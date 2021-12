Le previsioni zodiacali di domenica 19 dicembre 2021 sono pronte a svelare come andrà la giornata di chiusura del weekend e della settimana. Natale si avvicina sempre di più e l'aria dolce delle festività è quasi palpabile nell'aria. Le attenzioni di tutti sono rivolte in questo periodo ai preparativi della Vigilia di Natale, magari già si pensa a cosa preparare per il gran cenone di fine anno, chissà... Intanto nell'attesa il pensiero va alla giornata di questa domenica: curiosi di sapere cosa avranno in serbo le stelle per i dodici segni dello zodiaco?

Scopriamo cosa riservano gli astri ai simboli dello zodiaco dall'Ariete fino ai Pesci, dando spazio all'Oroscopo del giorno 19 dicembre con l'amore, il lavoro e la salute assoluti protagonisti.

Previsioni astrologiche da Ariete a Cancro

Ariete - voto 8. Fase all’insegna della totale libertà di espressione, ma anche della concretezza, doti piuttosto insolite per voi, il che vi aiuterà a raggiungere buoni risultati. Potete finalmente sentirvi liberi di fare le vostre scelte senza renderne conto a parenti o amici.

Amore: se il partner appare ombroso non è certo per colpa vostra, fate di tutto per metterlo di buonumore. Organizzate qualcosa che non si aspetta, magari una cenetta a sorpresa.

Lavoro: si instaura un proficuo rapporto di collaborazione e di amicizia con un collega, col quale scoprirete di avere molte cose in comune.

Salute: cercate di fare un po’ di movimento, magari all’aria aperta.

Toro - voto 8.

La Luna in Cancro è ancora vostra alleata e sa offrirvi ciò di cui avete bisogno: allegria e spensieratezza in dose sufficiente per trascorrere una bella domenica. In famiglia sarete dotati di un’abilità speciale nel risolvere in breve tempo i problemi di chi vi è accanto.

Amore: aperti alle amicizie e soprattutto ai buoni sentimenti, vi mostrerete caldi e affettuosi con il partner. È un buon momento per chi è alla ricerca dell’anima gemella.

Lavoro: sarete creativi e disposti a sostenere ritmi piuttosto serrati, ma i risultati appagheranno il vostro desiderio di conquista.

Salute: siete in buona forma, curate l’alimentazione in modo particolare.

Gemelli - voto 9.

Le stelle esaltano il vostro equilibrio e l’amore per le piccole cose. Approfittatene per rendere più gradevole la casa o l’ambiente di lavoro. Avrete modo di scambiare quattro chiacchiere con una persona che susciterà il vostro interesse.

Amore: in alcuni casi i forti dubbi in merito al vostro rapporto risultano decisamente immotivati. Sicuramente l’oggetto del vostro desiderio merita tutto il vostro amore e soprattutto pieno e incondizionato rispetto.

Lavoro: l’eterna ricerca del lavoro potrebbe essere a una svolta. Inviate subito il vostro curriculum, avrete buone chance di successo.

Salute: gli astri in questo periodo vi sostengono, aiutandovi a liberarvi dall’ansia.

Cancro - voto 10.

Spinti dalla Luna nel segno, questa domenica darete spazio alla voglia di divertirvi e incontrare amici simpatici, solari, stimolanti. Viaggiate e rinnovatevi. Lasciate spazio a nuove esperienze, persone e modi di vedere la vita.

Amore: siate sensibili e intuitivi, pronti a cogliere il consiglio di una persona cara per risolvere alcuni recenti attriti con la persona amata. Splendide novità all'orizzonte per i single.

Lavoro: trascorrete questo giorno di festa tranquilli. Se proprio non potete staccare completamente, meditate sul da farsi per la prossima settimana.

Salute: la settimana appena trascorsa vi ha farà sentire un po' stanchi, fiacchi e pigri in mattinata. A metà giornata invece tutto l’opposto: molto eccitati e indaffarati.

Previsioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone - voto 6.

Le previsioni zodiacali del giorno 19 dicembre indicano che il poter sospendere per un giorno la routine solita lavorativa, magari anche solo per arieggiare i pensieri, rappresenta sicuramente un semaforo verde per la vitalità e il dinamismo. Potreste cedere alla bramosia di avere tutto e subito senza strategia, ma avrete ugualmente successo.

Amore: non confondete la passione con quello che è solo desiderio di evasione, sciupereste quello che avete per inseguire delle pallide illusioni. Single alla riscossa: entro domani o massimo per inizio settimana avrete accanto una persona speciale.

Lavoro: l’unico a lamentarsi, in una giornata come questa, può essere il vostro conto in banca, che fra spese varie si sente preso d’assalto.

Salute: tenete sempre sotto controllo lo sperpero di energie.

Vergine - voto 7.

Anche se avrete ancora a che fare con qualche ostacolo da superare, state lentamente ritrovando la normalità fatta di serenità ed equilibrio. Energia e tenacia lavorano attivamente per trovare una soluzione. Gli imprevisti diventeranno vantaggi.

Amore: generose dimostrazioni di affetto vi verranno tributate da una persona conosciuta di recente. Sorpresi ricambierete con identico slancio. In coppia soluzioni in arrivo.

