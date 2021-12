Dicembre sta per diventare solo un ricordo, e il mese di gennaio si prepara ad entrare con l'inizio del 2022. L'Oroscopo da lunedì 3 a domenica 9 gennaio prevede giornate ricche d'amore per tutti coloro che sono nati sotto il segno dello Scorpione, pronti ad affrontare una settimana all'insegna della fortuna.

Il Sagittario avrà finalmente la possibilità di mettersi in gioco e di sfoggiare le sue capacità come se fossero del tutto rinnovate. I nativi in Ariete e Toro riusciranno a godersi appieno la settimana senza risparmiarsi né lasciare nulla al caso.

Gli astri assumeranno quindi una posizione ottimale per molti, lasciando qualcuno nell'ombra.

Di seguito, l'oroscopo 3-9 gennaio nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Previsioni astrologiche 3-9 gennaio da Ariete a Vergine

Ariete - I nati sotto il segno dell'Ariete avranno modo di affrontare a testa alta la settimana dal 3 al 9 gennaio. Arriveranno nuove proposte che permetteranno ai nativi di recuperare gran parte della fiducia in se stessi e nelle proprie capacità. In amore potrebbero aprirsi nuovi orizzonti sia per chi è alla ricerca del vero amore, sia per chi lo ha già trovato. Scelte importanti potrebbero occupare la maggior parte dei prossimi giorni.

Toro - Si potrà finalmente contare su una nuova ondata di energie positive che renderanno realizzabili alcuni sogni nel cassetto.

Nuova vitalità e nuovi orizzonti si presenteranno di fronte al segno zodiacale in questione, permettendogli così di aprire la propria mente e di vagliare numerose opzioni. Attenzione a non tuffarsi sulla prima opportunità che si paleserà lungo il cammino: l'oroscopo consiglia di analizzare attentamente tutte le soluzioni disponibili.

Gemelli - Sfortunatamente l'oroscopo non sembra preannunciare nulla di buono. Qualche rallentamento in ambito lavorativo, associato a battibecchi poco graditi in ambito familiare e relazionale, porteranno ad un innalzamento repentino dei livelli di stress. Riuscire a mantenere la calma non sarà semplice, e non si potrà nemmeno sperare nell'aiuto delle persone care.

Meglio attendere l'arrivo del weekend.

Cancro - Le prime giornate della settimana non saranno semplici da affrontare e potranno essere considerate al pari di una strada in salita. Con l'avvicinarsi del weekend, però, molti saranno in grado di tirare un sospiro di sollievo e di recuperare quasi del tutto ciò che è mancato nei giorni precedenti. L'oroscopo consiglia di fare particolare attenzione alle amicizie "tossiche" e di allontanarle il più possibile dalla propria zona di comfort.

Leone - Anche il segno del Leone non sarà in grado di affrontare nel migliore dei modi la nuova settimana. L'unico consiglio è quello di stringere i denti e di avere pazienza, sperando nell'arrivo di giorni migliori.

Circondarsi di persone fidate, in un periodo come questo, non farà altro che alleviare stress e nervosismo.

Vergine - Se in ambito lavorativo potrebbe non esserci nulla di cui gioire, la vita sentimentale potrà avvalersi della posizione non poco favorevole di Venere. Quest'ultima permetterà al segno della Vergine di incontrare persone fantastiche con le quali instaurare dei rapporti particolari, incontrando magari anche il vero amore. Invece chi vive già una relazione sentimentale stabile potrà organizzarsi per fare finalmente il passo decisivo.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - L'oroscopo evidenzia che la settimana dal 3 al 9 gennaio non potrebbe essere molto fortunata. Qualche battibecco potrebbe placare l'entusiasmo e l'umore, ma grazie agli impegni ed alla presenza di un Mercurio in avvicinamento si potrà tirare un sospiro di sollievo con il sopraggiungere del weekend.

Il partner, così come le persone care, saranno sempre al fianco dei nativi del segno, pronte a fornire un valido aiuto quando sarà necessario.

Scorpione - Le previsioni astrologiche del 3-9 gennaio preannunciano l'arrivo di giornate fortunate. Le energie saranno al massimo quasi tutti i giorni, permettendo ai nativi del segno di cimentarsi in esperienze nuove ed uscirne vincitori ai primi tentativi. Attenzione, però, a non strafare, poiché le energie non sono illimitate.

Sagittario - Un rinnovato vigore consentirà al segno del Sagittario di trionfare in vari ambiti. La sfera sentimentale e relazionale subiranno un'impennata, così come sul lavoro ci si potrà imbattere in novità di rilievo. Chi attende da tempo una promozione, potrebbe ottenerla all'inizio del nuovo anno, e per coloro che ci speravano, sarebbe in arrivo un aumento.

L'importante è non adagiarsi troppo sugli allori.

Capricorno - Le prossime dovrebbero essere le giornate più fortunate del mese di gennaio, considerando soprattutto la vicinanza di alcuni astri come la Luna e Venere. Si parla di un periodo propizio sotto quasi tutti gli aspetti, e in particolar modo in amore. L'anima gemella si aggirerà attorno alla zona di comfort del Capricorno, donando così dei momenti magici ed indimenticabili. Chi ha intenzione di tentare la fortuna potrà approfittarne ma senza esagerare.

Acquario - Il segno dell'Acquario, secondo quanto previsto dall'oroscopo, avrà la possibilità di immergersi in una settimana fortunata. In ambito relazionale ci si potrà imbattere in persone in grado non solo di portare gioia e serenità, ma anche di offrire opportunità nuove ed interessanti.

Sul lavoro, anche grazie a dei nuovi incontri, si potrà sperare in qualche miglioramento.

Pesci - Quella dal 3 al 9 gennaio sarà una settimana particolarmente benevola. La maggior parte degli astri guarderà con favore al segno dei Pesci, concedendogli dei momenti unici ed indimenticabili, oltre ad opportunità da cogliere al volo. Si consiglia di non lanciarsi a capofitto nelle nuove esperienze: la fortuna ci sarà, ma ciò non vuol dire che ogni proposta sarà proficua.