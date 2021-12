L'oroscopo di giovedì 23 dicembre 2021 è pronto a mettere in chiaro la classifica e le previsioni zodiacali di giovedì. In questo frangente ad essere valutati saranno i soli simboli astrali compresi nella sestina da Ariete fino a Vergine. Dunque, in gran fermento l'Astrologia, pronta a mettere a disposizione la nuova classifica stelline quotidiana e le previsioni riguardanti Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Allora, pronti a scoprire come saranno le stelle a metà settimana? Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 23 dicembre, con l'amore e il lavoro segno per segno.

Classifica stelline (parziale) per i primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Toro

2° posto - ★★★★★: Gemelli, Leone;

3° posto - ★★★★: Ariete, Vergine;

4° posto - ★★★: Cancro.

Previsioni zodiacali del 23 dicembre, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 23 dicembre al segno dell'Ariete predice che evolverà abbastanza positivamente il periodo. Secondo gli astri, il giorno in analisi servirà soprattutto a capire e a far tesoro di ciò che attualmente si ha ed apprezzarlo. In amore, si prevede una netta ripresa in tutto: vedrete infatti con maggiore chiarezza le questioni che più vi interessano, e le affronterete con intelligenza e molta flessibilità! Giornata seducente per le coppie datate, ma di sicuro succederà qualcosa d'importante anche per quelle più giovani.

Single, si prevedono per voi tenacia, razionalità, realismo e intraprendenza: il giorno scorrerà molto facilmente, complice la mano tesa delle stelle a vostro favore. Giorno giusto per dedicare una bella fetta del vostro tempo al fisico e all'aspetto, rinunciando alle cattive abitudini e a ogni forma di eccesso. Nel lavoro, sarete propositivi e collaborativi, capirete che solo con una maggiore apertura avrete soddisfazioni più grandi.

Toro: 'top del giorno'. Nel corso di questo giro di boa settimanale ad alcuni di voi voi, cari amici del Toro, si presume possa arrivare qualcosa di innovativo, sicuramente nuovo e molto apprezzato. In campo sentimentale, con la Luna e Mercurio favorevoli, si aprirà una strada alla serenità, perché avrete tenacia, razionalità, realismo e intraprendenza: il giorno scorrerà molto facilmente, e sarà quello giusto per dedicare più tempo alla famiglia, ma soprattutto al proprio partner.

Single, il modo in cui vi porrete e vi esprimerete, sarà molto convincente. Pieni di fascino, non avrete difficoltà a fare nuove conoscenze: il momento dunque è di abbandonare la vostra solitudine e cercare di aprire il cuore all'amore. Anche perché gli incontri che potreste avere saranno pieni di potenziale per arrivare a lungo termine. Nel lavoro, sarà una giornata contrassegnata da energia positiva. Troppo spesso siete autocritici nei vostri confronti e non spendete mai una parola buona sul vostro operato.

Gemelli: ★★★★★. Partirà benissimo e si concluderà ancora meglio questo vostro giovedì di metà settimana. In amore, farete il vostro meglio per ritrovare l'affiatamento con il partner e le stelle vi assicureranno un crescendo di emozioni.

Avvertirete così qualche piccolo cambiamento all'interno di vostro rapporto affettivo che in questi giorni si sta consolidando poco per volta. Molte delle coppie mature vivranno una giornata di splendide intese. Single, il momento è giusto per realizzare progetti, portare a termine affari, allargare la cerchia delle vostre conoscenze. In questo giorno infatti, sarete molto intraprendenti ed energici, il che vi consentirà di tenere in pugno ogni situazione. Molti di voi si metteranno in viaggio, perché Natale è alle porte e l'amore aspetta da voi uno slancio decisivo. In questo periodo è proprio tanta la gioia di vivere, soprattutto nei vostri cuori. Nel lavoro, le stelle avvisano che la buona sorte è con voi.

Alcuni dei progetti più impegnativi già in cantiere stanno per essere coronati dal successo.

Oroscopo e stelle di giovedì 23 dicembre

Cancro: ★★★. Un giovedì 23 dicembre descritto dagli astri con il fastidioso segno relativo al "sottotono". Dunque, la giornata di metà settimana sarà abbastanza pensierosa. Per l'amore, sarà un giovedì un po' confuso, influenzato da un Giove decisamente stonato: analizzate bene i vostri sentimenti verso la persona che sta con voi, e prendete la decisione che ritenete più giusta. Legarvi in modo più profondo oppure correggere la relazione. Single, vi attende una giornata febbrile: non riuscirete a fermarvi finché non avrete fatto tutto quello che dovete. Tenete comunque presente che così facendo arriverete stanchi al Natale.

Non fatevi quindi intrappolare dai mille impegni che avete, ma dedicate del tempo anche al vostro benessere. Nel lavoro, la giornata inizierà con qualche turbolenza o difficoltà e non tutto filerà come previsto. Con il perfezionamento di un paio di dettagli e qualche piccolo accorgimento riuscirete a ripristinare il tutto.

Leone: ★★★★★. Giornata splendida, quasi su tutti i fronti. In amore, guardate con fiducia a questa giornata che sarà allietata da una buona intesa e da una intrigante attrazione verso la persona di sempre. Cercate così di essere disponibili a nuove esperienze: abbandonate i freni inibitori e lasciatevi coinvolgere dal vortice della passione nascente. Potrete contare su un bell'assetto planetario schierato a vostro favore e la serata sarà ideale per rilassarvi.

Single, stabilirete contatti interessanti che vi apriranno delle nuove opportunità. Sono in vista delle nuove amicizie molto positive: datevi da fare e tutto andrà per il meglio. La vostra leggerezza d'umore vi renderà popolari più che mai e sarà molto positiva per i rapporti e con gli amici. Nel lavoro, le novità vi stimoleranno a dare il meglio di voi. Vedrete così in prospettiva dei miglioramenti che potranno riguardare anche la vostra futura carriera.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 23 dicembre, presume possa essere una giornata non troppo convincente, anche se usando un po' di buon senso non mancherà di dare lievissime soddisfazioni. L'amore sarà al centro del vostro pensiero, venato di misticismo, romanticismo e idealismo.

È il momento di costruire legami tra sogno e realtà. Concentratevi sul dettaglio, perché saranno sicuramente tempi buoni per la vostra vita sentimentale e sarete più convincenti del solito. Il destino potrebbe avere in serbo sorprese di un certo pregio, anche se dovrete essere in grado di usare tutta la vostra abilità per ottenere quanto sperato. Single, il cielo accenderà i vostri interessi verso nuove esperienze: sono tanti gli amici che condividono le vostre stesse passioni, dovreste quindi cercare di coinvolgerli di più nella vostra quotidianità. Nel lavoro, sarete allettati da una nuova proposta che riguarderà sempre il vostro attuale ambito professionale, ma con maggiori possibilità di crescita e di sviluppo.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di giovedì 23 dicembre.