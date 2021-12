L'oroscopo della giornata di giovedì 9 dicembre vedrà una bella Luna crescente stabile nel segno dell'Acquario, che potrà godersi appieno il periodo insieme alla propria anima gemella, mentre la vita lavorativa dei nativi Leone continuerà a dare ancora soddsfazioni. Bilancia cercherà di rimanere ottimista nonostante le difficoltà quotidiane, mentre Cancro potrebbe vedere andare avanti i propri progetti.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 9 dicembre.

Previsioni oroscopo giovedì 9 dicembre 2021 segno per segno

Ariete: la Luna in Acquario stablisce un po' di armonia nella vostra relazione di coppia, quanto basta per non cadere ancora una volta in errore e malintesi con il partner.

Se siete single si prospetta una giornata un po' più interessante per voi. Ricordatevi però di dire sempre la verità. Per quanto riguarda il lavoro sarete in grado di approcciarvi per bene con i vostri progetti, oppure saprete interagire bene con i vostri clienti. Voto - 7️⃣

Toro: configurazione astrale leggermente sottotono in amore, ma in generale più che sufficiente. Questo cielo vedrà infatti la Luna in quadratura, ciò nonostante Venere continuerà a rendervi maturi e romantici quanto basta da convincere la vostra anima gemella. Se siete single è naturale desiderare quello che non si ha, ma ciò non vuol dire che non potete riuscire a ottenere ciò che volete. Nel lavoro un atteggiamento un po' più aggressivo potrebbe aiutarvi a fare di meglio.

Voto - 7️⃣

Gemelli: un quadro astrale ottimo per far valere i vostri sentimenti secondo l'oroscopo della giornata di giovedì 9 dicembre. Con la Luna in trigono dal segno amico dell'Acquario, potreste anche provare a sporgervi un po' di più con le persone che amate, soprattutto voi cuori solitari. In ambito lavorativo Mercurio opposto vi rallenta, questo sì, ma ciò non vorrà dire che state ottenendo risultati scarsi.

Continuate dunque a vedere il bicchiere mezzo pieno, anche perchè al momento è molto più pieno. Voto - 8️⃣

Cancro: il settore professionale va avanti discretamente bene per i nativi del segno. In questa giornata però, finalmente i vostri progetti potrebbero andrare avanti, e potreste dunque fare il passo successivo. Per quanto riguarda i sentimenti non siete ancora in vena di emozioni da vivere.

Se c'è qualcosa che non va nella vostra relazione di coppia, sarebbe il caso di parlarne direttamente con il partner. Se siete single forse nuove conoscenze e rapporti potrebbero stimolare la vostra vita sociale e sentimentale. Voto - 6️⃣

Leone: la sfera sentimentale potrebbe non essere il massimo in questa giornata per voi nativi del segno. Con questa Luna opposta forse potreste non sentirvi a vostro agio con il partner. Fortunatamente le cose cambieranno già verso sera, dunque siate più sorridenti. Se siete single dovrete recuperare un rapporto rimasto fermo da un po'. In ambito lavorativo, con Mercurio in trigono arriveranno soddisfazioni. Ricordatevi però che anche se ancora per poco, Giove è opposto, e non perdonerà un vostro errore.

Voto - 7️⃣

Vergine: cielo tutto sommato nella media in questo giovedì di dicembre. In amore i rapporti con il partner saranno tutto sommato sereni e in armonia, ma meglio non sbilanciarsi troppo. Se siete single attenzione agli sbalzi d'umore. Per quanto riguarda il lavoro non sarà una giornata dalle grandi occasioni. Tuttavia il vostro lo saprete fare, e lo farete abbastanza bene, soprattutto i nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Bilancia: l'oroscopo della giornata di giovedì 9 dicembre vi vedrà un po' più ottimisti grazie alla Luna in trigono dal segno dell'Acquario. In quanto a sentimenti infatti per una volta il vostro rapporto sarà tranquillo, non un crescendo di emozioni, ma almeno non ci saranno discussioni.

Se siete single potreste essere alla ricerca di un consiglio da parte di un amico. Nel lavoro idee e risorse non mancheranno grazie a Mercurio e Giove. Ciò nonostante, in questa giornata sarete concentrati su quei progetti a lungo termine. Voto - 7️⃣

Scorpione: attenzione a qualche problema in famiglia in questa giornata. La Luna in quadratura porterà un po' di scompliglio nella vostra vita, che fortunatamente durerà molto poco. Per questo, affidatevi a Venere che rimane favorevole. Se siete single attenti a non stuzzicare troppo. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti abbastanza bene grazie a Marte, ma siate in grado di prevedere eventuali imprevisti. Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale ricca di passione in questa giornata.

Non vi mancherà inoltre la giusta maturità per convincerete e conquistare la persona che amate, soprattutto se siete nati nella terza decade. Dal punto di vista professionale Giove e Mercurio rimangono a vostra disposizione per mettere a punto progetti di successo. Non lasciatevi dunque sfuggire certe occasioni. Voto - 8️⃣

Capricorno: i rapporti di coppia non potranno andare meglio di così con questa bellissima Venere nel segno. Sappiate che questa situazione durerà ancora a lungo, dunque potrebbe essere il momento di mettere in cantiere nuovi progetti. Se siete single ricordatevi che non è mai troppo tardi per innamorarsi. Nel lavoro anche se state andando piuttosto bene, forse potreste aver bisogno di chiarire la vostra attuale posizione.

Voto - 8️⃣

Acquario: una splendida Luna crescente in congiunzione renderà romantica e piacevole la vostra giornata. Sarete di ottimo umore, e questo vostro spirito allegro si rifletterà sulla vostra relazione di coppia, oppure nei confronti della persona che vi piace se siete single. In ambito lavorativo state vivendo un periodo fantastico, ricco di soddisfazioni, e non potrete che essere felici della vostra situazione. Fate in modo che possa durare ancora a lungo. Voto - 9️⃣

Pesci: previsioni astrali ottime per quanto riguarda i sentimenti. Venere rimane in sestile dal segno del Capricorno, che porterà romanticismo e amore tra voi e il partner. A fine giornata arriverà anche la Luna a darvi una mano.

Sappiatela sfruttare fino alla fine. Se siete single potrebbe arrivare per voi un weekend fuori dagli schemi, che potrete ricordare a lungo. Nel lavoro le energie non mancheranno, ma potreste ritrovarvi di fronte qualche imprevisto di troppo da sistemare al più presto. Voto - 7️⃣