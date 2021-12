Nella settimana da lunedì 6 a domenica 12 dicembre troveremo sul piano astrologico la Luna spostarsi dal segno del Capricorno (dove risiedono Plutone e Venere) all'orbita dell'Ariete, mentre Marte stazionerà nel domicilio dello Scorpione. Urano, invece, proseguirà il moto in Toro, così come Nettuno resterà stabile in Pesci. Il Sole e Mercurio, infine, continueranno la sosta in Sagittario come Giove assieme a Saturno permarranno nel segno dell'Acquario.

Oroscopo settimanale favorevole per Capricorno e Leone, meno roseo per Toro e Pesci.

Sul podio

1° posto Capricorno: amore top.

Eccezion fatta per le scialbe giornate di mercoledì e giovedì, la settimana di casa Capricorno parrà improntata sulle vicende affettive, specialmente tra i nativi che vivono una relazione sentimentale stabile. La comunicazione in coppia avanzerà, con ogni probabilità, in maniera fluida ma la ciliegina sulla torta, in particolar modo il 6 e 7 dicembre, sarà la passionalità che tornerà in maniera prorompente a regnare nell'alcova.

2° posto Leone: flessibili. La fissità tipica del segno del Leone potrebbe lasciar spazio, nel corso di questi sette giorni dicembrini, ad un mood flessibile nella professione nonché adattabile agli eventi che gli si pareranno dinanzi. Ad avere una marcia in più in tal senso sarà soprattutto la prima decade, oramai libera dalle paturnie gioviali e saturniane.

3° posto Sagittario: lavoro top. Se nella prima parte della settimana, il terzo segno di Fuoco dovrà presumibilmente dedicarsi ad alcune faccende pratiche e/o burocratiche insolute, da giovedì in poi gli arcieri dovrebbero avere la strada spianata al lavoro, settore dove sarà semplice collezionare complimenti e notare incrementi del bottino economico.

I mezzani

4° posto Ariete: tenaci. Come la celebre frase "Non ti arrendere mai. Di solito è l'ultima chiave del mazzo quella che apre la porta" dello scrittore Paulo Coelho, anche il primo segno zodiacale sembrerà ritrovare la sua proverbiale determinazione che, mixata a un pizzico di ambizione, gli permetterà di raggiungere traguardi esistenziali che sembravano utopistici sino a qualche tempo fa.

5° posto Vergine: inizio smart. Da segnare sul calendario dei nati Vergine saranno, con tutta probabilità, le prime due giornate settimanali, dove il segno di Terra riuscirà a scorgere un'opportunità finanziaria niente male che sfrutterà al volo. Il 10 e l'11 dicembre, invece, sarebbe meglio tenere a freno la lingua perché il rischio di ferire una nuova conoscenza sarà alto.

6° posto Acquario: in fermento. Tante le idee in fase embrionale che potrebbe avere il quarto segno Fisso questa settimana autunnale ma poche, almeno per il momento, le energie per portarle a compimento. I nativi, a fronte di ciò, avvertiranno un certo fermento nell'aria, una sorta di atmosfera di rinnovamento che, però, dovrà attendere lo sbarco di Marte nell'amico Sagittario (il 14 dicembre) per avere libero sfogo.

7° posto Cancro: scogli da superare. Pur partendo in salita lunedì e martedì col terzetto Luna-Venere-Plutone in opposizione, la settimana avrà buone chance di risultare impegnativa ma, al contempo, gratificante per i nati sotto il segno del Cancro. Saranno possibili difficoltà relazionali e qualche scoglio pratico da superare ma, mettendosi di buona lena e affrontando di petto tali problemi per risolverli, i nativi arriveranno a domenica soddisfatti di aver superato anche queste sfide.

8° posto Bilancia: focus domestico. Che si tratti di cambio di vestiario, pulizie approfondite o sistemazione accurata della cantina, i nati Bilancia potrebbero dedicare gran parte delle attenzioni settimanali, volenti o nolenti, sulla loro abitazione.

Il clima nel ménage amoroso, dalle prime ore pomeridiane di domenica, risentirà di una certa freddezza che sembrerà far da antidoto alle coccole.

9° posto Scorpione: sfuggenti. Settimana in cui, soprattutto sino a giovedì, il partner avrà buone chance di accusare i nati Scorpione di essere sfuggenti e poco presenti nel nido domestico. Tale atteggiamento scostante rimproverato dall'amato bene sarà dovuto ad alcune preoccupazioni legate al prossimo futuro professionale, ansie che fortunatamente si scioglieranno come neve al sole già da gennaio.

Ultime posizioni

10° posto Toro: procrastinatori. Il segno Fisso più bersagliato dal parterre planetario in questa settimana sarà senz'altro il Toro che, pur ricevendo il sostegno venusiano e lunare nelle prime due giornate, dovrà probabilmente fare i conti con un atteggiamento delegante e tendente alla procrastinazione.

Amore in secondo piano.

11° posto Gemelli: titubanti. Immersi in un turbinio di voci amorose contraddittorie e alleanze professionali sfiorite, i nati Gemelli potrebbero sentirsi spaesati nel corso di questa settimana. La voglia sarà quella di riprendere in mano le redini della loro vita ma ciò includerebbe operare delle scelte tanto repentine quanto drastiche per virare su altri lidi, sia affettivi che lavorativi, senza dare troppe spiegazioni in merito. Lo Stellium opposto e la retrogradazione del Grande Malefico, però, gli intimeranno di rimandare qualsiasi decisione a tempi maggiormente lucidi e sereni.

12° posto Pesci: gelosi. Qualcosa sembrerà non andare per il verso giusto nella relazione sentimentale dei nati Pesci di terza decade, col segno d'Acqua che diverrà improvvisamente geloso per motivazioni futili, scatenando l'irritazione del partner. Lanciarsi in un chiarimento in tal senso potrebbe essere efficace nella giornata di sabato, quando la pace con la dolce metà potrà essere suggellata anche sotto le lenzuola.