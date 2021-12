Mercoledì 8 dicembre troveremo sul piano astrologico la Luna, Saturno e Giove transitare sui gradi dell'Acquario, mentre Venere assieme a Plutone sosteranno nel segno del Capricorno. Urano, invece, permarrà in Toro, così come Marte continuerà il domicilio in Scorpione. Mercurio e il Sole, in ultimo, proseguiranno il moto in Sagittario come Nettuno rimarrà stabile nel segno dei Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Bilancia e Scorpione, meno roseo per Toro e Cancro.

Sul podio

1° posto Scorpione: ambiziosi. Se da un lato il quadrato Saturno-Urano e la congiunzione Giove-Luna li indurranno a restare coi piedi per terra, dall'altro lato l'indole sognatrice nettuniana nel loro Elemento sommata alla spinta marziale nel segno, invece, spingeranno presumibilmente i nati Scorpione a mettere i campo un'ambizione fuori dal comune.

2° posto Bilancia: shopping. Mercoledì potrebbe essere una giornata dove i nati sotto il segno della Bilancia decideranno, grazie alle floride entrate economiche delle ultime settimane, di concedersi l'acquisto di uno o più oggetti per ammodernare il proprio appartamento.

3° posto Acquario: al centro dell'attenzione. Il quarto segno Fisso, nel corso di questo giorno dicembrino, avrà buone chance di essere visto da capi, colleghi o soci con un occhio diverso, ovvero con maggiore ammirazione verso il loro talento e stacanovismo. Essere al centro dell'attenzione, dopo svariati mesi di penombra professionale, rinfrancherà l'orgoglio nativo.

I mezzani

4° posto Gemelli: risalita finanziaria. Splendide le effemeride in questa giornata per il primo segno d'Aria, specialmente sul versante economico dove i nativi potrebbero, grazie ad un piccolo investimento, veder rimpinguarsi il proprio bottino finanziario.

5° posto Leone: step by step. Giornata ostica immersa in un periodo tutto sommato benevolo quella che, con ogni probabilità, trascorreranno i felini e ciò sarà più evidente sotto il profilo pratico, coi nativi che decideranno di non bruciare le tappe avanzando un passo per volta.

6° posto Pesci: incontri. Ammalianti e dotati di eccelse qualità comunicative, i nati Pesci non dovrebbero faticare questo mercoledì a mietere svariate 'vittime' affettive durante le nuove conoscenze che si appresteranno a fare, sebbene la loro voglia primaria sarà legata a spensierati flirt mentre la controparte potrebbe esigere qualcosa in più.

7° posto Vergine: mattina top. Sino all'ora di pranzo, i nati Vergine avranno buone chance di respirare nel nido domestico un'atmosfera decisamente più serena rispetto agli ultimi giorni e ciò non potrà far altro che farli desistere dal continuare a mettere sulla difensiva nei confronti del partner.

8° posto Capricorno: tabù.

Ventiquattro ore durante le quali il terzo segno di Terra potrebbe dover affrontare, volente o nolente, una discussione inerente ad un argomento sinora etichettato come tabù. Sviscerarne il contenuto e prendere piena coscienza dello stesso, malgrado non sarà semplice, aiuterebbe il segno Cardinale a trascenderlo.

9° posto Ariete: fragili. Una parola o un gesto fuori luogo di una persona alla quale vogliono bene potrebbe, nel corso di questo mercoledì, urtare la sensibilità del primo segno zodiacale, rendendolo particolarmente vulnerabile agli occhi altrui.

Ultime posizioni

10° posto Toro: nostalgici. Una vecchia relazione amicale o sentimentale tornerà, c'è da scommetterci, a far eco nelle menti dei nati Toro, riportando il segno Fisso a spolverare vecchie dinamiche, ricordandole in maniera edulcorata rispetto a com'erano tali legami in realtà.

11° posto Cancro: mettere un freno. Un'abitudine malsana perseguita in prima persona dai nati sotto il segno del Cancro oppure subita indirettamente dalla dolce metà potrebbe, questo mercoledì, divenire insopportabile agli occhi nativi. A tal proposito, il segno d'Acqua deciderà probabilmente di mettere un freno definitivo alla questione.

12° posto Vergine: pessimisti. Sebbene sia vero che le faccende lavorative e, nel caso della seconda decade, quelle relazionali stanno risentendo di qualche destabilizzante scossone, i nati Vergine sembreranno ingigantire ogni faccenda che li riguarderà guardando la stessa con uno sguardo esageratamente pessimistico.