L'oroscopo di giovedì 16 dicembre avrà in serbo tante sorprese per tutti i segni zodiacali. Alcuni di loro decideranno di mettere alla prova le abilità conseguite, mentre altri proveranno a destreggiarsi tra gli ostacoli quotidiani.

Secondo la configurazione planetaria di domani, Sole e Marte si troveranno in Sagittario, mentre Mercurio Venere e Plutone saranno in Capricorno. Il Toro ospiterà la Luna e Urano, al contrario dell'Acquario che farà lo stesso con Giove e Saturno. Infine, Nettuno si troverà nel segno dei Pesci.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 16 dicembre.

Previsioni zodiacali di giovedì 16 dicembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: farete fatica ad accettare i cambiamenti. Desidererete attenervi alla vostra routine, in modo da riuscire a prevedere gli avvenimenti della giornata. Purtroppo, un piccolo imprevisto inciderà profondamente sulle vostre abitudini. Le persone care cercheranno di spezzare la tensione con la loro simpatia e il loro affetto. Il lavoro vi darà molte soddisfazioni.

Toro: il rapporto con gli amici andrà a gonfie vele. Riuscirete a gestire ogni tipo di situazione e a essere totalmente voi stessi. Il partner potrebbe non apprezzare alcuni aspetti del vostro carattere. Le previsioni zodiacali, però, vi consigliano di non cambiare solo per assecondarlo.

Alcuni impegni lavorativi potrebbero mettervi alla prova.

Gemelli: tenderete a riflettere sul vostro futuro. Non sarete ancora certi della strada che vorrete intraprendere, ma ci saranno degli elementi a cui non vorrete rinunciare. Il partner potrebbe sollevare alcune questioni importanti che vi faranno tornare sui vostri passi.

Finalmente, i vostri meriti verranno riconosciuti, ma dovrete attendere un po' per ottenere una promozione.

Cancro: prenderete molto seriamente gli avvenimenti della giornata. Non sottovaluterete nulla e cercherete di focalizzarvi sui particolari. Questo comportamento vi consentirà di migliorare l'efficienza sul posto di lavoro, ma potrebbe essere anche la causa di maggiore stress.

Il partner avrà qualcosa di importante da dirvi.

Oroscopo di domani 16 dicembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: non vi sentirete ancora pronti a impegnarvi sentimentalmente. Adorerete la vostra libertà e farete di tutto per sfruttarla al massimo. Il rapporto con i colleghi di lavoro potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote ma, con qualche piccolo accorgimento, riuscirete a sistemare la situazione. La famiglia sarà in disaccordo con voi su alcune questioni.

Vergine: non vi sottrarrete davanti alle vostre responsabilità, neanche se questo vorrà dire rinunciare alla realizzazione di determinati obiettivi. Gli amici saranno un grande punto di riferimento per voi, ma la famiglia avrà un ruolo centrale.

Ascolterete le sue parole e farete di tutto per ricambiare con consigli altrettanto utili.

Bilancia: le discussioni con il partner potrebbero lasciarvi con l'amaro in bocca. Non sarete soddisfatti dell'andamento del vostro rapporto e proverete a porvi rimedio. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di non essere troppo ossessivi. Dovrete lasciargli i suoi spazi, in modo che possa prendere l'iniziativa. Gli amici non smetteranno di starvi accanto.

Scorpione: desidererete recuperare la vostra forma fisica. Vi impegnerete per seguire la dieta e per svolgere tutti gli eserciti prefissati. Purtroppo, sarà difficile eliminare le tentazioni, soprattutto perché in pochi saranno comprensivi con voi.

Sarà fondamentale focalizzare l'attenzione sui vostri obiettivi e non lasciarvi demotivare dalle parole altrui.

Astrologia e profili zodiacali del 16 dicembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: sentirete il bisogno di dichiararvi alla persona amata, ma la paura di un rifiuto vi impedirà di agire. Sarà necessario aumentare la vostra autostima, in modo da poter affrontare questa situazione con maggiore sicurezza. I consigli degli amici potrebbero rivelarsi molto utili, ma attenzione a riporre la vostra fiducia nelle persone giuste.

Capricorno: le liti con il partner turberanno la vostra serenità. Farete fatica a concentrarvi sul lavoro perché non riuscirete a sottrarvi all'ira della persona amata.

Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di riporre l'ascia di guerra e di provare ad adottare una nuova strategia. Una serata romantica potrebbe risolvere le cose.

Acquario: dovrete occuparvi di molte spese. Farete fatica a gestire tutto e sarete costretti a limitare gli acquisti inutili. Potrebbe essere il momento giusto per mettervi alla ricerca di un nuovo lavoro, ma le previsioni zodiacali di domani vi suggeriscono di non farvi tentare da offerte ingannevoli. Prima di prendere una decisione, sarà necessario raccogliere delle informazioni.

Pesci: sarete completamente concentrati su voi stessi e sul vostro percorso di crescita personale. Non darete valore ai vostri difetti perché saprete di poter cambiare. Gli amici e il partner saranno fieri di voi ma, non sempre, condivideranno il vostro stesso punto di vista. La giornata lavorativa sarà piuttosto stressante.