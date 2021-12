L'oroscopo del mese di gennaio vede il pianeta Giove spostarsi nel segno dei Pesci, dopo aver sostato quasi un anno nell'Acquario. Quest'ultimo però continuerà a ottenere risultati più che soddisfacenti al lavoro, mentre il segno d'Acqua potrà contare su delle risorse in più. Situazione professionale in rialzo anche per i nativi Scorpione, mentre la vita sentimentale dei nativi Bilancia rimarrà instabile. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del mese di gennaio 2022 per la seconda sestina dello zodiaco.

Previsioni oroscopo gennaio 2022, 2ª sestina

Bilancia: sfera sentimentale che rimarrà instabile anche in questo primo mese dell'anno, per voi nativi del segno.

Pretendere fin da subito un rapporto sano che funzioni al meglio sarà difficile con Venere ancora in quadratura dal segno del Capricorno. Dovrete assolutamente cercare il dialogo con il partner, essere comprensivi e non causare dispiaceri per questioni di poco conto. Se siete single attenzione a come reagirete a determinate situazioni sentimentali, perché potreste ricevere delle delusioni e poi i rapporti con più persone potrebbero subire ripercussioni. Settore professionale con importanti cambiamenti nel vostro cielo, che potrebbero influire anche sull'ambiente di lavoro. Giove non sarà più in trigono, al suo posto però ci sarà Mercurio a darvi una mano con i vostri progetti. Ciò nonostante il suo transito non durerà a lungo, dunque sappiate sfruttarlo.

Voto - 6️⃣

Scorpione: oroscopo del mese di gennaio che vede importanti cambiamenti dal punto di vista professionale. Giove finalmente tenderà a essere favorevole nei vostri confronti e questo mese potrebbe rappresentare una crescita importante per voi e i vostri progetti. Attenzione però, perché Mercurio nella seconda parte del mese tenderà ad andarvi contro, dunque siate in grado di prevedere eventuali imprevisti.

Per quanto riguarda i sentimenti questo cielo vedrà Venere ancora in sestile dal segno del Capricorno, il che significa che questo primo mese del 2022 potrà darvi ancora gioia e calore da condividere con la vostra anima gemella. Se siete single non mancheranno interessanti avventure da vivere, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Voto - 8️⃣

Sagittario: configurazione astrale che purtroppo tenderà a peggiorare secondo l'oroscopo. Il pianeta Giove, infatti, si troverà in quadratura dal segno dei Pesci e potrebbe rendere difficile la vita lavorativa. Per fortuna Marte e Mercurio saranno favorevoli per buona parte del mese, ciò nonostante sarà più difficile del solito ottenere ottimi risultati. In amore le stelle saranno dalla vostra parte e vi permetteranno di vivere una vita sentimentale tutto sommato stabile. Ci sarà la giusta serenità di coppia, ideale per portare avanti il rapporto e continuare a vivere momenti felici insieme. Se siete single per fare audaci conquiste non vi affiderete soltanto al vostro fascino, ma anche all'atteggiamento nei confronti della persona che vi piace.

Voto - 7️⃣

Capricorno: periodo che rimane grandioso dal punto di vista sentimentale L'oroscopo del mese di gennaio vede ancora una volta una romantica Venere nel segno, che garantisce una notevole stabilità di coppia. In queste condizioni potrebbe essere il periodo adatto per nuove iniziative e progetti, che potrebbero farvi iniziare al meglio questo 2022. Se siete single avrete tanti buoni propositi e questo mese potrebbe rivelarsi ideale per iniziare al meglio il nuovo anno. Per quanto riguarda il lavoro impegni e idee non mancheranno. Questo cielo sarà più che adatto per cimentarsi in nuovi progetti. Con Giove, Mercurio e Marte, in buon aspetto durante questo periodo, non potrete che rimanere soddisfatti di ciò che riuscirete a raccogliere dai vostri progetti, in particolare se siete nati nella seconda decade.

Voto - 9️⃣

Acquario: settore professionale destinato a cambiare a partire da questo primo mese dell'anno. Secondo l'oroscopo Giove abbandonerà fin da subito il vostro cielo, ma questo non vorrà dire che la situazione tenderà a peggiorare, anzi al suo posto arriveranno pianeti come Mercurio a darvi sostegno. Inoltre Saturno rimane stabile nel vostro cielo e vi permette di gestire davvero bene i vostri progetti. In ambito amoroso forse dimostrare i vostri sentimenti potrebbe non essere semplicissimo quando Venere si trova alle vostre spalle, ciò nonostante saranno comunque tanti i momenti pieni di passione tra voi e il partner, dovrete soltanto avere il giusto atteggiamento. Se siete single dichiarare il vostro amore alla persona che vi piace non è mai semplice, ma a volte si rivelerà necessario, dunque fate in modo che i vostri sentimenti emergano nel modo più puro e romantico possibile.

Voto - 8️⃣

Pesci: mese estremamente bello ed equilibrato per voi nativi del segno, grazie a un quadro astrale decisamente migliore. In ambito sentimentale Venere in sestile renderà speciale la vostra relazione di coppia e vi metterà nelle condizioni ideali per superare quest'inverno insieme. Se siete single avrete modo di apprezzare la compagnia dei vostri amici e un rapporto in particolare, nuovo o vecchio che sia, potrebbe lasciarvi non indifferenti. Per quanto riguarda il lavoro dopo circa un anno arriverà finalmente Giove nel vostro segno, inaugurando una nuova era che vi darà vantaggi e risorse in più da sfruttare per ottenere il massimo dai vostri progetti. Attenzione però, perché in questo primo mese dell'anno Marte e Mercurio non saranno sempre favorevoli, dunque siate in grado di gestire al meglio le risorse che avrete a disposizione. Voto - 8️⃣