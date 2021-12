L'Oroscopo settimanale dal 3 al 9 gennaio 2022 è pronto a dare valenza ai prossimi sette giorni in calendario.

Ad avere massimo appoggio dalle stelle in questi primi giorni del 2022, tutti coloro nativi nel segno dei Pesci (voto 10), favoriti dalla splendida presenza nel settore della Luna nel segno. Intanto, buone prospettive si prefigurano anche per gli amici appartenenti all'Ariete (voto 9) nonché per l'Acquario (voto 8), entrambi sostenuti alla grande dal positivo passaggio lunare nei rispettivi settori d'appartenenza. .

Di diverso avviso invece le previsioni astrologiche da lunedì a domenica per i nativi del Cancro (voto 5), considerati in periodo decisamente poco positivo.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli analizzando singolarmente ogni segno, ovviamente dopo aver dato voce ai nuovi transiti lunari.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di cominciare a svelare uno ad uno i segni dello zodiaco interrogando le previsioni dell'oroscopo della settimana da lunedì 3 a domenica 9 gennaio, ci preme dare risalto ai transiti messi in agenda dalla Luna. Saranno in tutto tre le tappe programmate nella settimana messa sotto osservazione in questo contesto. Il primo transito interesserà la Luna in Acquario, nel segno d'Aria già da questo lunedì 3 gennaio alle ore 23:42. Giovedì 6 gennaio invece, precisamente alle ore 1:16 della notte, nel firmamento potremo osservare la presenza della Luna in Pesci.

La settimana infine potrà ritenersi conclusa, ovviamente in merito ai cambi di settore lunari, con l'arrivo della Luna in Ariete prevista per la giornata di sabato 8 gennaio.

Previsioni zodiacali e stelle della settimana dall'Ariete alla Vergine

♈ Ariete: voto 9. La prossima settimana si prevede sicuramente ottima su molti comparti per tanti di voi, carissimi amici dell'Ariete.

A dare una mano al periodo certamente pa presenza della Luna nel segno di sabato 8 gennaio. In famiglia o nelle amicizie, darsi da fare dovrà essere il vostro obbiettivo prioritario.

Le stelle attribuite ai prossimi sette giorni:

Top del giorno sabato 8 gennaio (Luna nel segno);

★★★★★ giovedì 6, venerdì 7 e domenica 9;

★★★★ lunedì 3 e mercoledì 5;

★★★ martedì 4 gennaio.

♉ Toro: voto 6.

Una settimana impostata mediamente sulla sufficienza e questa volta non avrete l'onore di fregiarvi della "top del giorno" purtroppo. Pertanto le giornate speciali saranno limitate. L'Astrologia consiglia di puntare tutto su venerdì 7 e sabato 8 gennaio, lasciando alle altre giornate il tempo che trovano.

Il riscontro astrologico espresso dalle stelle:

★★★★★ venerdì 7 e sabato 8;

★★★★ lunedì 3, giovedì 6 e domenica 9;

★★★ mercoledì 5 gennaio;

★★ martedì 4 gennaio.

♊ Gemelli: voto 7. Settimana buona in parte, con il tratto interessante la parte finale del periodo abbastanza stressante. L'oroscopo consiglia perciò di prendere nota dei periodi positivi. Iniziate già da subito a fare una tabella di marcia a seconda delle giornate, ovviamente evitando il "fare" o il "disfare" in quelle segnalate come non buone.

La scala dei giorni si e quelli no evidenziati dalle stelline quotidiane:

Top del giorno martedì 4 gennaio;

★★★★★ lunedì 3 e mercoledì 5;

★★★★ giovedì 6 e domenica 9;

★★★ venerdì 7 gennaio;

★★ sabato 8 gennaio.

♋ Cancro: voto 5. Fate attenzione questa settimana ai bisogni di chi vi è accanto. Con un po' di buona volontà e tanta pazienza non incorrerete in quei fastidiosi momenti "no" che ben sapete. Se siete già in coppia, non appena vi si presentasse l'opportunità godetevi la serenità del momento. Domenica 9 gennaio, dopo l'entrata della Luna in Ariete, avrete un grande fascino: tanta sarà la voglia di sperimentare nuove emozioni.

Il resoconto finale da lunedì a domenica:

★★★★★ domenica 9 gennaio;

★★★★ lunedì 3, venerdì 7 e sabato 8;

★★★ martedì 4 e giovedì 6;

★★ mercoledì 5 gennaio.

♌ Leone: voto 6.

Valutato dall'oroscopo con un andamento al limite della sufficienza, il periodo per la maggior parte di voi nativi si presenta (almeno sulla carta) con fasi abbastanza altalenanti. Comunque inizierà molto bene la settimana, con astri pronti a garantire due giornate una migliore dell'altra. Stabile la parte centrale della settimana, poi però il finale andrà decisamente a rilento.

La classifica stelline giornaliera:

★★★★★ martedì 4 e mercoledì 5;

★★★★ lunedì 3, giovedì 6 e venerdì 7;

★★★ sabato 8 gennaio;

★★ domenica 9 gennaio.

♍ Vergine: voto 7. La prossima settimana si prevede abbastanza discreta per voi del segno. Si annunciano in tutto tre ottime giornate tra le quali spicca l'invidiabile "top del giorno" relativa a mercoledì 5 gennaio: portata da una splendida Luna in entrata nel segno dell'Acquario, il periodo regalerà enormi soddisfazioni in campo affettivo e sentimentale in generale.

Ansiosi di scoprire di più?

Le stelle da lunedì a domenica:

Top del giorno mercoledì 5 gennaio;

★★★★★ giovedì 6 e venerdì 7;

★★★★ martedì 4 e sabato 8;

★★★ domenica 9 gennaio;

★★ lunedì 3 gennaio.

