Prosegue la prima settimana del mese di dicembre 2021 con in vista la Vigilia e la giornata di Natale protagonisti assoluti di questi giorni. Come andrà la giornata di giovedì 23 dicembre per tutti i segni zodiacali dall'Ariete ai Pesci? Di seguito approfondiamo l'oroscopo con le previsioni delle stelle per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni astrologiche da Ariete a Cancro

Ariete - Per i nati sotto il terzo segno zodiacale la giornata sarà particolarmente nervosa per quel che riguarda l'ambito sentimentale. Cercate di trovare un momento di relax per capire come comportarvi a livello professionale.

In amore le crisi vissute negli ultimi tempi potrebbero essere risolte e superate. Avete voglia di amare. Cambiamenti anche a livello lavorativo, potreste trovare nuovi collaboratori.

Toro - Con Venere contraria non sarà semplice affrontare alcune situazioni sentimentali, attenzione alle problematiche di coppia. Parlando in generale, sarà meglio che agiate con maggiore diplomazia soprattutto nei rapporti con gli altri. Per i nati sotto questo particolare segno la giornata sarà caratterizzata da discussioni sentimentali e possibili contrasti familiari. Per quel che riguarda il lavoro non mancheranno nuovi stimoli.

Gemelli - A livello sentimentale in questa giornata con la luna favorevole avete voglia di fare dei passi avanti nei confronti del partner.

Cercate di evitare le polemiche. Per quel che riguarda l'ambito lavorativo potrete pensare a nuovi progetti. Per chi è single è il momento buono per farsi avanti, in particolare se di recente avete vissuto delle problematiche e desiderate chiarire. In questo periodo sarà meglio concentrarsi sulle questioni importanti, senza distrazioni.

Cancro - Per i nati sotto il quarto segno zodiacale la giornata di giovedì 23 dicembre sarà caratterizzata da divergenze sentimentali. In amore questa giornata sarà caratterizzata da possibili cambiamenti, qualcuno potrebbe pensare di riallacciare dei rapporti con persone appartenenti al passato. Nel lavoro potreste prendere nuovi accordi.

Sarà possibile anche risolvere delle problematiche. Nel corso del periodo possibili passi avanti in una situazione importante.

Previsioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone - Le previsioni zodiacali del giorno 23 dicembre indicano che a livello sentimentale in questa giornata con la luna dissonante è possibile che dobbiate affrontare delle indecisioni, possibili dubbi nel rapporto con il partner. Per quel che riguarda l'amore, la situazione rimane comunque favorevole. Sarà meglio fare chiarezza con il partner, prima di portare avanti qualsiasi tipo di progetto. Vi sentite stanchi in queste giornate, dovrete anche prendere delle decisioni. Per quel che riguarda il lato lavorativo sono favorite le trasferte.

Vergine - In amore con Venere favorevole se una storia si è conclusa, ora si potrà finalmente ripartire. Il momento è favorevole. Anche in coppia momento interessante, cercate di vivere al meglio ogni situazione. A livello amoroso arriva qualcosa in più, se siete alla ricerca di una nuova storia ora potete lasciarvi andare. Nel lavoro sentite la voglia di cambiare, ma al momento non è possibile. Potrete vivere una nuova sfida o potrete mettervi alla prova, gestite con attenzione ogni situazione.

Bilancia - In amore è una giornata di miglioramenti grazie alla Luna favorevole. Le nuove amicizie saranno favorite. Se ci sono state delle discussioni all'interno di una coppia meglio ora lasciare da parte le polemiche.

A livello lavorativo meglio evitare complicazioni inutili. C'è bisogno di prendersi una pausa, occorre rivedere alcune questioni. Affrontate i cambiamenti con maggiore forza.

Scorpione - A livello sentimentale è un buon momento per le relazioni, sentite di aver voglia di fare progetti con il partner. Per i nati sotto l'ottavo segno zodiacale la giornata sarà caratterizzata da novità in amore. Cercate di mettere da parte l'ansia per poter vivere delle belle emozioni. Per quel che riguarda l'ambito professionale sarà possibile recuperare dei progetti rimasti in sospeso. Cercate di non polemizzare, ma di concentrarvi sulle cose realmente importanti.

Previsioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario - In amore è un momento interessante per gli incontri e con l'arrivo del fine settimana vivrete nuove emozioni. Potreste recuperare finalmente una storia, pensate però di più al futuro. Attenzione solo a qualche complicazione in serata. Nel lavoro dovete stare attenti dal punto di vista economico. Comunque evitate solo di azzardare troppo. In alcuni casi non mancheranno complicazioni, che però presto saranno superate.

Capricorno - In questa giornata potreste vivere dei momenti interessanti d'amore, grazie al transito di Venere favorevole. In questa giornata sarà meglio provare a risolvere le tensioni nate con il partner negli ultimi tempi, potreste anche poter arrivare a dei compromessi.

A livello lavorativo sarà meglio riflettere prima di agire. Avete bisogno di maggiore energia a livello professionale, ma soprattutto di più chiarezza nelle vostre collaborazioni.

Acquario - Giornata a metà, con la mattina migliore del pomeriggio. Al momento dovete riflettere bene su come comportarvi in un rapporto. C'è la possibilità di dover prendere delle decisioni importanti nei confronti del partner. In questo periodo si prefigurano delle gelosie da gestire. Nel lavoro una persona potrebbe essere contro di voi, per questo motivo cercate di vivere al meglio questa giornata. È possibile che alcuni accordi possano cambiare.

Pesci - Le previsioni zodiacali di domani, giovedì 23 dicembre, annunciano in amore la possibilità di parlare e chiarire qualcosa di importante.

Qualcuno del segno in questa giornata vivrà emozioni particolari. Nel lavoro anche, se puntate a migliorare dal punto di vista economico, proseguite per la vostra strada. Siate prudenti, prima di fare una scelta riflettete. In tanti cullate progetti fantasiosi, ma ancora tutti da definire.