L'Oroscopo del giorno di Natale, 25 dicembre, è pronto a rivelare come andrà la giornata più attesa dell'anno con in evidenza le previsioni zodiacali dei dodici segni. Questa giornata di festa vede la Luna viaggiare tranquilla nel segno della Vergine e il Sole in lento cammino nel settore del Capricorno, prossimamente in congiunzione a Mercurio. Ad alcuni segni tale disposizione astrale risulterà favorevole mentre ad altri la stessa sembrerà quasi non toccare, restituendo risultati spesso poco confortanti. Il consiglio in generale è quello di essere più disponibili al confronto e meno polemici verso le idee degli altri.

In tanti centrerete gli obiettivi più ambiziosi, e le vostre idee più ardite saranno accolte con entusiasmo con le stelle del periodo pronte a fare il tifo per voi. Invece altri segni saranno costretti, volenti o nolenti, ad attendere tempi migliori.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo di domani, 25 dicembre, con la giornata di Natale assoluta protagonista.

Previsioni zodiacali del giorno 25 dicembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - La fortuna questo Natale è con voi, grazie alla perfetta armonia Luna-Urano-Mercurio e in ogni occasione vi sentirete con le spalle protette dal favore delle stelle. Così potrete permettervi di rischiare qualcosa in più anche a livello economico, tasche permettendo.

Forse negli affari di cuore non state dando il massimo, impegnati come siete in altre faccende. D'altronde non potete pretendere mica la Luna. Consiglio: è risaputo che i vestiti invernali coprono meglio di quelli estivi, ma tenete d’occhio la bilancia se non volete avere brutte sorprese.

Toro - L’oroscopo del 25 dicembre al segno del Toro prevede che in questo Natale la vostra vista risulterà alquanto appannata dalla quadratura Saturno-Urano.

Non fidatevi al primo colpo, qualunque persona abbiate di fronte. Camminate sempre sull’asciutto: non brillerete, ma non finirete nemmeno nelle sabbie mobili insidiose. Vi siete arrischiati, forse, in qualcosa di più grande di voi e ne state pagando le conseguenze. In futuro non commettete più questo errore. Il dinamismo è quello che ci vuole in un mondo iperveloce, ricco di cambiamenti improvvisi e repentini.

E voi ne avete da vendere. Per colpa di Saturno potreste mettere su un po’ di zavorra. Moderatevi a tavola saltando il dessert e preferendo una semplice mela dopo il pranzo di Natale.

Gemelli - Ottima la Luna nel segno amico della Vergine, specie se state programmando una breve escursione fuori porta o un breve viaggio di un paio di giorni. Anche se si tratta di lavoro, avrete però la possibilità di divagarvi e di arricchirvi culturalmente. Conquisterete territori inesplorati grazie alle vostre capacità innate, a cui molti non sapranno come rispondere efficacemente. Se poi l’avventura vi attira con le sue trame torbide e turbolente, dovrete però accettarne i rischi e gli imprevisti, con maturità.

Per il fisico, dalla comprensione dei bioritmi del corpo dipendono molte cose. Un modo efficace per non apportare danni, ma anzi favorire benefici.

Cancro - Questo Natale avete l’impressione che ci sia un po’ di sfiducia nei vostri confronti e, questo, vi ha mandato il morale a terra. È la Luna opposta a Nettuno che non scherza. Ma riflettete bene, prima di saltare alle conclusioni: c’è la possibilità che non abbiate capito nulla in una certa situazione. C’è poco di cui potete vantarvi in questo periodo: dovreste piuttosto ringraziare chi, almeno per oggi, vi ha coperto le spalle nei confronti di chi sapete. Scegliere intanto la vita insieme non è cosa da poco, ma se vi basate su un terreno di interessi in comune non sarà nemmeno impossibile.

Non è il caso di consolarsi con qualche vizietto di troppo, comunque. A ogni modo, non potete prescindere da uno stile sano e morigerato da osservare dopo i festeggiamenti natalizi.

Oroscopo di Natale e consigli del 25 dicembre dal Leone allo Scorpione

Leone - Con l’aiuto di una persona amica e della Luna in trigono a Mercurio, organizzerete in tempo la festa più dolce dell'anno, come avevate promesso a chi sapete. La fortuna è dalla vostra e in questo Natale ogni intoppo si risolve proprio all’ultimo momento, senza far fatica. Le vostre tasche nel frattempo si rimpingueranno grazie a un fortunato colpo di fortuna. Questo è un momento propizio, è vero, ma non ve ne approfittate. In amore, le tattiche da manuale non sempre sono infallibili e sicure.

Per far colpo, meglio essere se stessi senza maschere né artificiosità. Le feste di Natale è risaputo, è fatta per il riposo, ma a voi oggi non peserà impegnarvi un po’ di più per cercare di fare bella figura con amici, famigliari e persone amate.

Vergine - Ancora per tutta la giornata di Natale sarete sotto l’ottimo influsso della Luna nel segno. Ma, via via, ne vedrete scemare gli effetti, poco benefici nei vostri confronti. Già cominciate ad avere una maggiore chiarezza di vedute e potrete camminare sulle vostre gambe. Accantonate eventualmente i progetti strampalati e dedicatevi a qualcosa di concreto. Meglio non sprecare le energie per rincorrere il vento. In amore, con un pizzico di fiducia in più potreste trovare il coraggio per cambiare in meglio quello che non va.