Oroscopo e pagelle della settimana da Bilancia a Pesci

♎ Bilancia: voto 7. La prossima settimana, considerata la prima piena del nuovo mese, diciamo che sarà abbastanza buona. Le stelle nel periodo esaminato consigliano di godere al massimo dei preziosi momenti portati senz'altro dalle giornate di venerdì e poi da sabato e domenica, ovviamente da godere tassativamente insieme ai vostri cari, agli amici nonché alle persone che più vi piacciono.

Il resoconto astrale segno per segno:

Top del giorno venerdì 7 gennaio;

★★★★★ sabato 8, domenica 9;

★★★★ mercoledì 5, giovedì 6;

★★★ lunedì 3 gennaio;

★★ martedì 4 gennaio 2022.

♏ Scorpione: voto 7.

Le prossime sette giornate in arrivo osserveranno un corso ad andamento stabile, tuttavia non difficile da governare. Tra le peggiori, in primis quelle di centro settimana: mercoledì e giovedì rispettivamente catalogate come "sottotono" e da "ko". Le restanti saranno mediamente buone: sfruttabili al meglio, soprattutto quella di domenica 9 gennaio, classificata al "top".

Le stelline giornaliere applicate ai singoli periodi:

Top del giorno domenica 9 gennaio;

★★★★★ lunedì 3, sabato 8;

★★★★ martedì 4, venerdì 7;

★★★ mercoledì 5 gennaio;

★★ giovedì 6 gennaio 2022.

♐ Sagittario: voto 6. L'oroscopo della settimana dal 3 al 9 gennaio ha messo in preventivo un periodo più che altro di attesa, diciamo sospeso tra il "volere" e il "potere".

L'avvio e la parte centrale del periodo sono previsti in positivo e per buona parte soddisfacente. Invece arriverà un rallentamento marcato soprattutto venerdì e sabato, due giorni da prendere prudentemente con le pinze.

Il riscontro offerto dalle stelle del giorno:

★★★★★ lunedì 3, martedì 4;

★★★★ mercoledì 5, giovedì 6, domenica 9;

★★★ venerdì 7 gennaio;

★★ sabato 8 gennaio.

♑ Capricorno: voto 6. L'oroscopo della settimana indica sette giornate valutate sulla media sufficienza. Discreta la situazione in campo sentimentale, lievi i miglioramenti in campo lavorativo. Le previsioni astrologiche indicano un ottimo inizio e fine periodo, molto meno la parte centrale. Lunedì e martedì porteranno in dono cinque stelle, seguiti da mercoledì 5, sabato 8 e domenica 9 valutati con quattro stelle dei periodi normali.

★★★★★ lunedì 3, martedì 4;

★★★★ mercoledì 5, sabato 8, domenica 9;

★★★ giovedì 6 gennaio;

★★ venerdì 7 gennaio 2022.

♒ Acquario: voto 8. L'oroscopo prevede una settimana perfetta da spendere maggiormente nei rapporti interpersonali, come anche in famiglia ovviamente. L'ultima parte del periodo sarà a fasi alterne, dunque non troppo facile da gestire: sabato 8 avrà solo tre stelle mentre la domenica successiva targata dal giorno 9 gennaio porterà in dote solo due stelle da 'ko'. Consolatevi con la Luna, nel settore lunedì 3 gennaio.

Il riepilogo quotidiano segnato con le stelle della settimana:

Top del giorno lunedì 3 gennaio (Luna nel segno);

★★★★★ martedì 4, mercoledì 5, giovedì 6;

★★★★ venerdì 7 gennaio;

★★★ sabato 8 gennaio;

★★ domenica 9 gennaio 2022.

♓ Pesci: voto 10.

In arrivo tanta positività, da dare e da ricevere a piene mani. Sempre secondo l'oroscopo relativo ai prossimi sette giorni, le carte migliori le potrete giocare giovedì 6 gennaio, nel frangente valutato al 'top del giorno': la presenza della Luna, in ingresso nel segno proprio giovedì, porterà in dote tanta positività da investire nei rapporti sentimentali, di amicizia e in famiglia.

Il report da lunedì a domenica:

Top del giorno giovedì 6 gennaio (Luna nel segno);

★★★★★ mercoledì 5, venerdì 7, domenica 9;

★★★★ lunedì 3, martedì 4, sabato.

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

La classifica settimanale che va da lunedì 3 a domenica 9 gennaio è pronta a regalare emozioni, speranze e, in alcuni casi, anche delusione.

Il resoconto astrologico espresso in questo frangente risulta come sempre essere valido per l'intero comparto zodiacale. Diciamo subito che il segno al "top" la prossima settimana sarà quello dei Pesci, seguito a ruota dall'Ariete, anch'esso pronosticato a massima positività. Non sarà invece una settimana particolarmente soddisfacente per coloro del Cancro, purtroppo relegati all'ultimo posto della scaletta con le stelline settimanali. Andiamo pure a svelare come sono stati valutati i singoli segni.

La classifica con le pagelle della settimana:

1° posto - Pesci , voto 10 segno al 'top della settimana';

, voto 10 segno al 'top della settimana'; 2° posto - Ariete, voto 9;

3° posto - Acquario, voto 8;

4° posto - Gemelli, Vergine, Bilancia e Scorpione, voto 7;

5° posto - Toro, Leone, Sagittario e Capricorno, voto 6;

6° posto - Cancro, voto 5.

L'oroscopo settimanale incentrato sulla prima settimana piena del mese di gennaio 2022 è giunto al termine. Il prossimo incontro con stelle, pagelle e previsioni riguarderà il lasso temporale dal 10 al 16 gennaio.