Nella settimana dal 13 al 19 dicembre troveremo sul piano astrale Marte cambiare domicilio passando dal segno dello Scorpione al Sagittario (dove risiede il Sole), mentre Mercurio viaggerà dai gradi del Sagittario al Capricorno (dove sostano Venere e Plutone). Giove assieme a Saturno, invece, continueranno il moto in Acquario, così come Urano permarrà nel segno del Toro. Nettuno, infine, resterà stabile in Pesci, nel frattempo la Luna si sposterà dal segno dell'Ariete ai Gemelli (dove staziona il Nodo Lunare Nord).

Oroscopo settimanale favorevole per Leone e Acquario, meno roseo per Gemelli e Vergine.

Sul podio

1° posto Acquario: lavoro top. Le faccende professionali di casa Acquario parranno acquistare, a partire da martedì, un certo mordente e risultati, sia in termini morali che economici, non dovrebbero tardare ad arrivare. Mercoledì e giovedì, invece, la terza decade potrebbe risentire di un pizzico di nervosismo nei rapporti con capi e colleghi.

2° posto Leone: novità. I progetti pratici o lavorativi iniziati dai felini sotto gli influssi del Novilunio in Sagittario del 4 dicembre avranno buone chance di cominciare a concretizzarsi quando, il 14 dicembre, vi sarà il doppio cambio della guardia marziale e mercuriale. Se da un lato Marte nel loro Elemento spingerà probabilmente i nati Leone a pigiare il piede sull'acceleratore, dall'altro lato Mercurio di Terra li indurrà ad agire con arguzia e meticolosa ponderazione.

3° posto Sagittario: energie top. Ciò che sinora era una semplice idea nelle menti dei nati sotto il segno del Sagittario potrebbe divenire realtà nelle giornate di martedì, venerdì e nel weekend. Grazie a un bottino energetico nuovamente stracolmo e la grinta donata dal Luminare maschile, il segno Mobile sembrerà non voler arrendersi di fronte a nulla e nessuno.

I mezzani

4° posto Capricorno: progetti di coppia. A centro settimana il terzetto Venere-Luna-Mercurio di Terra potrebbe spingere i nati Capricorno di prima e seconda decade ad intavolare un discorso progettuale alla dolce metà, mettendo sul piatto una convivenza o un cambio d'appartamento.

5° posto Toro: sereni. Nel ménage amoroso di casa Toro sembrerà tornare a regnare un clima armonioso che, come piacevole conseguenza, favorirà il feeling con il partner, sia nell'ambito comunicativo che nelle arti amatorie.

Le faccende professionali, invece, andranno presumibilmente a gonfie vele il 15 e 16 dicembre, quando sarà possibile mettere a segno un gran colpo.

6° posto Ariete: inizio smart. La settimana in questione avanzerà, c'è da scommetterci sui binari della routine per i nati sotto il segno dell'Ariete, eccezion fatta per la giornata di lunedì e la mattinata di martedì dove il segno di Fuoco godrà di un eccelso tono umorale.

7° posto Bilancia: concreti. L'atteggiamento mutevole e l'umore altalenante dei nativi lascerà spazio, da martedì sera in poi, ad un probabile mood oltremodo concreto nelle vicende professionali, grazie al quale sarà più semplice scongiurare errori di valutazione o distrazione.

8° posto Cancro: distaccati. I nati Cancro potrebbero affrontare questa settimana assumendo un comportamento particolarmente distaccato, sia nei riguardi della cerchia amicale che della famiglia d'origine. Tale atteggiamento gelido e sfuggente, però, non sarà figlio di rancori nei riguardi delle persone care, bensì di una latente insofferenza riguardante le prossime sfide professionali che dovranno affrontare a breve.

9° posto Scorpione: provocatori. Stuzzicare il partner con piccole provocazioni è sovente un gioco che i nati Scorpione prediligono per dare un tocco di pepe alla coppia. Peccato, però, che nelle giornate centrali l'amato bene potrebbe non gradire le loro punzecchiature e vederle soltanto come mere scocciature.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: svogliati. La voglia di rimboccarsi le maniche non busserà presumibilmente alla porta di casa Vergine, con i nativi che preferiranno dribblare in ogni modo impegni pratici e lavorativi per starsene un po' in disparte a crogiolarsi nel dolce far niente.

11° posto Gemelli: pan per focaccia. La terza decade del segno Mobile avrà buone chance di legarsi al dito ogni presunto torto subito, specialmente da giovedì in poi quando sarà facile che i nativi cerchino di vendicarsi con la persona interessata.

12° posto Pesci: amore flop. Sette giorni dove, malgrado gli sforzi profusi, i nati Pesci sembreranno non riuscire a cavare un ragno dal buco, soprattutto nelle vicende sentimentali dove risulterà parecchio complicato convincere il partner a credere nella loro buona fede.