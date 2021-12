L'oroscopo di giovedì 9 dicembre preannuncia una giornata sorprendente sotto più punti di vista. Alcuni segni zodiacali lotteranno contro le loro paure, mentre altri si faranno trascinare dai sentimenti. L'influsso dei pianeti, inoltre, definirà aspetti fondamentali della nostra vita sentimentale, lavorativa e personale.

Nel dettaglio, l'Ariete, lo Scorpione e i Pesci prenderanno in mano la loro situazione sentimentale, mentre il Leone e il Sagittario dovranno affrontare dei momenti stressanti. I Gemelli e la Vergine preferiranno modificare alcune loro abitudini, al contrario dell'Acquario che sarà legato alla sua routine quotidiana.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 9 dicembre.

Oroscopo di giovedì 9 dicembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: vi impegnerete per far crescere ancora il feeling di coppia. Vi troverete molto bene con il partner, ma ci saranno delle piccole cose da migliorare. L'oroscopo di domani vi consiglia di dire le cose in modo gentile, senza esagerare con le prese di posizioni senza insistere eccessivamente.

Toro: avete qualche piccola difficoltà ad adattarvi al nuovo ritmo lavorativo. Farete dei progressi ma, in un certo senso, rimpiangerete alcuni elementi del vostro passato. I colleghi non vi saranno di grande aiuto, ma gli amici faranno di tutto per farvi sentire a vostro agio.

Gemelli: la giornata di domani sarà caratterizzata da molteplici cambiamenti.

Sarete fieri di poter dare una svolta alla vostra vita, ma dovrete fare attenzione a non correre troppo. Il rapporto con il partner andrà per il verso giusto perché, finalmente, potrete lasciarvi alle spalle determinate discussioni.

Cancro: non metterete limiti alla vostra creatività. Spazierete con la fantasia e utilizzerete le vostre qualità per ottenere risultati migliori sul posto di lavoro.

Riceverete l'ammirazione di molte persone, ma alcuni colleghi potrebbero indispettirsi e non essere felici del vostro successo.

Previsioni zodiacali di domani 9 dicembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: questo 9 dicembre sarà piuttosto stressante. In alcuni momenti, avvertirete il desiderio di gettare la spugna ma, subito dopo, vi ricorderete quali sono i vostri obiettivi.

Sicuramente, crescerete molto dal punto di vista personale e professionale. La presenza degli amici vi farà sentire amati.

Vergine: vi renderete conto di dover apportare delle modifiche al vostro stile di vita. Ci saranno delle abitudini che vorrete eliminare e altre che vorrete acquisire. Non sarà un percorso facile, soprattutto perché con lo stress tenderete a ricadere negli errori commessi in passato.

Bilancia: sarete molto gentili nei confronti dei vostri amici. Per loro, diventerete un saldo punto di riferimento perché, in ogni situazione, saprete cosa dire. I vostri consigli verranno molto apprezzati, ma attenzione a non perdere tempo con chi vi critica alle spalle.

Scorpione: Cupido tornerà a sorridervi, ma la sua presenza non sarà sufficiente per farvi cambiare idea su determinate questioni.

Proverete a chiarire alcuni aspetti della vostra vita sentimentale e il partner, almeno in parte, proverà a collaborare. Nei prossimi giorni, le cose tenderanno a migliorare.

Astrologia del 9 dicembre:

Sagittario: lo stress tenderà a farla da padrone. Avrete difficoltà a chiedere aiuto e non sarete disposti a piegarvi davanti alle pretese delle altre persone. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di provare a cercare una valvola di sfogo efficace. I vostri hobby vi saranno di grande aiuto.

Capricorno: la giornata di domani sarà piuttosto monotona. Non accadranno eventi degni di nota e questo vi porterà ad annoiarvi. Per provare a rivoluzionare un po' la situazione, potrete avvicinarvi a qualche nuovo hobby o organizzare un'uscita divertente da fare in gruppo.

Acquario: amerete la routine che avete dato alle vostre giornate. Seguire il programma stabilito vi farà sentire al sicuro e pronti ad affrontare le sfide lavorative. Attenzione, però, a non focalizzarvi troppo sui percorsi conosciuti in modo che i piccoli imprevisti quotidiani non possano turbarvi.

Pesci: farete sfoggio di tutte le vostre armi seduttive. Assumerete un atteggiamento dolce nei confronti della persona amata perché vorrete trasmettergli sentimenti positivi. Potrebbero esserci delle novità importanti anche in ambito lavorativo. Se seguirete il vostro cuore, tutto andrà per il meglio.