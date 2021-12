L'oroscopo di lunedì 6 dicembre avrà in serbo sorprese e imprevisti per tutti i segni zodiacali. Ci sarà chi si preparerà all'arrivo delle feste natalizie e chi non riuscirà a staccare gli occhi dalla persona amata. I transiti planetari influenzeranno in modo marcato gli aspetti principali della nostra vita lavorativa, sentimentale e sociale.

In particolare, l'Ariete, la Vergine e lo Scorpione si concentreranno sul loro lavoro, mentre La Bilancia e il Sagittario desidereranno una storia amorosa da sogno. Il Leone avrà bisogno di sfruttare al meglio il tempo a sua disposizione e i Gemelli proveranno a gestire con attenzione i loro risparmi.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 6 dicembre.

Previsioni zodiacali di lunedì 6 dicembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: il lavoro avrà un ruolo primario nella giornata di domani. Avrete bisogno di sistemare alcune situazioni e di mettere mano su alcune pratiche arretrate. Farete di tutto, però, per non trascurare la persona amata e per cercare di passare del tempo di qualità con lei.

Toro: tenderete a essere molto insistenti con le persone care. Farete fatica ad accettare un'opinione diversa dalla vostra perché non vorrete lasciare gli altri commettano degli errori. Questo atteggiamento, però, non vi aiuterà nelle relazioni interpersonali.

Gemelli: presterete molta attenzione alle vostre spese, soprattutto ora che sono in arrivo le vacanze di Natale.

Vorrete soprendere amici e parenti con regali originali e curiosi, ma per farlo avrete bisogno di una piccola somma di denaro. Per fortuna, il vostro impegno verrà ricompensato.

Cancro: la giornata di domani sarà caratterizzata da qualche piccolo imprevisto. Non dovrete affrontare situazioni drammatiche, ma potreste subire dei rallentamenti sul lavoro e nella vostra vita personale.

Gli amici vi staranno accanto per supportarvi e aiutarvi.

Oroscopo di domani 6 dicembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: sarete fieri del vostro lavoro e dei progetti a cui vorrete dedicarvi, ma senza una buona gestione del tempo rischierete di non farcela. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di fare attenzione ai piccoli dettagli e di non farvi distrarre da questioni inutili.

Vergine: potrebbe essere il momento giusto per accedere all'occasione tanto desiderata. Il lavoro vi offrirà delle sorprese non indifferenti, ma dovrete essere abili nel coglierle nel modo giusto. Un'eccessiva impulsività, infatti, potrebbe causare l'effetto contrario.

Bilancia: desidererete avere accanto una persona da amare e con la quale condividere le esperienze quotidiane. Da una parte, vi sentirete pronti a compiere il primo passo, ma dall'altra temerete di ricevere una risposta negativa. L'oroscopo vi consiglia di non bruciare le tappe.

Scorpione: la giornata lavorativa andrà a gonfie vele. Riuscirete a focalizzare tutte le vostre attenzioni sulle mansioni assegnate e a migliorare il rapporto con i vostri colleghi.

A fine serata, forse, vi sentirete un po' stanchi, ma la compagnia del partner vi farà tornare l'allegria.

Astrologia del 6 dicembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: darete spazio al vostro animo romantico. Proverete a conquistare la persona amata mostrando i lati migliori del vostro carattere. Sicuramente, verrete apprezzati, ma sarà fondamentale rimanere fedeli a voi stessi. Il lavoro procederà con serenità.

Capricorno: sarete pronti ad affrontare la giornata di domani con tanta positività. Non vi farete buttare giù dagli ostacoli quotidiani perché saprete di poterli superare tutti. Il rapporto con la famiglia sarà fondamentale, ma anche quello con il partner non sarà da sottovalutare.

Acquario: una discussione in famiglia potrebbe mettere a soqquadro la vostra routine quotidiana.

Farete fatica ad adattarvi alla situazione, soprattutto perché sarete stanchi di litigare e di non riuscire a raggiungere alcun compromesso. Gli amici non vi tradiranno.

Pesci: desidererete dare avvio a una nuova avventura. Avrete bisogno di qualcosa che modifichi la vostra routine quotidiana e che vi aiuti ad allontanarvi dalla zona di comfort. Potrebbe essere il momento giusto per rimettervi a studiare o per interessarvi a nuovi hobby.