L'oroscopo del 1° gennaio è davvero sorprendente. Il primo giorno dell'anno stimolerà sentimenti inediti nei segni zodiacali e li spingerà a pianificare più attentamente il loro futuro. Alcuni non verranno l'ora di mettersi alla prova, mentre altri preferiranno concentrarsi sugli affetti. I pianeti, grazie ai loro transiti, influenzeranno gli aspetti principali della vita sentimentale e sociale.

Nel dettaglio il Leone e il Capricorno si attiveranno per realizzare i loro progetti, mentre la Bilancia si rilasserà ancora un po'. L'Ariete, lo Scorpione e il Sagittario mostreranno una grande determinazione, al contrario dei Pesci che tenderanno a buttarsi giù.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 1° gennaio.

Oroscopo di sabato 1° gennaio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: niente e nessuno riuscirà a scalfire la vostra determinazione. Inizierete alla grande questo nuovo anno e sarete pronti a raccogliere tutto ciò che verrà. I pensieri negativi non mancheranno, ma riuscirete a combatterli con forza e tenacia. Le persone care saranno fiere di voi.

Toro: avrete bisogno di prendere le distanze da determinate persone, perché vi faranno sentire in trappola e poco importanti. Per fortuna non avrete alcun problema a chiudere determinati rapporti. Il legame con il partner si consoliderà e quello con la vostra famiglia diventerà indistruttibile.

Gemelli: non sarà facile conciliare la vita privata con i sogni da realizzare.

Farete fatica a dare voce ai vostri desideri perché non vi sentirete presi in considerazione. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di continuare a provare, senza però rinunciare a ciò che per voi è davvero importante.

Cancro: in ogni situazione sarete in grado di trovare alternative originali e fantasiose. Non vi arrenderete davanti alla realtà dei fatti e lotterete per percorrere la strada desiderata.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Anche se Cupido non starà dalla vostra parte, potrete contare sulla presenza di tanti amici pieni di affetto.

Oroscopo di domani 1° gennaio: dal Leone allo Scorpione

Leone: vi sentirete euforici per l'inizio del nuovo anno. Inizierete a scrivere nero su bianco i progetti che vorrete realizzare. Sarete piuttosto ambiziosi, ma certi che con tanto coraggio e forza potrete trasformare in realtà i vostri sogni.

Vergine: una persona a voi cara si preoccuperà molto per il vostro benessere. Vi darà consigli preziosi e cercherà di impedirvi di commettere degli sbagli. Il suo atteggiamento, però, tenderà a innervosirvi molto. L'oroscopo di domani vi consiglia di chiarirvi senza essere sgarbati.

Bilancia: a differenza dei vostri cari non inizierete l'anno con la fretta di stabilire nuovi progetti. Preferirete festeggiare in tranquillità, accanto alle persone care e davanti a una tavola colma di cibo delizioso. Sarà un momento di raccoglimento, che vi consentirà di riflettere e sognare.

Scorpione: prenderete delle decisioni che potrebbero condizionare il vostro futuro personale e professionale. Saprete già dove vorrete arrivare e farete di tutto per riuscirci.

Il rapporto con gli amici sarà davvero speciale e anche quello con il partner vi darà numerose soddisfazioni.

Astrologia del 1° gennaio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: nonostante i dubbi e le perplessità, metterete al primo posto il vostro futuro. Sarete determinati a costruire la vita desiderata, anche a costo di dover rinunciare ad alcuni aspetti della vostra quotidianità. Festeggerete in allegria e darete grande importanza all'amicizia.

Capricorno: sarete molto intraprendenti perché non vorrete cedere davanti agli ostacoli della giornata. Avrete una lista molto lunga di buoni propositi da realizzare, ma ci vorrà del tempo per mettere in pratica le strategie. Potreste conoscere una persona che vi farà battere il cuore.

Acquario: la vita in famiglia non sarà semplice. Dovrete affrontare delle discussioni legate ad argomenti banali, ma ricorrenti. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di non alimentare le liti e di provare a raggiungere subito un compromesso. In caso contrario rischierete di rovinarvi l'intera giornata.

Pesci: nonostante il clima di festa, farete fatica a lasciarvi andare. I cattivi pensieri torneranno a perseguitarvi e ad allarmarvi con la loro irruenza. Potrebbe essere difficile superare questo momento, soprattutto se sarete soli o se non avrete voglia di confidarvi con nessuno.