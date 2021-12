L'oroscopo di mercoledì 29 dicembre ha in serbo tante sorprese per tutti i segni zodiacali. Alcuni di loro saranno travolti dal romanticismo, mentre altri preferiranno stare con i piedi per terra.

Nel dettaglio, il Toro, la Vergine e il Capricorno saranno molto precisi e responsabili, mentre il Leone e lo Scorpione si abbandoneranno al loro istinto. Il Cancro, la Bilancia e i Pesci saranno molto dolci con il prossimo, al contrario dei Gemelli che assumeranno un atteggiamento ben diverso. Infine, l'Ariete e l'Acquario decideranno di prendersi una piccola pausa.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 29 dicembre.

Previsioni zodiacali di mercoledì 29 dicembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: nonostante la settimana sia da poco iniziata, vi sentirete già stanchi. Il lavoro vi metterà alla prova con sfide difficili da superare e il partner non farà altro che rimproverarvi. Una piccola pausa potrebbe giovare al vostro corpo e al vostro spirito. Un pizzico di sano egoismo non vi farà male.

Toro: non vi sottrarrete alle vostre responsabilità. Cercherete di tenere fede alle vostre promesse e di non lasciare nulla al caso. Le persone care vi ammireranno molto per questo motivo e vi concederanno la loro piena fiducia. Attenzione, però, a non farvi carico di compiti eccessivamente complessi.

Gemelli: vi concentrerete solo su voi stessi. Avrete degli obiettivi ben precisi da raggiungere e ci proverete anche a costo di ferire gli altri. Purtroppo, questo modo di fare potrebbe creare una frattura tra voi e le persone care. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di trovare la causa della vostra rabbia.

Cancro: non riuscirete a ignorare un amico in difficoltà.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Farete di tutto per aiutarlo, anche se questo vi sottrarrà del tempo utile da dedicare ai vostri impegni. Il vostro contributo verrà molto apprezzato, ma non tutti saranno disposti ad aprirsi con voi. Ci sarà chi preferirà risolvere da solo i propri problemi.

Oroscopo di domani 29 dicembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: non darete molto peso al vostro razionale perché preferirete basarvi sull'istinto.

Prenderete le vostre decisioni in modo rapido e poco calcolato. Nonostante le difficoltà imminenti, riuscirete ad adattarvi e a sfruttare al massimo le situazioni. L'oroscopo di domani vi consiglia di rimanere fedeli a voi stessi.

Vergine: chiederete aiuto ai familiari per sistemare il disordine lasciato in casa. Tutti insieme riuscirete a creare un ambiente sano e armonico. Odierete il caos e vorrete che ogni cosa sia al suo posto. Cercherete di fare chiarezza anche nel vostro cuore, provando a eliminare la confusione.

Bilancia: lascerete emergere il lato più dolce del vostro carattere. Vi dimostrerete molto empatici con le persone care e non criticherete i loro problemi. Sarete disposti ad ascoltarvi e a provare a trovare insieme una soluzione.

Verso la fine della giornata, potreste ricevere una sorpresa speciale.

Scorpione: sarete stanchi di dover seguire un copione già scritto. Prenderete le distanze dalla strada percorsa fino a questo momento e proverete a fare qualcosa di nuovo. Il cuore e l'istinto saranno due elementi fondamentali perché vi consentiranno di cambiare direzione in ogni momento.

Astrologia del 29 dicembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: la giornata di domani sarà piuttosto monotona. Non ci saranno novità degne di nota e anche la relazione con il partner procederà a singhiozzi. Dovrete essere voi a trovare nuovi stimoli, anche se non sarà facile. Fate attenzione allo stress e all'ansia derivanti da situazioni fuori dal vostro controllo.

Capricorno: tenderete a non delegare i vostri incarichi ad altre persone. Vorrete occuparvi di tutto da soli, in modo da essere certi di svolgere le cose nel modo giusto. Gli amici e il partner, però, potrebbero sentirvi eccessivamente distanti e chiedervi di trascorrere più tempo con loro.

Acquario: farete fatica a controllare il vostro stato emotivo. Vi sentirete stanchi e poco inclini a portare a termine i vostri compiti. Avrete bisogno di un po' di tempo libero da dedicare ai vostri hobby e alle persone care. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di non gettare la spugna.

Pesci: la vostra bontà vi aiuterà a stringere relazioni con nuove persone. Tenderete a preoccuparvi degli altri, pensando più al loro benessere che al vostro. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano, però, di fare attenzione alle mosse che farete. Qualcuno potrebbe parlarvi male alle spalle.