e chiuderà sull'onda delle quattro stelle della semplicità questa giornata. Se dovessero esserci buone occasioni per chiarire o per mettere in sicurezza quelle cose che necessitano di appropriati aggiustamenti, fatelo pure. In amore, soprattutto chi è in coppia, può trovare la tanto agognata soluzione a vecchi problemi. Lasciate che il vostro cuore batta forte ed esprimete tutta la vostra vena romantica. La persona amata ne sarà felice e vi asseconderà. Se siete single, saprete catturare l’attenzione di chi vi piace. Un incontro vi farà girare la testa: l'interesse sarà di sicuro corrisposto.

La parte riguardante il lavoro invita a cercare di decifrare le intenzioni di una persona che avete appena conosciuto e che potrebbe rivelarsi, inaspettatamente, inaffidabile.

Oroscopo e stelle del giorno 21 dicembre

Capricorno: ★★★★★. Questa parte della settimana potrà contare su un martedì in linea con i vostri migliori desideri. Se saprete giocare le vostre carte, senza aver fretta di concludere, forse porterete a casa un’ottima soddisfazione. In merito agli affetti, avete voglia di mettere radici, di definire con precisione un progetto di vita per far diventare il vostro rapporto stabile e definitivo. La passione renderà la vostra relazione speciale, ma attenzione a non farvi tarpare le ali dalla voglia di supremazia del partner.

Single, la vita in questo periodo vi farà incontrare una persona dal fascino misterioso. Probabilmente avrà qualche anno più di voi, ma che importanza ha? Nel lavoro, avrete la grinta per arrivare fino in fondo. Occhio però all’antipatia che susciterete in chi, invece, procede tra difficoltà e ritardi.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali del giorno mettono in preventivo una giornata pacata, in linea con la routine generale. Diciamo che il periodo, valutato con le quattro stelline della normalità, non darà ma nemmeno toglierà: insomma una via di mezzo. In campo sentimentale, hi è in coppia scatenerà la propria fantasia e rinverdirà l’unione. Se qualcuno di voi volesse un’avventura, mentre la persona accanto chiede una storia seria, sarebbe il caso di chiarire, senza più rimandare.

I single corrono il rischio di innamorarsi perdutamente. Una persona che conoscete da tempo e frequentate come amica, potrebbe dichiararsi provocando in voi felicità, ma anche apprensione. Nel lavoro, idee chiare, che non si faranno confondere dalle chiacchiere di colleghi superficiali. Terrete bene il ritmo degli impegni.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno 21 dicembre prevede una giornata abbastanza interessante, in alcuni casi anche molto positiva. Spenderete energie tra intrallazzi e impegni irrinunciabili, ricavandone persino qualcosa di utile. In amore creerete un’intesa piacevole, caratterizzata da amore e piacere in vibrante sintonia. Se siete single sfoderate tutte le vostre arti seduttive.

Siate più ottimisti. Ormai lo sapete: non tutto il male viene per nuocere. Quindi guardate verso il vostro futuro con rinnovata fiducia. Per coloro ancora single un pizzico di gelosia ci sta sempre bene, senza eccedere però! Se siete sfiduciati, via quel broncio, se non volete essere lasciati in un cantuccio. Il lavoro andrà bene ma non aspettatevi miracoli: nessuno può darvi una mano, neanche quei colleghi che finora sono stati disponibili. Dovrete fare da soli.

Classifica oroscopo del 21 dicembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 21 dicembre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita?

Per la giornata di martedì, tra i dodici simboli astrali, è previsto al top il segno del Leone, giustamente classificato al primo posto per merito della Luna nel segno. Periodo splendido in amore come nel lavoro anche per Ariete, Cancro e Capricorno, trio valutato al secondo posto con cinque stelle. Andiamo a scoprire l'intera scaletta.

Le stelline di martedì 21 dicembre: