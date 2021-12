Inizia l'ultima settimana del mese di dicembre per tutti e dodici i segni zodiacali. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 20 dicembre 2021 con le previsioni e le novità che arriveranno in amore e nel lavoro in quest'ultima parte del mese.

Ariete: in amore, se una storia non sta andando come vorreste potrebbero anche nascere dei dubbi. Giornata non esaltante. Nel lavoro l'attività va svolta con molta attenzione.

Toro: per i sentimenti la Luna è dalla vostra parte, per questo motivo il momento è interessante da qui alla fine del mese. Nel lavoro molti sono alla ricerca di un cambiamento che al momento però tarda ad arrivare.

Gemelli: a livello sentimentale non mancherà qualche novità da qui alle prime ore, attenzione soltanto a qualche momento di calo. Nel lavoro avrete la possibilità di recuperare, novità importanti.

Cancro: alcune relazioni potrebbero essere riviste in questo momento, giornata che sarà comunque della vostra parte. Nel lavoro pianificate al meglio per evitare possibili cambiamenti indesiderati.

Leone: a livello amoroso non mancano novità importanti o uno stato di maggiore tranquillità. Attenzione soltanto ad alcune domande negative. Nel lavoro sentite la necessità di dover recuperare dal punto di vista fisico.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore giornata interessante con la Luna positiva.

Per questo motivo le preoccupazioni delle ultime settimane saranno superate. Nel lavoro novità in arrivo.

Previsioni e l'oroscopo del 20 dicembre 2021: la giornata

Bilancia: per i sentimenti giornata da vivere con attenzione, sarà necessario rimettere a posto alcune cose. Nel lavoro non vi sentite pienamente soddisfatti.

Scorpione: a livello sentimentale avrete la capacità di vivere nuove emozioni, attenzione soltanto ad alcuni momenti complicati.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel lavoro gestite al meglio le questioni economiche.

Sagittario: per i sentimenti potete programmare fin da ora qualcosa di importante in vista della fine del mese. Nel lavoro non sottovalutate le proposte che arrivano in questo momento.

Capricorno: a livello amoroso giornata che potrebbe presentare qualche difficoltà, meglio prendersi del tempo.

Nel lavoro dovete stare lontani da alcune polemiche.

Acquario: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore, se ci sono alcune domande da dover rivedere, meglio agire adesso. Nel lavoro portate fin da ora avanti le nuove iniziative.

Pesci: in amore giornata interessante, ma meglio valutare bene prima di agire. Nel lavoro non manca qualcosa di nuovo, arriveranno momenti interessanti.