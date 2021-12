L'oroscopo di martedì 7 dicembre sarà ricco di sorprese e novità per tutti i segni zodiacali. Alcuni spereranno nel favore di Cupido, mentre altri punteranno solo al successo lavorativo. I pianeti, grazie alla loro influenza, saranno in grado di guidarci nelle scelte quotidiane e di definire alcuni aspetti della nostra vita lavorativa, sentimentale e sociale.

Nel dettaglio, il Cancro e la Vergine dovranno affrontare un'ondata di malinconia, mentre i Gemelli e lo Scorpione si sentiranno più energici che mai. Il Leone e il Capricorno proveranno a conquistare il cuore della persona amata, al contrario dei Pesci che si concentreranno solo sul loro futuro professionale.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 7 dicembre.

Previsioni zodiacali di martedì 7 dicembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: inizierete a mettere in dubbio alcune scelte fatte in precedenza. L'istinto vi spingerà a riflettere sul passato e a elaborare una strategia per provare a tornare sui vostri passi. Il risultato potrebbe essere sorprendente. L'importante sarà agire con attenzione e senza eccessi.

Toro: avrete voglia di togliervi qualche piccolo sfizio. Adorerete camminare nei negozi addobbati e acquistare qualche regalino per i vostri cari. L'oroscopo di domani vi consiglia di non sentirvi in colpa per i soldi spesi: dopo tanto duro lavoro, vi meritate qualche soddisfazione.

Gemelli: sarà una giornata ricca di energia positiva.

Vi sentirete inarrestabili e riuscirete a raggiungere tutti gli obiettivi che vi eravate prefissati. Gli altri non potranno fare a meno di notare questo cambiamento e di indagare sulle cause che l'hanno scatenato.

Cancro: non vi sentirete molto in forma. Verrete assaliti da pensieri negativi e non saprete come controllarli.

La presenza delle persone care vi sarà di aiuto, ma non riuscirà ad allontanare, completamente, la nuvola di malinconia che vi ha avvolto. Una cenetta deliziosa potrebbe risollevarvi il morale.

Oroscopo di domani 7 dicembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: ogni vostro sforzo sarà dedicato alla persona amata. Desidererete fare breccia nel suo cuore per dare inizio a una felice relazione.

Non sarà semplice, però, trovare le parole giuste. Dovrete fare appello a tutta la vostra dolcezza e alla vostra gentilezza.

Vergine: avrete bisogno del conforto delle persone care. Sarà una giornata difficile da superare perché verrete messi alla prova dal punto di vista emotivo e sentimentale. Potreste ricevere una piccola delusione amorosa e decidere di prendervi una pausa dagli stress eccessivi.

Bilancia: la giornata di domani procederà tra altri e bassi. Proverete a fare del vostro meglio, ma alcuni imprevisti non vi consentiranno di rispettare i piani originali. Il partner proverà ad aiutarvi e a collaborare nelle faccende domestiche. Il lavoro potrebbe presentare delle criticità.

Scorpione: sarete pronti a riprendere in mano la situazione.

Avrete tanti sogni e non sarete disposti a scendere a compromessi. Avvertirite il bisogno di dimostrare il vostro valore, soprattutto in ambito lavorativo. La vostra determinazione farà invidia a molte persone.

Astrologia del 7 dicembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: ci saranno delle grandi novità in vista. Dovrete adattarvi ai cambiamenti perché, presto, la vostra routine quotidiana subirà delle modifiche. Si tratterà di qualcosa di positivo, che vi aiuterà a osservare il modo da un altro punto di vista e a credere nuovamente nel futuro.

Capricorno: sarete fieri di avere accanto una persona speciale. Anche se non avete ancora ufficializzato la relazione, proverete ad accelerare le cose.

Il vostro interlocutore potrebbe apparire un po' disorientato da alcune affermazione, ma sicuramente apprezzerà le attenzioni ricevute.

Acquario: la giornata di domani sarà piuttosto serena. Avrete modo di confrontarvi con i vostri amici più cari e di discutere di alcune decisioni importanti. I dubbi non mancheranno, ma sarete certi che, seguendo il cuore, tutto andrà per il meglio. Potreste conoscere nuove persone.

Pesci: sarete molto legati al vostro lavoro. Non rinuncerete a quella vena creativa che vi ha sempre contraddistinto, ma mirerete a raggiungere il massimo. Le vostre abilità non passeranno inosservate, soprattutto agli occhi del capo e dei colleghi. In amore, tutto andrà per il meglio.