In fondo, perché accontentarsi? Consiglio pratico del giorno: cercate di non arieggiare le lenzuola: resterebbero intrise di umidità, con effetti per niente benefici se soffrite di reumatismi.

Bilancia - La Luna in Vergine non sarà un problema insormontabile per questi giorni festivi. Il Sole in trigono con Urano, infatti, vi donerà una buona marcia in più. Troverete soluzioni a dir poco geniali ai grattacapi che vi assillano in questa giornata del 25 e certo non saranno di ostacolo per voi. Intanto, profitti in arrivo, anche inaspettati. Forse dei semi piantati in passato hanno finalmente germogliato e portato qualche frutto. In amore, saper dimostrare l’affetto ai propri cari non è cosa da poco.

La creatività e la fantasia vi vengono in aiuto con qualche idea in più. Il consiglio del giorno: il mal di testa passerà in un baleno con l’applicazione di poche gocce di olio essenziale di eucalipto sulle tempie, massaggiando lentamente.

Scorpione - Questo Natale, ma anche in vista del Capodanno, vi basterà ragionare allargando gli orizzonti delle vedute: quello che in passato credevate impossibile o di scarso valore non sarà più così. Con l’ispirazione regalatavi dalla Luna in Vergine, espanderete le vostre conoscenze a ogni livello. Teoria e pratica andranno di pari passo nel vostro ménage. Niente di meglio se volete ottenere una rapida accelerata verso le vette. Anche in amore, con la Luna dalla vostra parte, andrete più a fondo nella riscoperta dei vostri sentimenti.

Con tutte le conseguenze del caso. Il consiglio del giorno: alcune affermazioni, se ripetute con costanza e fiducia, possono portare a superare piccoli blocchi: leggete un libro in proposito.

Astrologia del 25 dicembre, dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Se nei giorni scorsi avete battuto la fiacca, questo Natale ci penserà Saturno, in sestile al vostro Marte, a rimettervi in sesto e a farvi ritrovare il fervore. Moltiplicherete senza sforzo le occasioni e, quel che è meglio, non ve ne farete scappare nessuna. Guardatevi intorno per sfruttare al meglio le potenzialità di ognuno. Essere al centro della scena non è facile, ma lo sforzo sarà ben ricompensato. In amore, lo spirito d’avventura vi guiderà verso storie rocambolesche, che da lontano avreste giudicato addirittura troppo spericolate per voi.

Il suggerimento del giorno: a voi piace essere al centro dell’attenzione, sperimentare una dieta ricca di elementi attivi che rendono la pelle luminosa e fresca darà senz'altro una grossa mano.

Capricorno - La Luna in trigono al vostro Mercurio vi lascia di stucco in questo Natale. Quando meno ve lo aspettate, magari proprio sul più bello, troverete ad attendervi a sorpresa una persona o una nuova situazione capace di farvi cambiare letteralmente d'umore: allegria! Avete molti amici e questo vi permetterà di riprendervi eventuali rivincite su qualcuno/a di vostra conoscenza: ben fatto! La cosa importante è non dimenticare i contatti utili: non potete farne a meno. I passi che avete fatto nella vostra vita dii sempre non dovete mai dimenticarli.

Vi tornerà molto utile ricordare alcune cose importanti. In amore, l’altro/a si aspetta da voi che prendiate in mano la situazione, non che gli lasciate fare tutto da solo. Il consiglio: anche la postura del corpo ha la sua importanza, specialmente se dovete stare fermi al computer per molte ore durante il giorno.

Acquario - State imparando, a poco a poco, a mantenere le promesse che avete fatto in passato. Errare è umano, dice il proverbio, ma perseverare è diabolico. Perciò in questo Natale vi sarete meritati la stima di amici e conoscenti, che vi guarderanno con maggior rispetto. Vi lascerete alle spalle gli errori del passato e, forti della vostra esperienza, potrete dire addio ad incertezze ed esitazioni.

In amore non ci sono scuse: o amate quella persona e venite amati a vostra volta, oppure tutto si riduce soltanto a mera abitudine. Consiglio del giorno: cercate di cambiate in meglio le vostre abitudini di vita e i risultati vi stupiranno già nel giro di pochissimo tempo. Non aspettate oltre.

Pesci - L'oroscopo per la giornata di Natale, del 25 dicembre, predice che una tantum potete concedervi un po’ di meritato riposo. Spegnete sveglie e telefonini e restate a letto giusto per il gusto di poltrire fino a una certa ora. Se arriverà uno scocciatore mattiniero, preparate una buona scusa e rimandatelo da dove è venuto. Se in questo periodo proprio non avete voglia di guardare le e-mail potete sempre rimandare a dopo le feste: perché rovinarsi queste meritare ferie natalizie? In amore una serata a casa di amici o in famiglia sarà l’ideale per rafforzare i legami affettivi e stare un po’ di tempo insieme in serenità. C’è assoluto bisogno di questo in questi giorni. Il suggerimento del giorno: dormire il giusto numero di ore per notte è essenziale, se non volete accumulare stress nel vostro organismo. Anche se ognuno è un caso a sé.