Lavoro: se è vero quanto dice il proverbio che “gente allegra, il ciel l’aiuta”, siete a cavallo! Il vostro ottimismo è la migliore presentazione.

Salute: l’attività fisica e sportiva sono il baluardo con cui potrete difendervi dallo stress.

Bilancia - voto 8. Il transito della Luna in Cancro, da subito trigono a Giove, per voi è un’iniezione di fiducia che vi conferisce smalto e carisma.

Ottimismo, successi e buone energie. Un incendio di emozioni infiamma il cuore e insinua un irresistibile bisogno di amare ed essere amati.

Amore: rendendo vano ogni ricorso alla logica, catturate il cuore della persona che amate attraverso un approccio passionale e impetuoso. Molto buono il rapporto se si è già legati a un'altra persona.

Lavoro: ottime prestazioni nel lavoro e negli affari. Potrete prendervi una bella rivincita, ma siate disponibili anche al confronto.

Salute: le energie fisiche sono garantite da Marte che staziona nella "sesta casa" del Sagittario.

Scorpione - voto 6. Avete conti in sospeso, problemi relativi a eredità o lasciti, crediti da incassare? Potrebbe essere la giornata giusta per sistemare a dovere ogni questione.

Dal Capricorno, Mercurio impone discrezione nei rapporti con i colleghi. Riflettete prima di agire.

Amore: è sempre meglio dire la verità in tutte le circostanze, specie in amore. Le bugie, è risaputo, hanno le gambe corte. Presto una situazione potrebbe venire a galla, allora forse per qualcuno "saranno dolori!".

Lavoro: elasticità, flessibilità e apertura alle novità sono la condicio sine qua non per avanzare e raggiungere i traguardi sperati.

Salute: nel seguire nuovi esercizi per il fisico tenete conto che l’efficacia dipende anche dalla mente.

Previsioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario - voto 7. Giornata tranquilla, magari un po’ noiosa, priva di sfide o trofei da conquistare.

Silenzio, immobilità, intuizioni non sfruttate. Questa domenica, però, la sfida più grande sarà quella di aprire il vostro cuore e provare a fare qualcosa per gli altri.

Amore: il cuore si confonde quando i rapporti non sono chiari. Sottintesi e sfumature non si addicono alla vostra natura: esprimetevi con chiarezza. In serata qualcosa smuoverà il vostro desiderio di passionalità.

Lavoro: scrollatevi di dosso la pigrizia buttando dalla finestra perplessità e remore. Non è il momento di fermarsi, dal cielo qualcuno non fa che ripetervelo.

Salute: nella cura del corpo non siate né troppo negligenti, né troppo allarmisti.

Capricorno - voto 7. In perfetta armonia con Giove, la Luna in Cancro giunge a risollevarvi lo spirito.

A beneficiarne, più di ogni altro, è il rapporto di coppia. Dopo i recenti dissapori, un tono romantico e delicato è quel che ci vuole per ristabilire la pace.

Amore: se avete bisticciato con il partner, seguite il suggerimento delle stelle e con un fiore in mano, come bandiera bianca, ricercate la pace. Molto presto un annoso problema riguardante una persona particolare sbloccherà nuove possibilità: state pronti!

Lavoro: un imprevisto manda all’aria i piani lavorativi, offrendovi la possibilità di rifletterci meglio. Non tutto il male viene per nuocere.

Salute. Ci sono giorni, come quello di oggi, in cui è vivamente consigliato dedicarsi al proprio corpo.

Acquario - voto 9. Il Sole prende amichevolmente a braccetto Giove nel vostro segno.

Con un magico sestile i due astri rendono più leggero e agile il vostro volo. Il cielo corre in vostro aiuto: per superare i dubbi basta allargare gli orizzonti e guardare oltre.

Amore: una persona, non necessariamente facente parte della cerchia delle amicizie, improvvisamente e inaspettatamente si dichiara. Cercate di non inquinare con questioni che non c'entrano con le cose del cuore.

Lavoro: una riflessione sullo stato degli affari vi invita a considerare con maggiore attenzione obiettivi più modesti, ma decisamente più vicini.

Salute: dopo una seduta estetica gli amici faranno fatica a riconoscervi.

Pesci - voto 7. Le previsioni zodiacali di domani, domenica 19 dicembre, mettono in evidenza la possibilità che possa arrivare un momento di riflessione.

Sarà utile per mettere un po’ in ordine le emozioni e centrare con chiarezza le questioni da affrontare. Rifiutate inviti e consigli senza offendere nessuno.

Amore: nell’assenza il sentimento si idealizza e la persona lontana si riveste di nuova luce. A ogni modo non vedete l’ora che ritorni. In coppia il sentimento cova sotto la cenere della passione: in serata potrebbero esserci "incontri del terzo tipo" sotto le lenzuola!

Lavoro: se vi sentite defraudati di ciò che onestamente vi spetta, a livello economico o di considerazione personale, provate a farlo presente.

Salute: se non è strettamente necessario, non fate sforzi oltre le vostre reali possibilità fisiche. Dice il proverbio "Chi prima non pensa, in ultimo sospira!".

La classifica di domenica 19 dicembre 2021

Di seguito il riepilogo delle posizioni in classifica con i voti dei dodici segni: