L'oroscopo settimanale dal 6 al 12 dicembre 2021 porta notizie davvero interessanti per ciascun simbolo dello zodiaco. Che cosa accadrà nei prossimi giorni a livello amoroso, lavorativo e salutare? A quanto pare, sarà un periodo abbastanza agitato per alcuni nativi dell'Ariete e passionale e grintoso per molti nati in Gemelli. Alcuni nati sotto il segno del Cancro si sentiranno poco in forma, mentre coloro che appartengono al segno del Leone potrebbero ricevere delle risposte positive. In evidenza, l'astrologia applicata alla settimana che va da lunedì 6 a domenica 12 dicembre e le previsioni astrologiche rivolte ai dodici segni zodiacali.

Le previsioni dell'oroscopo settimanale 6-12 dicembre: da Ariete a Cancro

Ariete – In amore, preparatevi a un periodo abbastanza agitato. Le discussioni e le complicazioni di coppia potrebbero esasperarvi. Se dovete fare delle critiche, oppure se qualcosa non vi sta bene, cercate di affrontare l’argomento con calma e facendo un passo alla volta. Nel lavoro avrete molta lucidità e prodezza mentale, ma dovrete mettere in conto qualche imprevisto. In arrivo novità e notizie che probabilmente non gradirete molto, ma voi tirerete avanti. In salute, sarete nervosi, irritabili e vulnerabili ai malesseri stagionali.

Toro – In campo amoroso, dovrete risolvere tutto ciò che avete lasciato in sospeso per troppo tempo.

Se amate il vostro partner, questa settimana potreste dare il via a progetti di coppia molto interessanti. Alcuni single del segno vivranno nuovi flirt. Qualche ostacolo o imprevisto nel lavoro potrebbe rallentare la vostra ascesa. Tuttavia, presto avrete le idee chiari e saprete come muovervi. In salute, possibile calo fisica nei prossimi giorni, ma la vostra energia sarà positiva.

Attenzione a non strafogare e praticate più attività sportiva.

Gemelli – In amore, sarà una settimana passionale e piena di grinta. Qualche contrarierà, però, non mancherà, qualcosa potrebbe seminare zizzania ed esasperare battibecchi e tensioni tra i due amanti. Fortunatamente si tratta di questioni facili da risolvere. In campo lavorativo, avrete intenzione di aumentare le entrate o di lanciarvi in una nuova impresa.

Prima di prendere una decisione decisiva riflettete bene e tutto andrà come previsto. In salute, attenzione ai colpi di freddo, le vie respiratorie sono il vostro punto debole, quindi sarà il caso di prevenire.

Cancro – Questo periodo non prometterà meraviglie per la vita amorosa e affettiva. Dovrete essere prudenti ed evitare colpi di testa. Le coppie datate dovranno aspettarsi battibecchi provocati da scelte legate al quotidiano o alla famiglia. Nonostante le tensioni presenti, questo periodo darà discreto per il lavoro, le attività professionali e lo studio. Non vi sentirete al top della vostra forma fisica, dovrete sforzarvi ad essere più attivi e non lasciarvi andare agli eccessi alimentari.

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo dal 6 al 12 dicembre: da Leone a Scorpione

Leone – In amore, questa settimana porterà qualche soddisfazione e vi farà spuntare un bel sorriso. Se qualche ombra vi accompagna ancora, non preoccupatevi perché presto supererete ogni difficoltà e incomprensione. In campo lavorativo, questo sarà il periodo migliore per mettere in cantiere quello che vi sta a cuore. Se state cercando una nuova occupazione, proteste ricevere una risposta positiva. Se nei giorni scorsi avete avuto problemi di salute, in questa settimana vi riprenderete alla grande. Avrete più energia, grinta e forza.

Vergine – Per l’amore sarà un periodo favorevole. Le coppie dovranno sfruttare questa settimana per verificare l’autenticità dei sentimenti.

I flirt che nasceranno in questo periodo saranno tranquilli, dolci e romantici, venati da un sano realismo che a voi non dispiace. Parlando di lavoro, questo periodo vi spronerà a mettere a punto nuovi progetti. Non dovrete temere anche i momenti negativi e sfavorevoli, perché la fortuna sarà sempre al vostro fianco. In salute, a inizio settimana apparirete in ottima forma, ma con il passare dei giorni vi sentirete più fiacchi e demotivati. Dovrete amministrare bene le vostre forze.

Bilancia – In campo amoroso, gli affetti e le emozioni vi riserveranno momenti più alti che bassi. A volte prevarrà la voglia di amoreggiare con il partner, altre volte, invece, avrete voglia di mettere in riga il vostro partner.

Se ci sono ancora questioni familiari in sospeso, questa settimana vi spingerà a risolverle in maniera definitiva. Per molti single del segno arriverà un amore passionale, vivace e coinvolgente. La sfera lavorativa potrebbe riservarvi sorprese non sempre piacevoli. Le uscite aumenteranno, ma se saprete gestire con accortezza ve la caverete con poco. In salute, attenzione a non affaticarvi troppo. Copritevi di più allo scopo di prevenire malanni stagionali. No alle imprudenze.

Scorpione – In amore, questa settimana la vostra vita affettiva funzionerà abbastanza bene. Sarete affascinanti e sensuali. I più dubbiosi del segno potranno contare su questo cielo astrologico generoso. Dovrete raggiungere gli obiettivi che vi stanno molto a cuore.

Se l’intesa con il partner sembra morto e sepolto, allora non vi resta che voltare pagina e guardare oltre: avete diritto a essere felici. Anche l’ambito lavorativo non sarà male, sarete disposti a impegnarvi di più ma sarete anche abili a stringere alleanze e accordi. In salute, umore sereno ma energie non particolarmente al top. Avrete voglia di regalarvi qualche trattamento estetico.

L'oroscopo per la settimana da lunedì 6 a domenica 12 dicembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore, per molte coppie in crisi questa sarà una settimana di recupero. L’Oroscopo raccomanda di riflettete attentamente sui vostri reali desideri. La settimana potrebbe partire con qualche strascico delle tensioni precedenti, ma questi malumori svaniranno subito per lasciare spazio a una grande voglia di vivere nuove emozioni.

Per i single che sognano l’amore eterno, questo periodo regalerà qualche incontro rivelatore. In campo lavorativo, se avete vissuto un periodo non facile e state cercando un nuovo mestiere, oppure sperate di rendere più solida la vostra posizione lavorativa, amicizie e contatti potrebbero essere la chiave giusta per raggiungere i vostri obiettivi. Se dovete riprendervi da un problema di salute, la convalescenza sarà piuttosto rapida e tornerete in forma in pochi giorni.

Capricorno – Sul fronte amore, alcuni nativi del Capricorno vivranno un periodo contraddittorio, in alcune giornate potreste sentirvi insoddisfatti mentre nelle altre felici. I problemi di soldi metteranno i partner uno contro l’altro, quindi, dovrete fare in modo che non accada ciò.

Il consiglio dell’oroscopo è quello di essere dolci e far emergere la tenerezza oltre la corazza della razionalità. Sul fronte lavorativo, sarà un periodo complicato e terribile. Le solite difficoltà, ma voi saprete come raggiungere i vostri obiettivi. Sarà un periodo altalenante per la salute. Non consolatevi con il cibo, perché rischiate di cedere troppo spesso agli eccessi.

Acquario – In campo amoroso, questa settimana metterà l’accento su tutto ciò che non funziona nei rapporti di coppia e di famiglia. Potrebbero esserci tensioni e insoddisfazioni, dovrete iniziare a reagire per modificare quello che non va. Se c’è amore si risolvere tutto in maniera semplice. Affrontare la separazione non sarà facile, ma ce la farete.

Sul lavoro, sarà un periodo di riflessione. Essere pessimisti potrebbe farvi sembrare tutto più pesante di quanto in realtà non lo sia. Se vi muoverete con accortezza e intelligenza, potrete liberarvi di tutta la tensione accumulata nei mesi scorsi. Se siete convalescenti dopo un problema di salute, vi aspetterà un buon periodo. Non dimenticate di fare sport.

Pesci – Settimana non uniforme per l’amore, ma già dal prossimo weekend potrete salutare le difficoltà e godervi la serenità. Se siete molto giovani e la vostra relazione è fresca, l'oroscopo consiglia di stare attenti ai falsi amici e ai pettegolezzi che girano anche sui social. A parte questi fastidi, vivrete una settimana favorevole per la vita lavorativa.

La sfera economica sarà protetta ma cercate di non sperperare i soldi con qualche scusa banale. In salute, sicuramente sarete più in forma degli ultimi tempi, tuttavia, dovrete fare tanta strada per raggiungere i vostri obiettivi che riguardano la forma fisica. Non dimenticate di ritagliare almeno un paio di ore al giorno per voi, per fare tutto ciò che vi piace. Vi farà sentire meglio.