Lunedì 27 dicembre troveremo sul piano astrale la Luna risiedere nel segno della Bilancia, mentre Giove assieme a Saturno permarranno sui gradi dell'Acquario. Urano, invece, proseguirà il domicilio in Toro, così come il Sole, Mercurio, Venere e Plutone resteranno stabili nel segno del Capricorno. Nettuno, in ultimo, resterà nel segno dei Pesci come Marte continuerà la sosta in Sagittario.

Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Bilancia, meno roseo per Cancro e Ariete.

Sul podio

1° posto Bilancia: volitivi. Il sestile Marte-Luna in terza dimora potrebbe acuire la volontà di casa Bilancia nella giornata inaugurale della settima, specialmente per i nativi di prima e seconda decade che daranno dimostrazione di grande operatività nel settore professionale.

2° posto Acquario: shopping. Complice qualche regalo natalizio ricevuto ma risultato poco soddisfacente agli occhi nativi, il segno d'Aria avrà buone chance di concedersi una sessione di shopping per acquistare quell'oggetto high-tech che nessuna persona cara gli ha donato.

3° posto Leone: mondani. A seguito di alcune giornate trascorse tra cucina e tavola da pranzo, i felini sembreranno volersi ritagliare una parentesi mondana questo lunedì, magari facendo una capatina in quel nuovo ristorante in centro assieme all'amato bene.

I mezzani

4° posto Gemelli: poliedrici. Il Luminare femminile e il Grande Benefico nel loro Elemento saranno una manna dal cielo per i nati Gemelli nelle vicende pratiche e lavorative, in quanto presumibilmente indurranno gli stessi a mettere in campo la loro proverbiale poliedricità.

5° posto Scorpione: amore top. Gli alti e bassi professionali, che stanno investendo soprattutto la terza decade, potrebbero spingere i nati Scorpione a lasciarsi avvolgere dai piaceri dell'amore in questa giornata di fine anno, così da allontanare ansie e preoccupazioni che albergano nelle loro menti.

6° posto Sagittario: controtendenza.

Mentre la maggior parte dei segni zodiacali questo lunedì non darà troppa attenzione alle calorie ingerite, il segno del Sagittario potrebbe essere improvvisamente colpito dalla voglia di mettersi in forma, lasciando le persone care a bocca aperta.

7° posto Capricorno: puntigliosi. La sesta casa sarà irradiata dalla congiunzione Venere-Plutone sui loro gradi e ciò, con ogni probabilità, farà diventare i nati Capricorno oltremodo puntigliosi in coppia, con il segno di Terra che sottolineerà ogni presunta manchevolezza della dolce metà.

8° posto Toro: distratti. Giornata di fine dicembre che vedrà presumibilmente i nati Toro dover far fronte a qualche calo di attenzione durante lo svolgimento delle attività pratiche, quindi sarebbe bene rinviare impegni gravosi a giornate più lucide così da evitare controproducenti gaffe.

9° posto Vergine: decisioni avventate. Il pianeta belligerante in quadratura potrebbe indurre le prime due decadi native a operare delle scelte poco ponderate, facendo inconsciamente leva sullo Stellium in Capricorno che donerà delle false certezze a riguardo. A pochi giorni dal cambio gioviale, per il quale i primi influssi poco concilianti cominceranno a sentirsi già questo lunedì, sarebbe invece bene congelare qualsiasi scelta e procrastinarla alla tarda primavera.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: umore flop. Le ostiche posizioni della Bianca Signora e del Luminare giallo faranno probabilmente sì che il tono umorale di casa Ariete risenta di una giornata non troppo esaltante, in particolar modo per ciò che concernerà la visione dei nativi riguardo le vicende affettive in essere.

11° posto Cancro: rancorosi. Un presunto torto subito sarà, c'è da scommetterci, difficile da metabolizzare dai nati Cancro in questa giornata dicembrina, col segno d'Aria che serberà parecchio rancore alla persona in questione. Lavoro in stand-by.

12° posto Pesci: solitari. Malgrado i giorni festivi siano entrati nel vivo, il dodicesimo segno zodiacale potrebbe optare per un lunedì decisamente più discreto e solitario, decidendo di starsene in disparte nella propria comfort zone.